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У первой леди США, вслед за супругом, диагностирован COVID-19
У первой леди США Джилл Байден диагностирован COVID-19.
Как пишет «Голос Америки», в понедельник поздно вечером супруга президента Джо Байдена начала испытывать симптомы, похожие на простуду. Сделанный ею позднее ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
«Первая леди дважды вакцинирована, а также получила две бустерные прививки и испытывает лишь легкие симптомы. Она принимает Paxlovid и…будет изолирована в течение как минимум пяти дней», – отметили в офисе Джилл Байден.
В настоящее время супруга президента США находится в частной резиденции в Южной Каролине.
Сам Джо Байден ранее этим летом также переболел COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме. Тест, который он сделал во вторник, оказался отрицательным, сообщили в Белом доме.
Другие новости дня
Директор ереванского ТЦ «Сурмалу» утверждает, что у них «нарушений не было»
Директор ереванского торгового центра «Сурмалу» утверждает, что они устранили около двух десятков нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в прошлом году.
После трагического взрыва в торговом центре два дня назад инспекционный орган заявил, что нарушения, выявленные в «Сурмалу» в ходе проверки в 2021 году, не были устранены.
Директор торгового центра Ирина Мадатова сегодня в коротком телефонном разговоре с Радио Азатутюн лишь опровергла заявление инспекционного органа, быстро прекратив разговор. «Нарушения были устранены, у нас нарушений не было», - сказала Мадатова.
На устранение около 20 нарушений градостроительных и противопожарных правил на рынке площадью более 3000 квадратных метров инспекционный орган дал руководству «Сурмалу» время до конца прошлого года. После этого новых проверок не проводилось.
Спустя два дня после смертельного взрыва руководство ярмарки еще не допрошено, сообщили в Следственном комитете.
Почему собственник Размик Захарян не был вызван на допрос? На этот вопрос правоохранители не отвечают. Пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян сообщил лишь, что было допрошено около двух десятков человек, в основном потерпевшие. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
«Большинство допрошенных - арендаторы, они также являются потерпевшими. Выясняются личности собственников и сотрудников, осуществлявших деятельность на территории торгового центра, следственным органам даны поручения», - сказал Тадевосян.
Параллельно с допросами правоохранители вместе со специалистами осматривают место происшествия.
«Я не думаю, что следователи смогут так быстро дать информацию о том, что на самом деле стало причиной пожара, потому что поисковые работы там все еще продолжаются», - сказал представитель Следственного комитета.
Связаться с 86-летним владельцем «Сурмалу» Размиком Захаряном не удалось. Захарян, занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет политическое прошлое: в 1991 году он был депутатом Верховного Совета первого созыва, членом депутатской группы «Республика».
Во Львове в четверг пройдет встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана
В Украине в четверг пройдут переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По информации ООН, Гутерриш за время визита в Украину посетит Львов. Там и пройдёт его встреча с Зеленским и Эрдоганом. На пятницу запланирована поездка главы международной организации в Одессу. Затем он направится в Турцию.
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Суд принял решение по делу о гибели школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике
Гурджаанский районный суд сегодня огласил решение по делу о гибели тбилисской школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике на востоке Грузии.
26 мая 2019 года 16-летняя ученица частной школы «Альбион» Софи Николеишвили вместе с одноклассниками приехала на экскурсию в Лагодехи из Тбилиси. Девочка, как и многие другие ее сверстники, купалась возле водопада Ниносхеви и ее унесло течением, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Софи искали спасатели, и только на следующий день, 27 мая, нашли тело школьницы. Сотрудники заповедника в те дни заявляли, что заходить в воду в этом месте запрещено, однако обычно посетители нарушают этот запрет.
Двух учителей, которые сопровождали школьников на экскурсии, обвиняли по второй части статьи 220 - халатность, которая привела к смерти.
Судья Нана Чалаташвили признала невиновным учителя физкультуры. Вместе с тем суд признал виновной классного руководителя и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Информацию об этом в соцсети распространяет старшая сестра погибшей девочки Саломе Николеишвили (Баркер). Она отметила, что условное отбытие заключения означает, что педагог не попадет в тюрьму.
«Как минимум мы доказали то, что несмотря на бессовестные утверждения администрации школы, вины Софи не было в том, что она уехала на экскурсию, а потом нам привезли ее мертвое тело», - пишет Саломе Николеишвили в соцсети.
