Участники OPEC+ достигли соглашения об увеличении добычи нефти

Основные мировые нефтедобывающие компании достигли соглашения об увеличении добычи, положив конец спорам, во время которых мировые цены на нефть в этом месяце достигли самых высоких значений за шесть последних лет.

По соглашению, подписанному 18 июля, страны, входящие в группу OPEC+, обязались начиная с августа увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей ежедневно.

Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты нашли компромиссное решение относительно их собственных объёмов добычи. Это открыло возможности для многосторонней сделки, сообщили "Нью-Йорк таймс" и "Рейтер".

Группа OPEC+, включающая Россию, в прошлом году сократила добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в связи со снижением спроса из-за пандемии.

Картель OPEC в последнее время уже нарастил добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки по мере оживления мировой экономики. Однако это не остановило роста цен, подстегнув и опасения витка инфляции, и дальнейший рост добычи. Цены нефти в США достигли 77 долларов за баррель – это самая высокая цена с 2014 года.

По новому соглашению Россия увеличит свою нефтедобычу с нынешних 11 миллионов баррелей до 11,5 миллиона баррелей к маю 2022-го.