Участник штурма Капитолия попросил политическое убежище в Беларуси

В Белграде прошла встреча участников грузино-абхазского неформального диалога. В рамках дискуссионной площадки «Limehouse» они подготовили пакет предложений по созданию условий для продвижения к устойчивому миру. Эти предложения обращены к местным и международным акторам и сосредоточены на сферах, в которых может быть достигнут прогресс с целью улучшения жизни, пострадавших от грузино-абхазского конфликта.

Издания Netgazeti и JAMnews публикуют текст документа, разработанного участниками неформального диалога:

О создании условий для продвижения к прочному миру в грузино-абхазском контексте и для устойчивого развития всего региона

За 28 лет, прошедших после окончания широкомасштабных боевых действий, заметного улучшения в грузино-абхазских взаимоотношениях не произошло, и люди все еще испытывают последствия неразрешенного конфликта. Новые вызовы, связанные с пандемией и серьезными изменениями в региональном контексте, показывают, что нельзя откладывать поиск новых подходов для продвижения к долгосрочному миру.

Фундаментальные политические противоречия между сторонами, в частности в отношении формулы урегулирования конфликта, по-прежнему сохраняются. При этом все же остаются сферы, в которых можно было бы достичь прогресса с целью улучшения качества жизни пострадавших от конфликта людей – с одной стороны, населения Абхазии, с другой, – перемещенных лиц. Прогресс важен также для устойчивого и мирного развития региона в целом, и в нем должны быть заинтересованы региональные и международные акторы.

Для того чтобы люди перестали быть заложниками тупиковой ситуации, связанной с неурегулированностью конфликта, важно было бы осуществить следующие шаги:

Создать возможности для обсуждения сторонами конкретных проблем и путей их решения

содействовать формальным и неформальным встречам в духе общей заинтересованности в прагматичном решении проблем;

поддерживать Женевские дискуссии, как важную площадку для обсуждения актуальных проблем, в том числе для выработки приемлемого для сторон механизма, исключающего использование силовых методов решения существующих противоречий;

наряду с Женевскими дискуссиями поддерживать разные форматы диалога, включая двусторонний, региональный и международный, фокусируясь, в первую очередь, на нуждах пострадавших от конфликта людей;

обеспечить международную поддержку процессу поиска приемлемого для обеих сторон формата двусторонних переговоров.

Развивать экономический потенциал региона

содействовать разблокированию и развитию региональных южно-кавказских и черноморских транспортных коммуникаций и систем связи;

поощрять международные инвестиции в развитие Южно-Кавказского региона, в том числе в производство, торговлю и другие отрасли экономики Абхазии;

способствовать созданию инфраструктуры для развития устойчивой системы энергетики, в том числе возобновляемой.

Отказаться от враждебной риторики и действий, усугубляющих опасения, существующие в обоих обществах

способствовать пониманию в обоих обществах интересов и опасений другой стороны, в частности тех, кто особенно пострадал в результате конфликта;

осознавать существование различий в восприятии ситуации сторонами.

Продвигать политику, которая способствует защите прав людей, испытывающих негативное влияние неурегулированного конфликта

принять меры в Грузии для пересмотра политики, препятствующей гуманитарным и экономическим контактам Абхазии с внешним миром и ограничивающей свободу передвижения, доступ к образованию и другие права;

принять меры в Абхазии, способствующие обеспечению прав грузинского населения Абхазии.

Поощрять международных акторов к активной поддержке местных инициатив по мирному и устойчивому развитию

обеспечить международную поддержку процессов модернизации в разных сферах по обе стороны конфликта;

призвать местных и международных акторов способствовать деизоляции Абхазии;

облегчить и расширить доступ международных акторов в Абхазию;

разработать более последовательные и эффективные пути взаимодействия международных акторов с Абхазией на основе политически нейтрального подхода.

Перечисленные выше шаги вполне реалистичны. Они основаны на убежденности в том, что достижение позитивных изменений требует, в первую очередь, обращения к нуждам людей, пострадавших от конфликта. Прагматичные подходы, ориентированные на будущее, могут помочь преодолеть неравенство, улучшить жизнь людей и создать условия для укрепления доверия и установления долгосрочного мира.

Как пишут издания Netgazeti и JAMnews, данные предложения разрабатывались участниками неформального грузино-абхазского диалога на площадке «Лаймхаус» и были согласованы на встрече, проходившей в Белграде с 20 по 24 сентября 2021 года.

Предложения также опубликованы на грузинском, абхазском и английском языках.