«Нет, она не запрыгивала на камень, чтобы снять селфи, не вела себя «упрямо», не сходила с пути, и не делала ничего такого, чего не делали другие дети на той же экскурсии. Она осталась без внимания и стала жертвой недосмотра и халатности взрослых», - отмечает Саломе Николеишвили.
Сестра и мать погибшей девочки с первого дня трагедии заявляли, что Софи осталась без надзора педагогов не только тогда, когда стала тонуть и звать на помощь, но и тогда, когда поднималась на водопад. Суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что когда Софи просила о помощи, ни один из педагогов ничего для этого не предпринял. Несмотря на предъявленные обвинения в халатности, оба педагога продолжили работать в школе.
С мая 2022 года министерство образования Грузии ужесточило регуляции для школьных экскурсий - запрещено вывозить школьников на экскурсию с ночевками и дальше чем 150 км от места жительства.
Российский дипломат: власти Грузии «признали безрассудную ошибку Саакашвили»
Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский считает, что нынешние власти Грузии признали ошибку экс-президента страны Михаила Саакашвили, совершенную в 2008 году.
«8 августа 2008 года произошла ужасная провокация режима Михаила Саакашвили, что привело к огромным проблемам для этой страны, появлению двух независимых республик. С тех пор режим поменялся, и нынешние руководители Грузии дали свою оценку произошедшему. Они признали эту безрассудную ошибку, совершенную Саакашвили. Они (нынешние власти Грузии – ред.) также очень осведомлены о роли иностранных сил в этой ситуации», – сказал Полянский.
Дипломат удивлен тем, что представители европейских стран выдвинули инициативу рассмотреть в Совете безопасности ООН ситуацию в Грузии.
«Это странно. Ситуация на Кавказе очень стабильная, у нас нет никаких причин поднимать этот вопрос, если мы только не большие поклонники истории», — заметил Полянский.
Сегодня в МИД Грузии сообщили, что шесть государств-членов Совета Безопасности ООН (США, Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Франция), а также будущие члены Совбеза (Япония и Мальта) призвали Россию к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и немедленному выводу военного контингента с территории Грузии. Заявление было сделано после закрытого заседания Совбеза.
«Представители вышеупомянутых стран выразили твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, осудили незаконное вторжение и военное присутствие России в неотъемлемых регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, сложную гуманитарную ситуацию и обстановку с точки зрения безопасности», – сообщили в МИД Грузии.
Глава ведомства Илья Дарчиашвили поблагодарил государства-члены Совбеза ООН за заявление, сделанное в связи с 14-й годовщиной августовской войны.
«Такими заявлениями международное сообщество подтверждает свою поддержку Грузии и призывает РФ выполнять свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Евросоюза», – написал Дарчиашвили в Twitter.
В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса
Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. "Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", - сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.
При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили "Интерфаксу" в Минпросвещения Казахстана.
Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.
В августе власти Казахстана опровергли информацию о том, что в течение 6-7 лет в стране намерены отменить классы на русском языке. Материал об этом вышел в эфире "31 телеканала". "Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения, русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.
ФСБ РФ заявила о подрыве линий электропередач к Курской АЭС
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о терроризме по факту подрыва высоковольтных линий электропередач, ведущих от Курской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении ведомства, его цитирует агентство РИА "Новости".
Утверждается, что диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции. О пострадавших не сообщается. Радиационный фон в районе АЭС находится в норме, следует из открытых источников.
Взрывы опор ЛЭП происходили 4, 9 и 12 августа. Спецслужба обвинила в их организации "украинских диверсантов". Курская область граничит с территорией Украины. Киев обвинения на момент публикации новости не комментировал.
- Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. О подобных инцидентах на станции в 2022 году не сообщалось.
- Украина официально не подтверждает атаки диверсантов на инфраструктуру в России. Однако высокопоставленные чиновники в социальных сетях несколько раз давали понять, что такие атаки могут проводиться. Ранее региональные власти власти в Курске сообщали об атаках на ЛЭП, в том числе о тех, что попали в сводку ФСБ.
- Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах от города. Она начала работу в 1976 году. На ней установлены реакторы РБМК-1000, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. Мощность станции после вывода из эксплуатации первого блока – 2775 МВт.
Зеленский заявил о рисках для Грузии, стран ЕС и Турции в случае инцидента на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, захватив Запорожскую АЭС и разместив там военную технику и боеприпасы, создала опасную ситуацию.
«Де-факто, станция заминирована», – подчеркнул он.
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по многим странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит», – заявил президент Украины.
По его словам, необходимо переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России и всей ее атомной отрасли.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий», – подчеркнул он.
