Можно ли заставить сесть самолет сообщением о минировании?
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Захар Тропин, специалист по международному праву, рассказал Настоящему Времени, насколько законно действовали белорусские диспетчеры и Минобороны Беларуси, потребовав посадку самолета с Протасевичем после сообщения о минировании.
Можно ли заставить сесть самолет сообщением о минировании?
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