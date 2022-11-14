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Участника протестов в Иране приговорили к смертной казни
Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов. Его обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство "Мизан" со ссылкой на Революционный суд Ирана.
Суд классифицировал поджог здания как мухарибе – террористический акт. Согласно исламским положениям, мухариба объявляют "врагом человечества" и обычно приговаривают к смертной казни. Также подсудимого, чьё имя не называется, обвинили в нарушении общественного порядка и "коррупции на земле".
Два других отдела Революционного суда приговорили ещё пятерых участников протеста к тюремным срокам от пяти до десяти лет за "собрание и сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушения общественного порядка".
Отмечается, что приговоры могут быть обжалованы в Апелляционном суде.
С начала протестов, вызванных смертью правозащитницы Махсы Амини, были задержаны тысячи протестующих, включая детей. Некоторые из них подозреваются в "коррупции на земле" и "войне против Бога", которые караются смертной казнью. По данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка. Иранские власти утверждают, что также погибли более 40 сотрудников сил безопасности.
Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. К ноябрю интенсивность протестов снизилась, однако периодически усиливается на местах в ответ на жестокое подавление недовольства и новые убийства протестующих.
Иранцы продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала протестов женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.
- Хаменеи обвинил в протестах "Америку, сионистский режим и их агентов". Ранее иранские власти обвиняли в этом иностранное вмешательство, не уточняя названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те воспользовались смертью Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
- Предыдущий президент Ирана Хасан Рухани обвинил полицию нравов в "чрезмерной агрессивности". В 2017 году глава полиции заявил, что женщин больше не будут арестовывать за нарушение дресс-кода.
- С августа 2021 года, с начала президентства Ибрахима Раиси, ситуация вновь ужесточилась. Управление ООН по правам человека сообщает, что полиция нравов оскорбляет молодых женщин, даёт им пощёчины, избивает дубинками и заталкивает в полицейские автомобили.
Другие новости дня
Владимир Зеленский посетил Херсон. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Херсон, который вернулся под контроль украинских войск после российской оккупации. Фотографии Зеленского, снятые в центре города, распространило агентство Reuters.
«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – сказал Зеленский, обращаясь к военнослужащим на главной площади города.
Он добавил, что «действительно счастлив» и что по реакции пришедших на площадь людей видно, что она «не постановочная».
Он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для Киева.
Отвечая на вопрос журналистов, куда украинские силы могут наступать дальше, президент Украины отметил: «Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны».
Херсон перешёл под контроль украинских войск 11 ноября — после российской оккупации, которая продолжалась более полугода.
Ранее стало известно, что ряд журналистов западных СМИ лишили аккредитации в Украине из-за нарушения установленных властями правил работы в зоне боевых действий. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.
Уже в первый день ряд западных СМИ передавал репортажи из города. В Херсоне работали не только зарубежные, но и украинские журналисты, в частности из телекомпаний Суспільне и Hromadske. При этом официально там ещё не завершены так называемые стабилизационные мероприятия. По сообщениям украинских властей, гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остаётся сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введён комендантский час.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российскими войсками. Ранее украинские власти сообщили об обнаружении пыточных камер в городе Снигирёвка Николаевской области, который российские военные оставили 8 ноября.
В Индонезии пройдёт встреча лидеров США и Китая
В Индонезии на острове Бали в понедельник пройдёт встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность. Она состоится перед ежегодным саммитом "Группы двадцати" (G20). Встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира в Индонезии официально начинается во вторник.
Как отмечает "Голос Америки", встреча Байдена и Си Цзиньпина пройдет на фоне самого низкого уровня отношений между США и Китаем за последние десятилетия. "Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем любой другой мировой лидер, – заявил Байден журналистам в Камбодже в воскресенье. – Известны позиции каждого из нас".
По словам президента США, он надеется выстроить "основу для отношений" с Китаем и обеспечить выработку правил, которые будут регулировать конкуренцию между двумя странами. Недавно Байден заявил, что не хочет идти на фундаментальные уступки, когда будет встречаться с председателем КНР, но хотел бы, чтобы оба участника встречи пояснили, каковы их "красные линии".
