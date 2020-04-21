Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Более ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Также они просят возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.

"Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно - "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью. Безнаказанность должна быть остановлена", - цитируют письмо "Новая газета" и "Интерфакс".

Его подписали писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова ,Лев Тимофеев, Виктор Шендерович , правозащитники Лев Пономарев , Светлана Ганнушкина, Ян Рачинский, актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич.

В середине апреля Рамзан Кадыров резко высказался в адрес "Новой газеты" и журналистки Елены Милашиной. Поводом для этого стала её статья о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в результате люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".

Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы. Кадыров призвал ФСБ разобраться с изданием , а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова "весьма эмоциональным", но не увидел в них"ничего запрещенного или противозаконного".

Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать статью Милашиной, якобы найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу общественной безопасности". "Новая газета" подчинилась требованию ведомства.

Ранее в феврале на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию. Затем Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.