Владимир Зеленский добавил, что мир на протяжении десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность.
«Если миру сейчас не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проигрывает. Проигрывает террористам, уступает ядерному шантажу, а это может стать прецедентом, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша», – отметил Владимир Зеленский.
- Ранее 42 страны мира, в том числе Грузия призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции.
Суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука по статье о дискредитации армии
Суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по административной статье о дискредитации" российской армии. Поводом для этого стали слова музыканта о Родине и войне на майском концерте в Уфе.
На заседании суда Шевчук не присутствовал. Защита музыканта настаивала, что доказательств его правонарушения нет, а полиция неправильно составила протокол. Обвинение утверждало, что Шевчук подверг сомнению слова президента России Владимира Путина о "спецоперации", назвав её "наполеоновскими планами", и тем самым дискредитировал российскую армию.
Шевчук в обращении к суду заявил, что всегда был против всех войн в любой стране и в любые времена. Он напомнил, что ещё в 1980 году написал об этом песню "Не стреляй". Текст выложил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина – это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать".
Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России. Позднее суд вернул этот протокол из-за ошибок – полицейские не смогли объяснить, как именно музыкант "дискредитировал" армию.
15 июля петербургский суд вновь зарегистрировал протокол в отношении исполнителя. В сообщении Объединенной пресс-службы судов говорится, что при составлении этого документа Шевчук отсутствовал, и ему не разъяснили его право на заявление ходатайств о рассмотрении дела по месту жительства. Суд перенаправил дело на рассмотрение по месту совершения нарушения.
- В июне ДДТ перенесла концерт в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, на 2023 год в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города.
Водителя, устроившего пьяное ДТП, уволили из югоосетинской прокуратуры
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили об увольнении старшего прокурора Алика Тедеты, устроившего пьяное ДТП в Цхинвали.
Ранее в соцсетях сообщили, что 4 августа сотрудник прокуратуры, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в ворота частного дома. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
По информации прокуратуры, Алика Тедеты уволили по результатам проведенного служебного расследования – за проступок, порочащий честь прокурорского работника и за нарушение присяги прокурора.
В отношении Тедеты возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Цхинвальский городской суд для принятия решения.
На военном аэродроме под Симферополем произошли взрывы
На территории военной авиабазы в поселке Гвардейское в Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма произошло несколько взрывов. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на местных жителей и живущий за пределами полуострова глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Над военным аэродромом, по словам очевидцев, стояли клубы чёрного дыма.
На базе размещены бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, военные принимают участие в войне с Украиной. Источник издания сообщил, что военные и правоохранительные органы проверяют версию с атакой дрона на склад боеприпасов. Официально это пока не комментировали.
Советник российского главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале призвал "подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии".
Утром во вторник на севере Крыма, в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошли взрывы. Власти сообщили, что речь идёт о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинский части. Жителей села эвакуировали. В министерстве обороны России заявили, что военный склад в Джанкое впострадал в результате диверсии.
Украина не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев продолжит "операцию "демилитаризация"". Высокопоставленный украинский чиновник анонимно заявил The New York Times, что ответственность за взрывы несёт элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага.
Кроме того, был изменён маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой – Феодосия. Утверждается, что железнодорожное полотно было повреждено после взрыва на базе.
По последним данным, повреждённый рельс восстановили. Движение поездов возобновиться, когда это будет безопасно, сообщает Mash. "Ущерб нанесён ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - говорится в сообщении властей.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар мог быть нанесён спецназом с помощью оружия, разработанного Украиной. Ряд военных экспертов предполагает, что атака была произведена крылатой ракетой.
В Абхазии назвали причину дефицита нефтепродуктов
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия назвали причину возникшего дефицита нефтепродуктов.
По информации ведомства, в связи со значительным увеличением количества пассажирских поездов в южном направлении, в России введены ограничения по срокам доставки грузов.
«В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1–1,5 месяцев вместо 10-15 дней. Министерством экономики и Абхазской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в республику. В приоритете – поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки», – сказано в заявлении.
По информации ведомства, в пути, на разном удалении от Абхазии находятся цистерны с топливом компаний «РН-Абхазия», «АЗиД», «Апсны-Ойл» общим объемом порядка 4 тысяч тонн.
Ранее о значительных перебоях с поставками топлива и о введении ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов сообщили в сети АЗС «АЗиД».
Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с трагедией в Ереване
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с трагедией в Ереване.