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят обеспокоенность США по поводу возможных силовых действий Пекина в отношении Тайваня, а также российское вторжение в Украину и его последствия и ядерные амбиции Северной Кореи.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча может продлиться два часа или более. По его словам, Байден считает, что "США и Китай находятся в жесткой конкуренции, но эта конкуренция не должна перерастать в конфликт или конфронтацию". Он также сообщил, что Байден будет искать области, в которых США и Китай могли бы сотрудничать, включая борьбу с изменениями климата и здравоохранение. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что встреча должна помочь стабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином и создать атмосферу большей определённости для американского бизнеса.
Байден прибыл на Бали вечером в воскресенье, китайский лидер – утром в понедельник.
Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не приедет. Представители стран Запада дали понять, что будут избегать общения с Лавровым. Британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита назвал Россию в связи с её агрессией против Украины "страной-изгоем" и обвинил её в провоцировании мирового экономического кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на саммите в видеоформате.
Китай заявляет о стратегическом партнёрстве с Россией и не осудил её за вторжение в Украину, но в то же время, как отмечают западные СМИ, тщательно следит за тем, чтобы не поставлять России технику, которая могла бы быть использована в войне, и избегает действий, которые могли бы привести к введению санкций против китайских компаний.
AP сообщило о госпитализации Лаврова на Бали. Он выступил с опровержением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии был доставлен в больницу – утверждает агентство Associated Press со ссылкой на трёх правительственных чиновников Индонезии. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.
По данным двух источников агентства в правительстве Индонезии, у Лаврова, предположительно, возникли проблемы с сердцем.
После появления сообщения AP о госпитализации Лаврова пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что с министром всё в порядке.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», – написала она в телеграме. Сам Лавров сообщение пока не комментировал.
Позднее Захарова опубликовала видео, на котором Лавров, сидя на веранде, называет сообщения о его госпитализации «политической игрой» и призывает западных журналистов «быть честнее».
«И про нашего президента уже лет 10 говорят, что он болен», – говорит Лавров.
Губернатор Бали, которого цитирует агентство Reuters, утверждает, что российский министр действительно побывал в больнице. По его словам, он посетил её в воскресенье и прошёл обследование, после чего покинул больницу «в добром здравии». Это сообщение сам Лавров и российский МИД не комментировали.
Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите «Группы двадцати», который открывается на Бали во вторник.
Зурабишвили: около 100 тысяч россиян остаются в Грузии
Около 100 тысяч человек, прибывших из России в текущем году, остаются в Грузии. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила в интервью радиостанции France Inter.
«600 тысяч россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тысяч человек остались», — пояснила Зурабишвили.
Она также добавила, что Грузия приняла около 30 тысяч украинских беженцев.
Ранее в МВД Грузии также сообщили, что по состоянию на октябрь более 112 тысяч россиян, которые прибыли с начала текущего года, оставались в стране.
Ряд западных журналистов лишён аккредитации из-за работы в Херсоне
Ряд журналистов западных СМИ лишён аккредитации в Украине из-за нарушения установленных властями правил работы в зоне боевых действий. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.
Как сказано в записи на его официальной странице в фейсбуке, некоторые представители СМИ, "игнорируя имеющиеся запреты и предостережения", вели "информационную деятельность в городе Херсон ещё до завершения стабилизационных мероприятий", что было расценено как грубое нарушение требований военных властей. В Генштабе не назвали конкретные медиа, журналистов которых лишили аккредитации.
Издание "Детектор медиа" утверждает, что разрешение на работу отменили по меньшей мере шести журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Об этом же сказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В репортажах этих СМИ было показано, в частности, как жители Херсона радостно приветствуют первых украинских военных, вошедших в город.
