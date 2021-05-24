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Можно ли заставить сесть самолет сообщением о минировании?

Можно ли заставить сесть самолет сообщением о минировании?
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Можно ли заставить сесть самолет сообщением о минировании?

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Захар Тропин, специалист по международному праву, рассказал Настоящему Времени, насколько законно действовали белорусские диспетчеры и Минобороны Беларуси, потребовав посадку самолета с Протасевичем после сообщения о минировании.

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