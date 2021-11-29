Центр Гамалеи начал адаптацию «Спутника V» к омикрон-штамму

Центр им. Гамалеи начал положенную по протоколу адаптацию к новому штамму коронавируса омикрон, но считает имеющиеся вакцины эффективными, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



Разработчики вакцины заявили, что при необходимости новая версия может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

По словам Александра Гинцбурга – главы центра им. Гамалеи – специалисты проверят, как сыворотка крови с антителами, полученных от «Спутника V», нейтрализует омикрон-штамм.

«Для этого эксперимента мы берем штамм и сыворотку, делаем разведение и смотрим, где вирус размножается, а где – нет, таким образом определяем вируснейтрализующее разведение», – рассказал Гинцбург. Если показатели изменятся в 10 раз в сторону уменьшения активности сыворотки, потребуется замена штамма в вакцине.