Турция предложила помочь разминировать выход из порта Одессы

Власти Турции предложили помощь с разминированием выхода из порта Одессы ради возобновления экспорта украинского зерна, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Турция уже достигла предварительных договоренностей с Россией и надеется получить поддержку ООН. По данным источников Bloomberg, Украина не одобрила этот план, так как разминирование побережья Одессы может оставить порт без защиты в случае нападения со стороны России.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры в Анкаре по поводу этого плана. Пока неизвестно, отправит ли Украина своего представителя.

Вопрос о разблокировке украинских портов в понедельник также обсудили министры обороны Украины и Турции.

3 июня президент России Владимир Путин предложил организовать вывоз украинского зерна через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь.

Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Путин также отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась еще до войны.

Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъем цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эта тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.