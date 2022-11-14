Участника протестов в Иране приговорили к смертной казни

Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов. Его обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство "Мизан" со ссылкой на Революционный суд Ирана.

Суд классифицировал поджог здания как мухарибе – террористический акт. Согласно исламским положениям, мухариба объявляют "врагом человечества" и обычно приговаривают к смертной казни. Также подсудимого, чьё имя не называется, обвинили в нарушении общественного порядка и "коррупции на земле".

Два других отдела Революционного суда приговорили ещё пятерых участников протеста к тюремным срокам от пяти до десяти лет за "собрание и сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушения общественного порядка".

Отмечается, что приговоры могут быть обжалованы в Апелляционном суде.

С начала протестов, вызванных смертью правозащитницы Махсы Амини, были задержаны тысячи протестующих, включая детей. Некоторые из них подозреваются в "коррупции на земле" и "войне против Бога", которые караются смертной казнью. По данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка. Иранские власти утверждают, что также погибли более 40 сотрудников сил безопасности.

Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. К ноябрю интенсивность протестов снизилась, однако периодически усиливается на местах в ответ на жестокое подавление недовольства и новые убийства протестующих.

Иранцы продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала протестов женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.