Херсон перешёл под контроль украинских войск 11 ноября - после российской оккупации, которая продолжалась более полугода. Уже в первый день ряд западных СМИ передавал репортажи из города. В Херсоне работали не только зарубежные, но и украинские журналисты, в частности из телекомпаний Суспільне и Hromadske. При этом официально там ещё не завершены так называемые стабилизационные мероприятия. По сообщениям украинских властей, гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остаётся сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введён комендантский час.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российскими войсками. Ранее украинские власти сообщили об обнаружении пыточных камер в городе Снигирёвка Николаевской области, который российские военные оставили 8 ноября.
Грузинская самбистка стала двукратной чемпионкой мира
Грузинская самбистка Элене Кебадзе, выступающая в весовой категории свыше 80 кг, во второй раз выиграла чемпионат мира.
В финале турнира в Бишкеке Кебадзе одержала победу над Анжелой Гаспарян, которая ранее выступала за российскую команду, а после дисквалификации России представляет Международную ассоциацию самбо.
Впервые Элене Кебадзе стала чемпионкой мира в 2018 году на первенстве в Бухаресте.
США введут санкции против закупщиков военных технологий для РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США введут новые санкции в отношении транснациональной сети физических лиц и компаний, которые занимались закупками и поставками России военных технологий.
"Это часть наших масштабных усилий по противодействию военным действиям России и лишению доступа к необходимому оборудованию посредством санкций и экспортного контроля", - сказала Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на Бали.
Санкции, по её словам, коснутся 14 человек и 28 организаций, в том числе финансовых посредников. Более подробную информацию Йеллен предоставить отказалась. Официально о санкциях будет объявлено позднее в понедельник, сказала министр финансов США журналистам.
После российского вторжения в Украину США ввели несколько пакетов санкций против России, в том числе в отношении российского ВПК, чтобы лишить его доступа к "критически важным ресурсам", в таких отраслях, как электроника и аэрокосмическая промышленность. На прошлой неделе Вашингтон решил больше не считать российскую экономику рыночной.
Президентом Словении впервые станет женщина
Во втором туре президентских выборов в Словении, который состоялся в воскресенье, победила беспартийный кандидат, 54-летний адвокат Наташа Пирц-Мусар. Она стала первой женщиной на посту президента Словении.
Пирц-Мусар, которая придерживается левоцентристских взглядов, получила во втором туре более 53 процентов голосов избирателей. Её соперник - победитель первого тура выборов – бывший глава МИД Словении, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар – 46 процентов голосов. Он уже признал поражение.
В 2004-2014 годах Наташа Пирц-Мусар занимала пост омбудсмена в вопросах свободы СМИ. В качестве адвоката она занималась защитой частной жизни и свободного доступа к информации. Самой известной ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания.
Явка на выборы во втором туре составила 44 процента. Словения - парламентская республика, президент страны исполняет представительские функции.
Задержана подозреваемая в теракте в центре Стамбула
Задержана подозреваемая в совершении взрыва на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам министра, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической.
Полиция Стамбула заявила, что задержанная приехала из Сирии. На допросе, как утверждается, она заявила, что проходила подготовку в лагерях курдских вооружённых формирований на территории Сирии. О том, что именно женщина могла оставить взрывчатку в людном месте в центре Стамбула, ранее сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Полиция сообщает, что всего в связи со взрывом задержаны 46 человек. Обвиняют ли их в чём-либо и кто они - не сообщается.
Взрыв произошёл 13 ноября. Погибли, по меньшей мере, шесть человек. 81 человек пострадал, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что среди пострадавших трое россиян, их жизнь вне опасности.
В момент взрыва на улице было много людей, опубликованы видео, снятые в первые секунды после него.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. В 2015-2016 годах в крупнейшем городе Турции несколько взрывов совершала террористическая группировка "Исламское государство".
- На территории Сирии турецкие войска и поддерживаемые ими местные отряды вооружённой оппозиции контролируют ряд приграничных районов, в том числе населённые курдами. Под контролем курдских формирований, которые Турция обвиняет в поддержке терроризма - обширные территории к востоку от реки Евфрат. Там размещены американские войска, которые оказывают курдам содействие в борьбе с группировкой "ИГ".
Нетаньяху поручено сформировать правительство Израиля
Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье поручил лидеру партии «Ликуд» и правого политического лагеря Биньямину Нетаньяху сформировать новый кабинет министров. Нетаньяху и его союзники стали победителями выборов в Кнессет, которые прошли 1 ноября.
