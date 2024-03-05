Тысячи заключённых бежали из тюрьмы в Порт-о-Пренсе

Власти Гаити объявили чрезвычайное положение на территории страны в связи с массовым побегом заключённых из столичной тюрьмы. Как сообщает France-24, в минувшее воскресенье, в результате массированного и кровопролитного нападения преступной группы на тюрьму в Порт-о-Пренсе «тысячи заключённых» вырвались на свободу.

Для восстановления порядка власти Гаити ввели на территории страны чрезвычайное положение и, в ночное время, комендантский час. Он действует до среды с 18 часов до 5 часов в Западном департаменте, где находится и столица город Порт-о-Пренс. Особый режим может быть продлён, если этого потребуют обстоятельства, объявило правительство.

Вооружённое нападение на тюрьму произошло одновременно с распространением актов жестокого насилия в столице, где, как сообщает AFP, хорошо вооруженные банды, контролирующие большую часть Порт-о-Пренса, с четверга занимаются вандализмом и распространяют хаос.

При побеге из тюрьмы, когда в ночь с субботы на воскресенье нападавшие захватили Национальное управление тюрем, в стычках погибли не менее 10 человек.

По сообщению официальных источников, в тюремных помещениях осталось около ста человек из примерно 3800 заключённых, обычно содержащихся в этом пенитенциарном учреждении.