«Глубоко опечалена шокирующим взрывом в Ереване. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, желаю сил и стойкости спасателям. Я поддерживаю народ Армении», — написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
«Глубоко опечален известием о фатальном взрыве на складе пиротехники в столице Армении, в результате которого люди пропали без вести и получили ранения. Выражаю искренние соболезнования нашим армянским друзьям в это тяжелое время. Наши мысли и молитвы с семьями и близкими погибших в этой трагедии», — говорится в заявлении премьера Гарибашвили.
По информации МЧС Армении, число жертв в результате взрыва и последующего пожара в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек. Среди погибших – ребенок и беременная женщина.
Восемь человек считаются пропавшими без вести. Пострадали более 60 человек.
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники. Глава МЧС исключил версию теракта. Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.
Россия сообщила о поставке Турции второго полка С-400
Москва заявила о продаже Турции второго полка зенитных ракетных комплексов С-400, Россия уже работает над реализацией контракта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее покупка Анкарой первого полка вызвала санкции со стороны США, Вашингтон считает, что покупка комплексов противоречит обязательствам члена НАТО.
Шугаев сообщил о контракте на форуме "Армия-2022" в Москве. Он не рассказал, когда была заключена сделка, но уточнил, что она подразумевает частичную локализацию производства комплексов в Турции. По его словам, "сложная политическая обстановка" "повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнёрами", но военно-техническое сотрудничество с Турцией продолжается.
С-400 "Триумф" — ракетная система большой и средней дальности, она была принята на вооружение в 2007 году, кроме Турции Москва поставляла её Китаю и Индии, и эксплуатирует в Сирии. Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы.
Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от комплексов. Турция в ответ заявила, что союзники не смогли предоставить аналоги на приемлемых условиях.
Ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 из-за покупки С-400 и внесли нескольких турецких чиновников в санкционные списки. Ряд американских и европейских СМИ сообщал со ссылкой на анонимные источники, что Вашингтон предлагает передать уже поставленные ракетные системы Украине в обмен на снятие санкций. Тем не менее в апреле Анкара заявляла о готовности купить второй полк ракет.
Радио Свобода призвало Украину расследовать слежку за своим журналистом
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай призвал украинские власти провести тщательное расследование вероятной слежки за сотрудником Украинской и Русской служб Радио Свободы Виталием Портниковым. В августе Портников обнаружил в квартире, которую он арендует во Львовской области, подслушивающее устройство.
"Свобода прессы означает свободу от преследований и запугивания. Важно, чтобы демократические правительства следили за тем, что журналисты не подвергаются преследованиям за свою работу даже во время войны", – сказал Флай.
После обнаружения жучка Портников подал заявление в Службу безопасности Украины. Сотрудники СБУ осмотрели его квартиру и изъяли устройство. По их словам, СБУ всё ещё изучает возможности оборудования и того, как оно попало в квартиру журналиста.
- Портников – обозреватель Радио Свобода, с 1990 года сотрудничает с Украинской, Русской и Белорусской службами радио. Он в разное время публиковался в ведущих украинских СМИ, член Украинского ПЕН-центра. В 2018 году против него были введены санкции со стороны России.
- Украина занимает 106 место в мире в рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортёры без границ". В последнем докладе организации эксперты отмечали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Россия занимает в рейтинге 155 место из 180.
Жители Тбилиси старше 60 лет смогут бесплатно посещать бассейн и фитнес-зал
Жители Тбилиси старше 60 лет смогут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал благодаря новой программе столичной мэрии.
Постановление сакребуло (горсовета) Тбилиси о проекте «Спорт для старшего поколения» опубликовано на сайте законодательного вестника.
Ежемесячно мэрия будет финансировать до 300 граждан старше 60 лет, которые зарегистрированы на территории муниципалитета.
Бенефициары смогут бесплатно воспользоваться бассейном или тренажерным залом девять раз в месяц, по часу – каждый визит в период с 11:00 до 14:00.
Проводит программу Служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
Хвича Кварацхелия забил гол за «Наполи» в дебютном матче Серии А
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил гол и отдал голевую передачу в своем дебютном официальном матче за «Наполи». Он помог своему клубу выиграть у «Вероны» на выезде со счетом 5:2.
Игрок сборной Грузии забил гол на 37-й минуте матча, сравняв счет. Покинул поле Кварацхелия на 68-й минуте.
Хвича стал первым игроком «Наполи» как минимум с сезона-2003/04, который забил и отдал голевую передачу в дебютном матче Серии А. Он также стал третьим грузинским игроком, забившим в высшем дивизионе итальянского футбольного чемпионата. Ранее это делали Каха Каладзе и Леван Мчедлидзе.