Партия «Ликуд», а также ее потенциальные партнеры по коалиции - религиозные и правые силы - получили 64 места в парламенте Израиля из 120. По словам Герцога, после его консультаций с лидерами партий «ясен результат», заключающийся в праве Нетаньяху создать новую коалицию. Срок для формирования нового правительства - четыре недели. Нынешний премьер Яир Лапид уже поздравил Нетаньяху с победой и объявил о переходе своих сторонников в оппозицию.
Нетаньяху возвращается на пост премьер-министра спустя год с небольшим. До этого он был главой правительства 12 лет, с 2009 по 2021 годы. Возглавлял он кабинет и в 1990-е годы. Ему удалось выиграть выборы, несмотря на выдвинутые против него обвинения в коррупции и других преступлениях, по которым ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс над Нетаньяху продолжается. По словам президента Израиля, это не препятствие для того, чтобы он занял пост премьера, однако, если вина Нетаньяху будет доказана, он должен будет уйти. 73-летний Нетаньяху вину отрицает.
Противники Нетаньяху давно обвиняют его в авторитаризме и желании навсегда сделать государство откровенно правым и подчеркнуто религиозным. Также они указывают на симпатии, который бывший премьер проявлял к российскому президенту Владимиру Путину - помимо прочего, он посещал Москву на 9 мая и даже участвовал вместе с Путиным в акции «Бессмертный полк». Большинство комментаторов не ожидает от кабинета Нетаньяху каких-либо существенных изменений в политике по отношению к России и Украине в сравнении с политикой действующего правительства, которое, осуждая российское вторжение, отказывалось поставлять Украине вооружение.
Премьер Грузии выразил соболезнования Турции в связи с взрывом в Стамбуле
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили от имени правительства и народа Грузии выразил соболезнования Турции в связи с взрывом в Стамбуле.
«Выражаю глубочайшие соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молимся за Турцию», - написал Ираклий Гарибашвили.
В центре Стамбула в районе площади Таксим в воскресенье произошел взрыв. По меньше мере шесть человек погибли и 53 ранены. По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить террорист-смертник, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Это один из наиболее популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.
Грузинский МИД заявил, что не получал информации о пострадавших гражданах Грузии.
По данным Эрдогана, в причастности к взрыву подозревается женщина.
«По предварительным данным, у взрыва на Истикляль есть признаки терроризма. Виновные в случившемся получат по заслугам, - сказал он. - Попытка захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнет своей цели ни сегодня, ни завтра».
Улица Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство».
Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.
Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов, которых ранее мобилизовали на войну с Украиной власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
При этом каких-либо документов об этом не опубликовано.
По словам Пескова, силы так называемой народной милиции «ДНР» и «ЛНР» сейчас интегрированы в состав Вооруженных сил России, в которые студентов не призывают. Поэтому Путин распорядился организовать возвращение студентов к месту обучения.
В сообщениях российских государственных агентств при этом по-прежнему фигурирует словосочетание «союзные силы» для обозначения воюющих против Украины сил - оно возникло в первые дни войны для обозначения российской армии и «союзных» ей отрядов «ДНР» и «ЛНР», которые российские власти тогда считали независимыми республиками. В начале октября их формально аннексировали.
Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину поддерживаемые Россией сепаратисты «ДНР» и «ЛНР» объявили на подконтрольных им территориях всеобщую мобилизацию, под которую попали десятки тысяч человек, в том числе не имевших никакого военного опыта. По многочисленным сообщениям, мобилизованные понесли тяжелые потери. Даже по официальным данным «ДНР», они исчисляются тысячами убитых.
В России 21 сентября тоже объявили мобилизацию, назвав ее частичной. Студентам очной формы обучения дали отсрочку от мобилизации. В конце октября власти заявили о завершении «мобилизационных мероприятий», но сам указ о мобилизации не отменен.
МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле
Граждан Грузии нет в числе пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, на данный момент таких сообщений не поступало, сообщил МИД Грузии. Консульство находится на связи с местными правоохранительными органами,
В центре Стамбула в районе площади Таксим в воскресенье произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о шести погибших и более чем 50 раненых. Сообщения подтвердил губернатор Стамбула Али Йерликая. Число жертв может возрасти. На месте работают спасатели, район оцеплен полицией.
Причина взрыва пока не известна. Прокуратура Стамбула не исключает версию теракта. По словам Эрдогана, на это указывают предварительные данные расследования. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
Это один из наиболее популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.
Директор крымского зоопарка вывез из Херсона енота, ламу и ослика
Владелец парка львов «Тайган»в аннексированном Крыму бизнесмен Олег Зубков опубликовал видео вывоза им животных из зоопарка в Херсоне - в последние дни перед уходом из города российских войск.
Среди животных, которых вывез Зубков из херсонского зоопарка - енот. На опубликованной записи видно, как бизнесмен лично берет зверя за хвост и, держа его вниз головой, сажает в клетку-переноску. На этот фрагмент обратило внимание издание The Insider.
На том же видео лично Зубков забирает из зоопарка ламу и осла. Видео озаглавлено «Олег Зубков ловит енотов ГОЛЫМИ РУКАМИ» (орфография сохранена - РС).
Судьба енота из херсонского зоопарка заинтересовала многих пользователей Интернета, в особенности из Украины, после записи в телеграме российского военкора, известной также как поэтесса, Анны Долгаревой. В посте об отступлении российских войск из Херсона она написала: «Единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из херсонского зоопарка» (орфография сохранена - РС). Запись породила множество шуток и мемов. При этом не ясно, имелся ли под «товарищем» в виду Зубков, или же речь шла о каком-то другом еноте.
Сам Зубков обосновал необходимость вывоза животных из херсонского зоопарка их «спасением» - в ожидании возможного украинского наступления и обстрелов. В российских СМИ также утверждалось, что в случае разрушения дамбы на Каховской ГЭС территория зоопарка будет затоплена. При этом, судя по заявлениям Зубкова, из зоопарка вывезли не всех животных. Сам он заявил, что будет содержать их за свой счет.
Олег Зубков только в конце октября вышел из российского СИЗО. Там он находился после того, как суд вынес ему приговор по уголовному делу об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело возбудили после того, как в парке «Тайган» амурский тигр повредил руку годовалому ребенку. Российский Верховный суд Крыма отменил назначенное Зубкову лишение свободы, а его самого отпустил под подписку о невыезде до нового рассмотрения дела.
- В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма Россией, однако затем вступил с российскими властями в конфликт. За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Гуманитарная ситуация в Херсоне остается сложной, идет разминирование
Херсон перешел под контроль Украины. Это одно из главных поражений российских войск с начала войны. Однако гуманитарная ситуация в самом городе и окрестностях остается сложной. Украинские специалисты начали работы по восстановлению инфраструктуры и разминированию территорий. Введен комендантский час.
По словам губернатора Херсонской области Ярослава Янушевича, при отступлении российские войска заминировали практически все критически важные объекты. Один из руководителей областного совета Юлий Соболевский заявил, что большая часть домов остается без электричества, воды, есть трудности с подачей газа и перебои с мобильной связью.
В интернете появилось видео из аэропорта в Чернобаевке под Херсоном, который российские войска использовали как базу, и по которому украинские силы неоднократно наносили удары. На видео, снятом с дрона, видно много уничтоженной военной техники.
На левом берегу Днепра, в 50 км от Новой Каховки, ночью был нанесен удар по российской военной базе. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил о «мощной детонации» и уточнил, что российские военные выводят с базы технику.
Тем временем «Укрзализныця» - украинская железнодорожная компания - с 13 ноября начала продажу билетов из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Акция пока несет символическую ценность: по сообщению компании, сейчас билеты можно приобрести и хранить как знак веры в победу Украины, однако как только железнодорожное сообщение будет восстановлено, покупатели смогут воспользоваться своими покупками.
