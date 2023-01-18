Twitter убрал значки верификации в аккаунтах талибов

У аккаунтов представителей радикального движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в Twitter убрали знак верификации – синей галочки рядом с именем пользователя. Администрация платформы сделала это после возмущения пользователей, пишет The Guardian.

Ранее верификацию получили два представителя талибов – глава департамента по доступу к информации Хедаятулла Хедаят и глава отдела по контролю за СМИ Абдул Хак Хаммад, сообщает Би-би-си. У Хедаята 187 тысяч подписчиков, у Хаммада – 170 тысяч.

Один из бывших чиновников «Талибана», похвалил нового владельца платформы Илона Маска за то, что тот «снова делает Twitter великим». Это вызвало недовольство пользователей. На следующий день верификация у аккаунтов талибов пропала.

Сервис верификации аккаунтов Twitter Blue был представлен в декабре. Стоит он восемь долларов в месяц, а те, кто использует приложение Twitter на устройствах Apple, платят повышенную плату в размере 11 долларов.

По данным платформы, подписчики Twitter Blue получают приоритетный рейтинг в поиске, упоминаниях и ответах, что помогает бороться со спамом и ботами.

После их захвата власти в Кабуле в августе 2021 года талибы взяли на себя проверенные учетные записи, которыми управляла предыдущая администрации. До введения Twitter Blue ни один из известных аккаунтов официальных лиц «Талибана» не имел верификации.

Радикальное движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию.