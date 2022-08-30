Новости
Участниц Pussy Riot задержали в Берне за антивоенное граффити
В Берне, в Швейцарии 29 августа полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на дорожный бордюр антивоенный рисунок. Об этом "Медиазоне" сообщил продюсер группы Александр Чепарухин.
Алёхину, Штейн и Плетнер увезли в наручниках в отделение полиции. Полицейский заявил, что их могут выдворить из Швейцарии. По словам Чепарухина, он сфотографировал задержание. Однако полицейские предупредили его и ещё одну участницу Pussy Riot Ольгу Борисову об ответственности в случае публикации фотографий в социальных сетях.
Позже Алехина сообщила "Медиазоне", что через несколько часов полицейские отпустили участниц группы и довезли до гостиницы.
В апреле Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН, которые должны были носить на время слушаний по так называемому санитарному делу за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. В составе Pussy Riot они сейчас участвуют в турне в европейских странах , целью которого является сбор денег на помощь Украине.
На прошлой неделе посольство России в Швейцарии заявило, что выступления Pussy Riot подпадают под статью Уголовного кодекса Швейцарии.
В заявлении российской дипмиссии отмечалось, что одна из участниц группы сбежала из-под домашнего ареста, а "теперь разъезжает по Европе, где раздает интервью с огульной критикой российского руководства".
В посольстве России также утверждают, что во время выступлений на сцене происходят "непристойные действия, содержащие оскорбления России и её руководства".
Другие новости дня
Пентагон: России, скорее всего, не удастся увеличить численность армии
Российские власти испытывают большие трудности в попытках увеличить численность армии, потерявшей десятки тысяч военнослужащих в ходе вторжения в Украину. Указ Владимира Путина об увеличении числа военнослужащих до 1 миллиона 150 тысяч человек, скорее всего, не будет выполнен, заявил в понедельник на встрече с репортерами непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона.
"Эта попытка вряд ли будет успешной, поскольку в прошлом России не удавалось достичь запланированной численности армии и ее мощи... В действительности, до вторжения в Украину недоукомплектованность армии, возможно, составляла 150 тысяч военнослужащих", - подчеркнул представитель Пентагона. По его словам, многие из вновь нанятых по контракту военнослужащих - старшего возраста, физически неподготовлены для несения службы и плохо обучены. Эти и другие факты заставляют аналитиков Пентагона делать вывод о том, что усилия по увелить численность военнослужащих не приведут к повышению боеспособности российской армии.
В начале августа заместитель министра обороны США Колин Кол оценил российские потери на поле боя в Украине в 70-80 тысяч человек убитыми и ранеными.
В ответ на вопрос о сообщениях о начавшемся наступлении украинской армии в районе Херсона, появившихся в понедельник, представитель Пентагона отказался пока характеризовать действия украинской армии как контрнаступление, заявив, что обстановка прояснится в течение 24-36 часов. Тем не менее, он отметил, что в течение некоторого времени украинское командование перебрасывало подкрепления в этот регион.
Правозащитные НКО заявили о беспрецедентном уровне репрессий в России
Девять российских правозащитных некоммерческих организаций, среди которых «ОВД-Инфо», «Сова», «Голос» и «Агора», направили в европейскую Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) доклад о правах человека в России, в котором заявили о «беспрецедентном уровне» их ущемления после начала войны в Украине и введения уголовной и административной ответственности за так называемую «дискредитацию» действий российской армии.
По подсчетам НКО, с 24 февраля органы власти России заблокировали более 138 тысяч интернет-ресурсов с неугодной для них информацией, а также возбудили 77 уголовных и 3,3 тысячи административных дел против граждан, не поддерживающих войну.
Отмечается также, что за последние шесть лет российские суды рассмотрели более 40 тысяч административных дел по статье о нарушении порядка проведения или организации митингов, а правоохранительные органы задержали на митингах и пикетах свыше 55,5 тысяч человек.