По сообщению «Укрзализныци», поезда в Херсон могут пойти уже в ближайшие недели, как только будут окончены работы по восстановлению поврежденных участков и разминированию. Мариуполь, Донецк и Луганск остаются под российским контролем, как и аннексированный Крым.
- 9 ноября командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу вывести войска из Херсона и окрестностей на правом берегу Днепра, мотивировав это трудностями снабжения и заботой о сохранении жизней военнослужащих. Министр согласился. 11 ноября первые части украинской армии вошли в Херсон.
В центре Стамбула произошел взрыв. Погибли не менее 6 человек
В центре Стамбула в воскресенье произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о шести погибших и более чем 50 раненых. Сообщения подтвердил губернатор Стамбула Али Йерликая. Число жертв может возрасти. На месте работают спасатели, район оцеплен полицией.
Причина взрыва пока не известна. Прокуратура Стамбула не исключает версию теракта. По словам Эрдогана, на это указывают предварительные данные расследования. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
В последние годы в крупнейшем городе Турции несколько взрывов совершала террористическая группировка «Исламское государство».
Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в самом центре Стамбула. В момент взрыва на улице было много людей, опубликованы видео, снятые в первые секунды после него.
Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в самом центре Стамбула.
Скончался основатель Народного фронта Грузии Нодар Натадзе
В возрасте 93 лет скончался Нодар Натадзе - основатель «Народного фронта» и один из самых активных политиков Грузии 90-х годов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Он оставил свой особый след на пути государственного восстановления независимой Грузии и внес значительный личный вклад в это великое дело, его подпись стоит под Актом о восстановлении независимости Грузии. Нодар Натадзе был человеком, который до конца жизни оставался верным своим принципам, поэтому он будет примером для многих поколений», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Нодар Натадзе, литературовед, лингвист, автором многих научных и публицистических работ, монографий, самоучителя грузинского языка. Среди других его подпись стоит на Акте о восстановлении независимости Грузии.
В 1989-90 годах был депутатом Верховного Совета Грузинской ССР; 1990-91 гг. - депутат Верховного Совета первого созыва независимой Грузии. Также был парламентарием в 1992-1995 годах.
Пригожин обвинил губернатора Петербурга в государственной измене
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.
В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной «ЧВК Вагнера». В чем именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.
Пресс-служба Смольного в ответ заявила: «Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям».
Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание «Бумага». Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга.
Среди спорных вопросов, которые Пригожину не удалось уладить с властями Петербурга - его проект по развитию пригородной туристической зоны «Горская»: петербургская администрация разорвала с Пригожиным контракт, на который тот возлагал надежды - в итоге развитием «Горской» занялись структуры, близкие к «Газпрому». Также не состоялось сотрудничество Пригожина и Беглова по нескольким проектам инвестиций в городскую инфраструктуру.
Александр Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Так, он публично заявлял, не называя конкретной фамилии, что «некий известный бизнесмен обкрадывает детей» в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» занимается поставками питания для школ и социальных учреждений). Он также говорил, что тот сформировал в городе подконтрольную себе структуру СМИ и охранных агентств, намеренно приводил конкурентов к банкротству, и собирался реформировать систему образования таким образом, что это повлекло бы банкротство действующих комбинатов социального питания, которые городу потом пришлось бы выкупать у бизнесмена.
- Конфликт Пригожина с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину, когда Пригожин открыто признал, что является создателем и владельцем «ЧВК Вагнера», которая ведет боевые действия в Украине и вербует наемников для участия в них, в том числе в российских тюрьмах (ранее он отрицал свою связь с ЧВК).
- С осени 2022 года Евгений Пригожин стал все чаще появляться в публичном поле с политическими заявлениями, несмотря на то, что «ЧВК Вагнера» не имеет юридического лица и официально не существует, а ее бойцы обвиняются в многочисленных военных преступлениях. Так, он выступил с резкой критикой командующего группой армий «Центр» российских сухопутных войск, принимающих участие в военной операции в Украине, генерал-полковника Александра Лапина, фактически обвинив его в сдаче ранее оккупированных территорий. 29 октября Лапин был снят с должности.
