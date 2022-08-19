Москва признала смену командующего Черноморским флотом

Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов в пятницу сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего российским Черноморским флотом. Об этом пишут российские агентства.

О том, что у флота сменился командующий, российские СМИ сообщали ещё 2 дня назад, тогда же утверждалось, что вице-адмирал Соколов уже был представлен членам военного совета флота. Официального подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было.

Во главе Черноморского флота, который непосредственно участвует в боевых действиях против Украины, он сменил Игоря Осипова, назначенного ещё до войны.

О возможной отставке Осипова СМИ начали писать вскоре после гибели в апреле флагмана флота – ракетного крейсера "Москва". Осипов долгое время после этого события не появлялся на публике, однако 19 июня всё же пришёл на выпуск в Нахимовском училище в аннексированном Севастополе.

В конце июля, в День ВМФ, предположительно беспилотник нанёс удар по зданию штаба флота в Севастополе. Ущерб был незначительным, однако из-за инцидента российские власти отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ и ввели в городе повышенный уровень террористической угрозы.

9 августа произошли взрывы на авиабазе в Новофёдоровке под городом Саки. Минобороны России отрицало существенный ущерб, однако на спутниковых снимках видно, что авиатехника серьёзно пострадала в результате взрывов. После этого события в телеграм-каналах вновь появились сообщения о возможной – или уже состоявшейся – отставке Осипова, называлось и имя Соколова как его преемника.

Источники, сообщившие о ней 17 августа, не уточняли, что Соколов назначен в качестве врио, и не говорили о том, что стало причиной отставки Осипова. То, что смена командующего была произведена фактически в секрете, без публичных мероприятий, источник РИА "Новости" объяснил "специальной военной операцией" России против Украины, в условиях которой "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". В открытом доступе также нет указа президента о назначении Соколова.