Кроме того, в понедельник российские правозащитники призвали ЕС инициировать резолюцию о создании мандата Спецдокладчика ООН по правам человека в России. Среди организаций, которые подписали соответствующее заявление - «ОВД-Инфо», «Мемориал», «Агора», «Команда против пыток», «Российская ЛГБТ-Сеть», «Русь Сидящая», Сахаровский центр и многие другие.
- В марте Россию исключили из Совета Европы, теперь ее граждане больше не могут пользоваться защитой Европейской конвенции по правам человека. В июне Госдума отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. В июле Россия не прибыла на встречу Комитета по правам человека ООН, где должна была обсуждаться ситуация в стране.
- В конце июля ОБСЕ заявила о запуске «московского механизма» и назначила бывшую судью ЕСПЧ от Германии Анжелику Нюсбергер спецдокладчиком по ситуации с правами человека в РФ. Ей предстоит проанализировать действия России в отношении ее обязательств по защите прав человека и основных свобод граждан. Ближайшая сессия Комитета по правам человека ООН состоится в сентябре.
В Грузии стартовали многонациональные учения Noble partner-2022
В Грузии сегодня, 20 августа, стартовали многонациональные учения Noble partner-2022 (Достойный партнер 2022), в которых задействовано более 2400 военнослужащих из 21 страны.
Официальное открытие учений прошло на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиани близ Тбилиси. Главный девиз маневров - «Сила в партнерстве». В церемонии открытия приняли участие представители Министерства обороны, военные атташе стран-участниц учения, а также представители основной группы НАТО, Офиса связи НАТО и Миссии наблюдателей Евросоюза, пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузия принимает многонациональные военные учения «Достойный партнер-2022» уже в шестой раз. Учения проводятся под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии и Командования США в Европе и Африке (USAREUR) при поддержке Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
Целью «Достойного партнера 2022» является повышение готовности и оперативной совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками для обеспечения стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе.
В этом году впервые в истории учения примут участие представители вооруженных сил Японии и Швеции.
Участниками многонациональных учений этого года являются: Грузия, США, Болгария, Румыния, Молдова, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, Япония, многонациональная бригада Литва-Польша-Украина и Вооруженные силы Швеции.
Литва завершила строительство стены вдоль границы с Беларусью
В Литве закончено строительство стены вдоль границы с Беларусью. Об этом заявило Балтийской службе новостей предприятие EPSO-G, которое занималось строительными работами. Длина заградительного сооружения - 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.
О решении построить защитный барьер литовские власти объявили в июле 2021 года, после того, как с весны 2021 года с территории Беларуси в приграничные страны Евросоюза пытались проникнуть тысячи мигрантов с Ближнего Востока и Африки.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что 29 августа специальная комиссия подтвердила окончание строительных работ. По словам Шимоните, осталось лишь завершить работу с разрешающими документами. По проекту, строительство заграждений планировали закончить в сентябре 2022 года. Стена практически полностью закрывает сухопутную границу Литвы с Беларусью: общая протяженность границы - 679 км, из них более 100 км проходят по рекам и озерам.
- Миграционный кризис на белорусской границе произошел летом 2021 года, когда тысячи мигрантов из ближневосточных и африканских стран приехали в Беларусь, чтобы попытаться через ее границы попасть в страны Евросоюза - Литву, Латвию и Польшу. Только на границе Литвы было задержано около четырех тысяч нелегальных мигрантов (на польской - еще больше). Сдерживая наплыв мигрантов, литовские и польские пограничники применяли силовые меры.
- Литовские власти обвинили официальный Минск в том, что он намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходившее следует рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против нее санкции. Массовый миграционный кризис был разрешен осенью 2021 года, однако по сей день литовские пограничники фиксируют 60-70 попыток незаконного пересечения границы ежедневно.
- В июне 2022 года о планах построить аналогичные защитные заборы на своих границах с Россией заявила Финляндия. Финские власти опасаются, что Россия может также использовать нелегальных мигрантов для «гибридного влияния» не нее.
Боррель рассказал о том, каких россиян хотел бы видеть в ЕС
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил, что министры иностранных дел стран ЕС на совещании в Праге в ближайшие дни одобрят меры, направленные на дальнейшее ограничение посещения Евросоюза гражданами России. При этом, по мнению Борреля, речь вряд ли будет идти о полном запрете.
Сам Боррель высказался против такого запрета, подчеркнув при этом, что окончательное решение - за министрами.
По словам Борреля, речь может идти о некой «модификации» нынешних правил выдачи виз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил, в частности, что при рассмотрении заявлений о выдаче виз большее внимание должно уделяться личности заявителя. «Нам нужно действовать более выборочно. Не запрещать въезд для всех россиян», – сказал Боррель, напомнив о том, что с начала войны в Украине Россию покинули около 300 тысяч человек. «Большинство из них профессионалы, хорошо образованные люди, которые больше не хотят оставаться в России. Они не хотят идти на фронт и не поддерживают войну. Они не хотят жить при путинском режиме и уезжают. Я думаю, мы не должны закрывать перед ними дверь» - сказал Боррель. В частности он упомянул такие категории граждан России, как студенты и представители гражданского общества.
- Ряд стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, Польша и Чехия, а также не входящая в ЕС Украина, призвали в связи с российским вторжением в Украину полностью отказаться от выдачи шенгенских виз для граждан России (кроме виз, выдаваемых по гуманитарным причинам) или существенно ее ограничить, например, прекратить выдавать туристические визы. Такие страны, как Франция и Германия, выступили против этого предложения. По сообщениям источников, которые цитируют различные СМИ, министры иностранных дел на совещании в Праге могут принять компромиссное решение - не запрещать выдачу виз россиянам, но отказаться от соглашения с Россией об упрощении визового режима, что будет означать резкое увеличение как стоимости виз, так и времени обработки заявлений на их выдачу.
В интервью РСЕ/РС Боррель коснулся также других тем. Он высказал мнение, что президент России Владимир Путин «полностью просчитался», начав войну с Украиной, как в оценках обороноспособности Украины, так и единства и решимости Запада в вопросе поддержки Киева. По словам Борреля, не исключено введение новых санкций против России, однако и действующие санкции, по мнению представителя ЕС, являются мощными ограничительными мерами, затронувшими важнейшие отрасли российской экономики.
В Южной Осетии уволили чиновника, избившего журналиста Руслана Тотрова
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ об освобождении с занимаемой должности заместителя министра обороны – Сергея Кабисова.
Кабисов – фигурант уголовного дела об избиении журналиста Руслана Тотрова. Нападение было совершено во Владикавказе 21 января прошлого года.
Как сообщало «Эхо Кавказа», Кабисов и предприниматель Руслан Танделов потребовали от журналиста прекратить писать неправду о югоосетинском президенте Анатолии Бибилове (занимал пост до 24 мая текущего года). Свое требование, по показаниям Тотрова, они подкрепили угрозой: «если не прекратишь, я тебя грохну». После этих слов Сергей Кабисов нанес удар журналисту.
Тотрову потребовалась медицинская помощь. А Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом).
Отметим, что 23 августа югоосетинское Минобороны возглавил 37-летний полковник Марат Павлов. До назначения он возглавлял департамент Министерства обороны России по международному сотрудничеству.
Сегодня же Алан Гаглоев уволил председателя Комитета по промышленности транспорту и энергетике Петра Кочиева. Новым руководителем ведомства стал Руслан Тедеев.
В Багдаде сторонники шиитского имама ас-Садра штурмуют правительство
В Ираке сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом в понедельник Дворец республик в Багдаде, который находится в правительственной "зеленой зоне". Об этом сообщают международные информационные агентства.
Несколько десятков человек проникли в здание.
В Багдаде с 15:30 по местному времени объявлен комендантский час.
Новость дополняется
Российский оппозиционер задержан полицией за сравнение Сталина с Гитлером
Российский оппозиционер Леонид Гозман в понедельник, 29 августа, задержан до суда во вторник по административному делу об отождествлении нацистов и сталинистов. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо".
Полиция составила протокол на Гозмана из-за поста в фейсбуке. В нём он написал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.
В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать коммунистов с нацистами. По этой административной статье политику грозит до 15 суток ареста и штраф до двух тысяч рублей.
Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира к полному и окончательному отказу от ядерного оружия. Он потребовал полного отказа от ядерных испытаний. Это случилось после того, как Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии; в итоге конференция закончилась без итогового документа, ее страны-участницы не пришли к согласию.
"Ядерное оружие уже давно держит мир в заложниках. Эти смертоносные устройства не гарантируют ни победы, ни безопасности. Давайте позаботимся о том, чтобы ядерные испытания навсегда прекратились, а ядерное оружие стало достоянием истории - раз и навсегда" - написал Гутерриш в своем Твиттере.
В докладе, опубликованном в июне Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), утверждалось, что все девять стран мира, обладающие ядерным оружием, в последнее время начинают активно модернизировать свой арсенал, что может привести к новому витку гонки вооружений в ближайшее десятилетие. Более 90% существующих в мире ядерных боеголовок приходятся на Россию (4 437 боеголовок) и США (3708). Также интенсивно развивает свою ядерную программу Китай. От ядерных испытаний не отказалась Северная Корея.
Глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит считает, что риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.
«Аидгылара»: Пицунда – первый шаг. На очереди объекты «Ингури ГЭС»
Российского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Михаила Шургалина вслед за Общественным союзом ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» критикует оппозиционная общественная организация «Аидгылара». Поводом послужила позиция, высказанная дипломатом в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».
«Аидгылара» призывает посла к корректности и осторожности «в своих высказываниях и суждениях», указывая при этом, что в Абхазии «нет и не может быть по определению антироссийских настроений».
«Вы представляете в Абхазии Российскую Федерацию, её руководство и народ, которых у нас безмерно уважают. Нет никакой пользы в риторике, до которой доведена ситуация», – сказано в обращении.
В общественной организации говорят, что соглашение о передаче в собственность Российской Федерации госдачи «Пицунда» не отвечают ни политическим интересам Абхазии, ни политическим интересам России. Нормы, заложенные в нём, прямо противоречат абхазской Конституции, сказано в заявлении.
«Убеждены, что подобный алгоритм действий – лишь первый шаг. На очереди объекты ИнгурГЭС, форелевое хозяйство и другие активы страны», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» вновь призвали абхазского лидера Аслана Бжания отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения.
«Ваши некомпетентные действия формируют в абхазском обществе негативные и опасные процессы. Мы обязаны вам на это указать. Не втягивайте нас в это. Слишком много горя, боли и лишений мы перенесли, чтобы добиться суверенитета нашей страны», – обращаются оппозиционеры к абхазскому президенту.
Как сообщалось ранее, в общественном союзе «Аиааира» заявили, что российской посол занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» дипломата.
Михаил Шургалин в интервью РИА Новости заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».
Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
США перенесли запуск сверхтяжёлой ракеты на лунную орбиту
Технические проблемы помещали сегодняшнему запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS с кораблём "Орион" отправиться к Луне с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Миссия ранее получила название "Артемида - 1". Трансляцию в режиме реального времени вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).
Цель полёта – подвергнуть SLS, считающуюся самой мощной ракетой в мире, стресс-тесту во время реальной работы, прежде чем она будет признана готовой к перевозке астронавтов.
Беспилотный модуль "Орион" должен провести шесть недель на орбите Луны, после чего вернётся обратно на Землю.