Кварацхелия опубликовал пост в соцсетях, посвященный своему дебюту в составе неаполитанцев в официальной игре.
«Каждый день хороший, просто некоторые дни лучше», – написал он.
Хвича Кварацхелия в марте перешел из казанского «Рубина» в батумское «Динамо». Он приостановил контракт с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с «Наполи». В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.
В Крыму из-за взрывов изменяют маршрут поездов Джанкой-Феодосия
Власти аннексированного Россией Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна в результате взрывов на складе боеприпасов изменяют маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой – Феодосия. Поезда будут останавливаться на станции Владиславовка, затем пассажиров будут пересаживать на автобусы, сообщил в телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщили государственному ашентству ТАСС в экстренных службах Крыма, в Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в них следовали 2 тысячи человек.
Утром во вторник в социальных сетях и телеграм-каналах жителей региона появились фото и видео взрывов и пожара на севере аннексированного Россией Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя.
Власти сообщили, что речь идёт о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинский части. Жителей села Майское эвакуируют. Причины случившегося не называются.
На место выехал российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксёнов. Позже он сообщил в своём телеграм-канале, что в результате возгорания и взрывов на площадке хранения боеприпасов пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает, заявил он.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было.
- Украина заявила, что не имеет отношения к взрывам.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар якобы нанёс спецназ с помощью оружия, разработанного Украиной.
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 16 человек
Число жертв в результате взрыва и последующего пожара в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек. Об этом сообщили в МЧС Армении.
Среди погибших – ребенок и беременная женщина.
В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 17 человек, в том числе один гражданин Ирана и одна гражданка России.
По последним данным, в результате взрыва 61 человек получил ранения.
По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники. Глава МЧС исключил версию теракта.
Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются, пишет Радио Азатутюн.
В «ДНР» огласили обвинения ещё пятерым иностранцам
Суд так называемой ДНР 15 августа вынес приговор еще пятерым иностранным гражданам за участие в боевых действиях на стороне Украины.
Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании - Матиас Густавссон Векослав Пребег и Джон Хардинг - обвинены в «участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти». Им грозит смертная казнь.
Еще двоих граждан Великобритании – Эндрю Хилл и Дилан Хил – обвинили в участии наемников в военных действий и в вербовку наемников соответственно. Следующее заседание суда состоится в октябре.
В июне к смертной казни в ДНР были приговорены двое граждан Великобритании, а также 21-летнего гражданина Марокко.
Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признает независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда самопровозглашенной республики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права».
Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. Пока результатов дипломатических действий нет.
Ситуация с COVID-19 в России ухудшается
В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в понедельник "Интерфакс", за истекшие сутки в стране выявлено 25 273 новых случаев заражения. 15 августа два региона России - Бурятия и Алтай - объявили о возобновлении масочного режима в общественных местах. В Санкт-Петербурге масочный режим официально не возобновлен, но губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с рекомендацией носить защитные маски.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин 15 августа провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и отметил, что рост заболеваемости в республике за август составил 20%. В Бурятии на аналогичном заседании также отметили рост заболеваемости и вернули обязательное ношение масок в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, при посещении общественных мест, связанных со скоплением людей, а также в транспорте.
В целом по России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 49,2% по сравнению с предыдущей, а госпитализаций стало больше на 29,8%. Рост заболеваемости отмечается в стране седьмую неделю подряд.
Показатели заболеваемости в 25-30 тыс. новых случаев в сутки в России были характерны для пандемии зимой 2020-2021 годов. Как отмечают медики, в этом году во многих случаях заболевание протекает легче благодаря приобретенному иммунитету. Однако Роспотребнадзор призывает россиян помнить, что COVID-19 остается опасной инфекцией, соблюдать меры предосторожности и не забывать своевременно вакцинироваться.
Спустя сутки после взрыва в ТЦ «Сурмалу» граждане продолжают поиск своих родственников
По меньшей мере 7 граждан погибли в результате взрыва, произошедшего вчера в ереванском торговом центре «Сурмалу», сообщает Радио Азатутюн.
По последним данным, пропавшими без вести считается 21 человек, в том числе 5 граждан Ирана и одна гражданка России. Родственники пропавших без вести граждан со вчерашнего дня продолжают приходить на территорию торгового центра, надеясь, что их сына, мужа, брата, жену, сестру удастся найти живыми.