«ЧВК Вагнера», предположительно, убила сдавшегося завербованного
В телеграм-каналах вечером в субботу распространилось видео, предположительно, убийства бывшего наёмника "ЧВК Вагнера" Евгения Нужина, который перешёл на сторону Украины. В комментарии к видео заявляется, что "предатель получил наказание".
Евгений Нужин отправился на войну с Украиной после того, как был завербован "ЧВК Вагнера" в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство. В начале сентября он сдался в плен. Нужин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине.
Нужин говорил, что решил присоединиться к ЧВК именно с целью как можно скорее сдаться в плен и далее воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где живут его родственники – сестра и дядя.
На видео, распространённом в интернете, Нужин говорит, что после сдачи в плен находился в Киеве, откуда был похищен 11 ноября, и очнулся в подвале, где узнал, что его "будут судить". После этого ему разбивают голову кувалдой. При этом не показано его тело после удара.
В пресс-службе создателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина опубликовали комментарий от его лица: "Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало".
Официально смерть Нужина не подтверждалась, комментариев от правоохранительных органов пока нет. Международный Комитет против коррупции и пыток (Gulagu.net) призвал президента Украины Владимира Зеленского пояснить, каким образом сдавшийся в плен ВСУ Нужин мог быть похищен. Высказываются также предположения о том, что он мог быть обменян на пленных бойцов "ЧВК Вагнера", об этом в частности сказал сын Нужина. Комментариев украинских официальных лиц пока нет.
Издание "Сота" уточняет, что убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой "ЧВК Вагнера" ещё со времён её участия в боевых действиях в Сирии.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но его бойцы принимают участие в войне в Украине и в других странах.
- Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, Пригожин начал вербовать в ряды "ЧВК Вагнера" российских заключённых и отправлять их на войну.
- Осуждённым, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, говорят, что они должны полгода пробыть на передовой. Под угрозой расстрела им запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По разным данным, в "ЧВК Вагнера" завербовали от 10 до 20 тысяч заключённых.
Умер иранец, проживший в парижском аэропорту 18 лет
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль умер Махран Карими Нассери. Он прожил в терминале 2F 18 лет с конца 1980-х годов и вернулся туда за несколько недель до смерти.
Нассери родился в Иране в 1945 году. В 1974 году он полетел в Лондон в поисках уехавшей ранее матери. Родственники сообщили Нассери, что она уехала в Великобританию.
С 1977 по 1981 год иранец пытался получить убежище в шести странах и в итоге получил его в Бельгии, где устроился работать в библиотеку. В 1988 году Нассери решил переехать в Великобританию - с пересадкой в Париже. Там, по одной из версий, он потерял документы. В Лондон он прилетел без документов и его отослали обратно во Францию. Права на въезд в страну у иранца не было, и он поселился в аэропорту.
Нассери поселился в терминале 2F. Там он занял несколько кресел. При себе у него были тележки с вещами. Он проводил дни, описывая свою жизнь в блокноте, читая газеты и журналы.
В 1999 году Нассери получил статус беженца во Франции, но остался жить в терминале аэропорта до 2006 года.
Иранец привлек внимание СМИ и голливудского режиссера Стивена Спилберга, который в 2004 году по истории Нассери снял трагикомедию «Терминал». Главные роли в картине сыграли Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс.
После премьеры фильма у Нассери стали брать интервью, он начал называть себя «сэр Альфред» и встречался с прессой несколько в день.
В 2006 году иранец заболел и увезли в больницу. После этого он жил в хостеле на деньги, полученные от фильма Спилберга.
Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер 12 ноября. Представитель аэропорта сообщил, что смерть наступила по естественным причинам. При себе у Нассери нашли несколько тысяч евро наличными.
Сотрудник аэропорта уточнил, что Нассери всегда находился в общественной зоне аэропорта и мог в любой момент пойти, куда хочет. Об иранце заботились сотрудники аэропорта.
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «фейки»
Президент России Владимир Путин внес серию поправок в законопроект о российском гражданстве. Он предлагает дать государственным органам возможность лишать россиян гражданства за нежелательную для государства деятельность, включая фейки об армии - в том случае, если гражданство было приобретено, а не получено по рождению.