В случае успеха миссии астронавты отправятся на орбиту Луны уже в 2024 году. Ещё через год планируется отправить миссию с высадкой на спутник. В последний раз человек был отправлен к Луне в 1972 году, на корабле "Аполлон-17". Конечная цель миссии "Артемида" - установление долгосрочного присутствия человека на Луне.
Американская программа по возвращению человечества на Луну была свёрнута при президенте Бараке Обаме. Её перезапустили по распоряжению президента Дональда Трампа в 2019 году. В 2021 году президент Джо Байден призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА. Программа уже обошлась американскому бюджету по меньшей мере в 37 миллиардов долларов.
Новый маршрут Лачинского коридора заработает с вечера 30 августа
Новый маршрут коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, заработает с вечера 30 августа. Решение было принято на заседании Совета безопасности самопровозглашеной Нагорно–Карабахской республики.
По информации Офиса карабахского лидера, связь с Арменией будет осуществляться «через территорию Бердадзорского подрайона Шушинской области».
Отмечается, что работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей трассу автомагистрали Горис-Степанакерт, завершены.
На заседании заявили, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, новый маршрут «сохранит коридорную логику».
В трехстороннем заявлении, подписанном после окончания Второй карабахской войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. 25 августа председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».
26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия вошла в город Лачин и села Забух и Сус, которые с 1992 года находились под контролем Нагорно-Карабахской республики.
В цхинвальский медцентр госпитализировали двухлетнего ребенка с коронавирусом
В «красную зону» цхинвальского медцентра за минувшие сутки был госпитализирован двухлетний ребенок с диагнозом «коронавирус». Об этом агентству «Рес» сообщила заведующая инфекционным отделением республиканской больницы Тамара Джиоева.
«В «красной зоне» проходят лечение шесть человек, состояние их средней степени тяжести. Вчера был госпитализирован ребенок двух лет, остальные пациенты возрастные. Все больные получают необходимое лечение», – отметила она.
По словам Джиоевой, «красная зона», закрытая с апреля, вновь возобновила работу 10 августа.
Ранее глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева сообщила о росте новых случаев заболевания коронавирусом.
Уроженец Чечни рассказал о смерти родственников после пыток
Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли от последствий пыток, пережитых в отделе полиции в Чечне. Об этом Кавказ.Реалии рассказал уроженец республики Мубарик Алхазов, которому они приходились дядей и тестем.
Аюб Алхазов умер 20 августа, но известно об этом его племяннику и невестке проживающим в Германии стало только недавно. После издевательств в отделе полиции у него начались проблемы с почками. Несмотря на тяжелое физическое состояние и продолжающуюся несколько месяцев реабилитацию сотрудники правоохранительных органов Чечни продолжали приходить домой к 60-летнему Алхазову.
"В январе задержали отца жены и моего дядю. Через неделю после пыток скончался мой тесть, ему было 47 лет. А несколько дней назад умер мой дядя. После пыток в отделе полиции он говорил, что, если они еще раз его задержат, он просто не выдержит и умрет. Он говорил, что у него нет сил выдержать пытки", - рассказал журналистам Мубарик Алхазов.
Хава Тазабаева и Мубарик Алхазов – супруги из чеченского села Кошкельды, в 2018 году похищенные сотрудниками Гудермесского РОВД. Несколько недель они провели в секретной тюрьме, где к ним применяли пытки и сексуальное насилие. Полицейские требовали от супругов признаний, что именно они вывесили на одном из сельских зданий флаг запрещенного в России "Исламского государства". Семья отвергла обвинения, но из-за угроз родным Мубарик все же согласился оговорить себя. После освобождения они покинули Россию. В Германии Алхазов и Тазабаева свидетельствовали о пытках, однако им отказали в убежище.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что секретных тюрем в республике нет. В частности, он заявил об отсутствии подвалов для незаконно задержанных на территории его особняка. СМИ и правозащитные организации не однократно сообщали о том, что в секретных тюрьмах в Чечне содержат и пытают похищенных сотрудниками правоохранительных органов жителей республики.
Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию
Канцлер Германии Олаф Шольц настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге.
«В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией», - указал Шольц.
Как пишет DW, федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
- 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала признать европейскую перспективу страны, а статус кандидата присвоить ей после того, как будет выполнен ряд условий. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. 23 июня Европейский совет полностью одобрил эту рекомендацию. Еврокомиссия должна подготовить первый отчет о выполнении условий Грузией в 2023 году.
Премьер Грузии не исключил причастность «деструктивных сил» к пожарам в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не исключил версии поджогов и саботажа, говоря о причинах пожаров, которые бушуют в разных регионах страны уже более недели.
«У очень многих людей возникло ощущение, что, возможно, это вызвано халатностью некоторых людей, а возможно – жарой. Есть версии, что, возможно, были какие-то определенные диверсии… Мы ничего не можем исключать, поскольку знаем, какова природа действующих в стране деструктивных сил», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.
Он не уточнил, кого подразумевает под «деструктивными силами». Также премьер заверил, что во всех случая следствие установит причины пожаров, передает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили призвал граждан к осторожности, подчеркнув, что из-за жары и отсутствия дождей в стране сложилась «очень сложная ситуация». Здесь же глава правительства добавил, что «пожары есть по всей Европе, в Америке, везде, и это большой вызов» для всех.
Он также поблагодарил Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в тушении пожаров.
«Хочу поблагодарить дружественное нашей стране государство — Турцию и лично президента Эрдогана. Как только ему передали нашу просьбу о помощи, он тут же отдал приказ и в течение часа в воздухе находились три самолета. Конечно, мы это очень ценим и не забудем», — сказал Гарибашвили.
Ранее сообщалось, что работы по тушению пожара в Боржомском ущелье перешли в заключительную фазу, огонь больше не фиксируется.
Украина сообщила о начале контрнаступления ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии под Херсоном, сообщила в телефонном комментарии Настоящему Времени руководительница пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
«Понимая, что таких позитивных новостей люди ждали очень долго, мы могли сообщить новость о том, что действительно начали какие-то действия. Но в дальнейшем очень просим воздержаться и не разгонять эти события, не выискивать дополнительных деталей, не провоцировать военных на то, чтобы они распространяли информацию о том, что действительно там происходит. Достаточно того сообщения, которое уже распространено: есть прорывы и есть возможность для развития этих событий с нашей стороны, а некоторые подразделения врага отступили», – рассказала Наталья Гуменюк.
«Любая военная операция нуждается в тишине», – отметила Наталья Гуменюк.
ВСУ начали наступление в разных направлениях на юге Украины, уточнила Гуменюк, подчеркнув, что «контрнаступление идет уже давно – это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия, в том числе и на Херсонщине».
В Оперативной группировке войск (ОГВ) «Каховка» сообщили, что во временно оккупированной Херсонской области уничтожены почти все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. «Российская армия оказалась отрезанной от поставок оружия и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс вернуть свои территории», – идет речь в сообщении ОГВ «Каховка».
Глава Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов заявил, что в Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, на территории которого российские войска обустроили свою военную базу – в настоящее время там продолжается большой пожар.
В то же время назначенный Россией «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что новость о контрнаступлении ВСУ на юге Украины – «очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе».
Тем временем первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской области обезопасить себя и своих близких. По его словам, необходимо «находиться как можно ближе к укрытиям и подальше от военных объектов армии РФ, не подходить к окнам и иметь аптечки для оказания первой медицинской помощи, запастись питьевой водой и продуктами».
А назначенный Россией «глава» военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что для жителей Новой Каховки объявлена эвакуация с рабочих мест, «люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать».
В Цхинвали заявили о нарушении воздушного пространства грузинским беспилотником
По словам начальника Погранслужбы КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерия Алиханты, беспилотный летательный аппарат накануне вечером нарушил югоосетинское воздушное пространство над территорией населенного пункта Цнелиси. Об этом Алиханты сказал на совещании югоосетинского президента Алана Гаглоева с руководителями силовых структур.
По его словам, полет беспилотника самолетного типа со стороны грузинских населенных пунктов – Сачхере, Чорчана с нарушением воздушного пространства вглубь территории Южной Осетии зафиксировали накануне, в 22.15 в югоосетинском населенном пункте Уиста (Цнелиси).
Алиханты добавил, что с 21 по 28 августа обстановка на де-факто границе с Грузией «оставалась стабильной и прогнозируемой».
«Пограничные наряды продолжают фиксировать деятельность представителей Миссии Европейского союза, которые совместно с сотрудниками МВД Грузии осуществляют наблюдение, фото и видео-фиксацию на приграничной территории с различных позиций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов», – сказал Алиханты.
«Также получена информация о выставлении контрольных постов грузинской полиции на дорогах, ведущих на приграничную территорию. Так, посты выставляются в светлое время суток. Нарядом в составе до 4 сотрудников на автомашине марки «Toyota Hilux» осуществляется проверка документов у лиц, следующих в приграничные населенные пункты с целью исключения прибытия членов общественных организаций и проведения ими провокационных акций на государственной границе», – подчеркнул Алиханты.
По его словам, посты выставлены на северо-западной окраине населенного пункта Мцхетисджвари Хашурского муниципалитета Грузии, на северной и северо-восточной окраине населенного пункта Цабли Хашурского муниципалитета и др.
Алиханты также представил информацию о функционировании пунктов пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви).
«С 20 по 28 августа места пересечения госграницы пересекли 3026 человек и три автотранспортных средства, «Раздахан» — 2712 человек, из них на въезд — 1316 человек и на выезд — 1396, «Переу» — 314, из них 157 — на въезд, и такое же количество на выезд», – сказал он.
- Жители Ахалгорского района жили в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- 18 августа текущего года в Цхинвали приняли решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска с 20-го по 30-е число каждого месяца.
В Амазонии умер Человек из норы –последний представитель своего коренного племени
В лесах бразильской Амазонии умер последний представитель своего племени, известный как Человек из норы. Он отказывался коммуницировать с внешним миром после того, как его народ истребили поселенцы в конце прошлого века.
Тело Человека из норы, покрытое яркими перьями, обнаружили в гамаке в его собственной хижине. По сообщению агентства по защите коренных народов Бразилии Funai, мужчине было около 60 лет, он умер естественной смертью: на месте не зафиксировали признаки борьбы, насилия или присутствия других людей.
По данным правозащитной организации Survival International, Человек из норы последние 26 лет жил в полной изоляции, выкапывая глубокие ямы, чтобы прятаться в них и ловить животных, – за что и получил своё прозвище. Кроме того, он выращивал кукурузу и папайю, а также строил дома из тростника и соломы.
"Никто не знал имени этого человека или что-то значимое о его племени. Он умер, геноцид его народа завершился. Это действительно был геноцид – преднамеренное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства", – сказала Фиона Уотсон, директор по исследованиям и защите интересов в Survival International.
В организации считают, что племя Человека из норы было истреблено в результате нескольких нападений, начавшихся в 1970-х годах, в основном со стороны скотоводов и захватчиков земли. Представители Funai предполагают, что в 1980-х годах нелегальные фермеры, первоначально оставляя коренным жителям сахар, дали племени крысиный яд, от которого погибли все, кроме Человека из норы.
После того, как его сородичи были убиты, Человек из норы отказался коммуницировать с внешним миром. Он расставлял ловушки, запускал стрелы в любого, кто подходил слишком близко, не брал еду, семена и инструменты, которые оставляли ему правозащитники. Из-за того, что он "ни разу не сказал ни единого слова", неизвестно, к какому племени он принадлежал.