Среди пропавших без вести есть и беременная женщина, ее родственники рассказали, что один из сотрудников торгового центра позвонил из-под завалов и сообщил, что находится в подвале с беременной женщиной и 5-летним ребенком.
Сколько часов прошло с того звонка, молодой человек не помнит. «Призыв о помощи слышался около столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже. Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как», - сказал родственник.
Родственники пропавшей без вести беременной женщины жалуются, что их родных до сих пор не нашли. «Прошу, организуйте нормально, прибыл один кран, после 5 часов прибыла одна единица техники», - сказали они.
По словам родственников, беременной женщине 28 лет, с ней были 30-летняя сестра и пятилетний сын. Брат сказал, что сестры пришли в торговый центр за покупками.
«Они пришли купить вещи для малыша, который должен родиться», - сказал он.
Поисково-спасательные работы проводятся осторожно, тяжелая техника применяется только тогда, когда спасатели убеждаются, что под завалами нет людей, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.
«Мы стараемся по возможности разгребать завалы руками, чтобы не навредить. Есть вероятность, что там есть граждане, поэтому мы стараемся по возможности работать вручную. Как только мы на 100 процентов убеждаемся, что там не может быть человека, только тогда используем тяжелую технику», - отметил он.
По словам министра, пока неизвестно, что стало причиной пожара, а затем и взрыва. Армен Памбухчян сказал, что это должны выяснить правоохранительные органы.
В Министерстве здравоохранения сообщают, что 12 пострадавших от взрыва в торговом центре «Сурмалу» продолжают лечиться в разных медцентрах.
Согласно сообщению, специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Остальные госпитализированные пациенты были выписаны с положительной динамикой состояния, сообщает Минздрав, добавляя, что общее число госпитализированных – 62 человека.
Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, а также беременная женщина. Последние проходят лечение в медицинском центре «Шенгавит», их жизни вне опасности, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе медучреждения.
Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов в Грузию
В июле 2022 года объем денежных переводов в Грузию составил 306 млн долларов США – на 46,8% больше, чем год назад, сообщил Национальный банк страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Россия продолжает лидировать по объему денежных переводов. 33% от всех транзакций, или 100,59 млн долларов приходится именно на РФ. Рост по сравнению с июлем прошлого года – 151%, но динамика по месяцам показывает постепенное сокращение переводов из России после рекордных поступлений в мае-июне.
На втором месте с большим отрывом идет Италия – 35,96 млн долларов и рост по сравнению с июлем прошлого года 8%.
На третьем месте США – 28,56 млн долларов, рост на 12%.
Четвертое место у Греции – 19,17 млн долларов, сокращение на 7%.
Израиль занимает пятое место – 16,72 млн долларов, рост на 4%.
Из Грузии в июле в различные страны было отправлено 27,7 млн долларов США, что на 3,8% больше аналогичного показателя июля 2021 года (26,7 млн долларов США).
Захар Прилепин может принять участие в президентских выборах
Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. Об этом сообщает газета "Ведомости". Как сообщили источники издания в "Справедливой России", Прилепин занимается активной политической деятельностью в регионах. 15 августа у писателя откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в самопровозглашенной "ЛНР", в Херсонской и Харьковской областях.
Другой источник, близкий к Администрации президента, уточнил, что пока инициатива Прилепина "рассматривается", но в любом случае для него будет найдена идеологическая ниша в предвыборной кампании.
Сам Прилепин заявил "Ведомостям", что на сегодняшний день вопрос о баллотировании на выборах перед ним не стоит; его основные интересы на данный момент - возвращение в Киев и "деоккупация российской культуры".
3 августа в Госдуме под председательством Прилепина прошло первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры" (ГРАД). Её участники намерены "зачищать культурное пространство" от всех активно или пассивно не поддержавших военное вторжение России в Украину.
Позже ГРАД представил списки из около 150 "агентов иностранного влияния и их пособников": в них вошли многочисленные деятели литературы и кино, а также некоторые журналисты и госслужащие.
- Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение "За правду", через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", после того как три партии объединились накануне думских выборов.
Главой югоосетинского МИДа назначен Ахсар Джиоев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о назначении Ахсара Джиоева министром иностранных дел. Ранее Джиоев работал в югоосетинском посольстве в Москве.
«В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики», – сказано в документе.
С 2017 года главой югоосетинского МИДа был Дмитрий Медоев.
Ранее Алан Гаглоев уволил главу Минобороны и его заместителя. Увольнение было связано с избиением сотрудниками Минобороны жителя Цхинвали.
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