Законопроект сейчас рассматривает Госдума, она уже приняла его в первом чтении 5 апреля. По предложениям Путина, приобретенное гражданство сможет быть прекращено, если его обладатель совершал «действия, создающие угрозу безопасности страны» - в том числе распространял фейки о действиях российских вооруженных сил.
Также поводом для лишения приобретенного гражданства предлагается сделать участие в деятельности международной организации, признанной нежелательной в России, дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности России, осквернение государственной символики и экстремизм.
Кроме того, приобретенного гражданства смогут лишиться лица, совершившие ряд уголовных преступлений, не относящихся к государству и его деятельности: похищение человека, разбой, грабеж, вымогательство, хулиганство, вандализм и проч.
Законопроект «О гражданстве России» был внесен президентом в Госдуму в конце прошлого года. Гражданство России, как и ранее, смогут получить лица, владеющие русским языком и знающие историю страны (для этого претенденты сдают специальный экзамен), не представляющие угрозы для правопорядка. Они обязуются соблюдать Конституцию России.
- Статья 6 Конституции России гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В Конституции не указано правовых различий между случаями, когда гражданство было получено по рождению или приобретено позже.
- 4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинен любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок. За почти 9 месяцев российского военного вторжения в Украину по статьям о фейках и дискредитации были заведены, по данным «ОВД-инфо», более 4 тыс. административных и около 250 уголовных дел.
В Тбилиси после проверки демонтировали более тысячи опасных газовых обогревателей
Специалисты столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy за последний месяц демонтировали в квартирах Тбилиси 1390 обогревательных газовых устройств, установленных или изготовленных кустарно или с нарушением правил безопасности и представляющих угрозу для жизни.
«Это означает, что сотни семей пережили интоксикацию и, в самых тяжелых случаях, закончилось смертью», - говорится в заявлении Tbilisi Energy, пишет агентство «Новости-Грузия».
Компания опубликовала статистику по Тбилиси - рекорд по использованию ненадежного газового оборудования в районах Исани-Самгори-Вазисубани. Самая благополучная ситуация - в Ваке, где выше уровень жизни населения и в квартирах чаще устанавливаются современные отопительные системы.
Tbilisi Energy просит всех быть предельно осторожными и соблюдать правила установки и использования газового оборудования. С инструкциями можно ознакомиться на сайте компании.
Демократы в США лидируют на выборах в Сенат
В США демократы в Сенате по итогам выборов, судя по всему, получат 50 мест и контроль над верхней палатой Конгресса после подсчета голосов в штате Невада. Там побеждает член Демократической партии Кэтрин Кортес-Масто, передает CNN.
В Неваде обработано более 95% бюллетеней. Кортес-Масто получает 48,7% голосов. Оно опережает бывшего генпрокурора Невады республиканца Адама Лаксалта на половину процентного пункта.
Если Кортес-Масто объявят победителем, то даже в случае победы республиканцев в Джорджии, где в декабре пройдет второй тур выборов, Республиканская партия не получит в Сенате большинства. При равном числе мест решающий голос будет у вице-президента демократа Камалы Харрис.
Республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей.
Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия. По словам американского лидера, он невероятно доволен явкой и с нетерпением ждет следующих двух лет.
Давид Арахамия: О переговорах с Россией можно будет говорить во второй половине 2023 года
По словам лидера правящей фракции Украины «Слуга народа» Давида Арахамия, возможность переговоров с Россией может возникнуть во второй половине 2023 года. Об этом Арахамия пишет на своей странице в Telegram.
«Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать. Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу», - цитирует Арахамия Общественный вещатель Грузии.
По его мнению, сейчас России снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку нуждается в передышке для перегруппировки и восстановления сил, чего украинцы не допустят.
Как пишет Арахамия, президент Украины уже назвал условия переговоров с Москвой и они неизменны. «Восстановление территориальной целостности, возмещение ущерба, наказание военных преступников, действенные гарантии того, что это не повторится», - написал Арахамия.
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