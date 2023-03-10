Турция начала блокировать поставки санкционных грузов в Россию

На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!»

Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском сегменте соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она уверена, что «весь этот шухер» (акции против законопроекта об «иноагентах» — ред.) нужен «исключительно для открытия второго фронта» против России.

«Поскольку после смерти моего друга Стивена Коэна, незабвенного, (который, кстати, еще лет 15 назад сказал мне, что он-то вряд ли доживет, а вот я точно застану, как Украина распадется на две части) не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, - хотя бы потому, что

А) не до сантиментов сейчас

Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры *

В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».

Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — написала Симоньян в телеграм-канале.

Ранее глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем». По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России».

«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задался вопросом Шамба.

Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.

* Маргарита Симоньян говорила: «Никакой Киев мы не будем бомбить никогда. Там наши святыни, в том числе Киева-Печерская Лавра».