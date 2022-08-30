Участниц Pussy Riot задержали в Берне за антивоенное граффити

В Берне, в Швейцарии 29 августа полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Об этом "Медиазоне" сообщил продюсер группы Александр Чепарухин.

Алёхину, Штейн и Плетнер увезли в наручниках в отделение полиции. Полицейский заявил, что их могут выдворить из Швейцарии. По словам Чепарухина, он сфотографировал задержание. Однако полицейские предупредили его и ещё одну участницу Pussy Riot Ольгу Борисову об ответственности в случае публикации фотографий в социальных сетях.

Позже Алехина сообщила "Медиазоне", что через несколько часов полицейские отпустили участниц группы и довезли до гостиницы.

В апреле Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН, которые должны были носить на время слушаний по так называемому санитарному делу за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. В составе Pussy Riot они сейчас участвуют в турне в европейских странах , целью которого является сбор денег на помощь Украине.

На прошлой неделе посольство России в Швейцарии заявило, что выступления Pussy Riot подпадают под статью Уголовного кодекса Швейцарии.

В заявлении российской дипмиссии отмечалось, что одна из участниц группы сбежала из-под домашнего ареста, а "теперь разъезжает по Европе, где раздает интервью с огульной критикой российского руководства".

В посольстве России также утверждают, что во время выступлений на сцене происходят "непристойные действия, содержащие оскорбления России и её руководства".