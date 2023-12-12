Туск: я больше не могу слышать, что кто-то устал от ситуации в Украине

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных лидеров к мобилизации усилий для помощи Украине. Он сказал об этом во вторник в своей инаугурационной речи в польском парламенте.

«Нападение на Украину – это нападение на всех нас. Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от ситуации в Украине. Я буду требовать помощи Украине с первого дня [своего пребывания должности]», – заявил Дональд Туск.

Во вторник же в парламенте Польши произошел скандальный инцидент с участием ультраправого депутата Гжегожа Брауна, который схватил в руки огнетушитель и с его помощью погасил свечи на ханукии - светильник, используемый в течение восьми дней еврейского праздника Ханука.

Спикер парламента Шимон Головня осудил действия Брауна. Он подчеркнул, что в Сейме нет места антисемитизму и ксенофобии.



Ультраправый депутат уже попадал в похожий скандал. В прошлом он говорил, что существует заговор с целью «превратить Польшу в еврейское государство», пишет MIGNews. В начале июня Гжегож Браун сорвал выступление ученого из Канады о Холокосте Яна Грабовского в Немецком историческом институте в Варшаве. Тогда Браун говорил, что «защищает польскую нацию от провокационных атак на исторически чувствительные темы», писала «Немецкая волна».