- По оценкам организаций по изучению коренных народов, в бразильской Амазонии живут от 235 до 300 племён. Точное количество определить сложно, поскольку некоторые племена почти не контактируют с внешним миром. Считается, что по крайней мере 30 групп живут глубоко в джунглях – об их численности, языке и культуре почти ничего не известно.
В Херсоне найден мёртвым перешедший на сторону России депутат Верховной рады
В оккупированной российскими войсками Херсонской области найден мёртвым народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Во время войны он перешёл на сторону России и с июля занимал должность заместителя председателя по сельскому хозяйству в назначенном Москвой правительстве региона. О его смерти сообщил советник главы украинской областной администрации Сергей Хлань.
По данным СМИ, Ковалёва обнаружили 28 августа в его доме в городе Голая Пристань с огнестрельным ранением в голову. Рядом с его телом находилось помповое ружье "Моссберг", официально зарегистрированное на имя бывшего украинского депутата. Кроме того, ножевое ранение получила его гражданская жена, её госпитализировали.
Оккупационные власти Херсонской области пока не комментировали сообщения о гибели Ковалёва. Однако информация подтверждается в пророссийских телеграм-каналах.
В начале августа стало известно о госпитализации главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в аннексированный Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.
В Министерстве обороны России не исключили "отравления боевыми отравляющими веществами".
Позднее стало известно, что на назначенного российскими оккупационными войсками замглавы Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершено нападение. Он получил "многочисленные пулевые ранения" и умер в больнице.
В июне в оккупированном российскими войсками Херсоне был подорван автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.
С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
Депутат Госдумы пожаловался в Следственный комитет из-за концерта Меладзе
Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который накануне прошел в одном из московских клубов. Об этом говорится в телеграм-канале Швыткина.
По мнению депутата, Меладзе «решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало», хотя ранее высказался за прекращение боевых действий в Украине.
«Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете – это низко. Считаю, что жителям нашей страны нужно проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать представления, устраиваемые такими артистами», – написал Швыткин.
Валерий Меладзе выступил на фестивале «Фестик», который прошел в московском дискоклубе «Радуга» 27 и 28 августа.
Недавно стало известно, что Меладзе 23 ноября выступит с концертом в Тбилиси.
- В день начала российского вторжения в Украину Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», – сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка «запрещённых в России артистов», которые выступали против войны в Украине. Среди них группы ДДТ, «Каста», «Би-2», «Ногу свело» Anacondaz, IC3PEAK, «Кровосток», Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.
Владимир Зеленский наградил Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил всемирно известного дизайнера грузинского происхождения, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Кроме того, Зеленский наградил орденом княгини Ольги ІІІ степени члена правления грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» Лану Гвинджилия.
Государственных наград удостоились многие иностранные политики, артисты и журналисты. Среди них – премьер-министр Италии Марио Драги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и гендиректор компании «Байкар» Халук Байрактар.
Президент Украины отметил их заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.
- В конце июля стало известно, что Демна Гвасалия стал послом платформы UNITED24, созданной для сбора помощи Украине. Об этом президент Украины сообщил после онлайн–разговора с дизайнером. В поддержку проекта UNITED24 бренд Balenciaga создал свитшот с украинским флагом и гербом. Вся прибыль от их продажи будет перечислена на восстановление Украины.
- Демна Гвасалия родился и вырос в Сухуми. В 1993 году семье Гвасалия пришлось покинуть родной город из-за войны. 27 сентября 2021 года, в День падения Сухуми, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Гвасалия Почетной медалью.
Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы - в соответствии с правами, предоставленными Конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.
Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введённую в 1983 году, пишет издание. Расчёт оплаты идёт во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк. Эта валюта больше не используется, поэтому Анкара принимает плату в турецких лирах.
Сейчас страна зарабатывает на проходе кораблей и судов через проливы 40 миллионов долларов в год. По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится до 200 миллионов долларов.
Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно статье 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.
Сейчас это правило применяется к кораблям России и Украины. Но в начале августа агентство Bloomberg сообщало, что Москва всё-таки перевозит оружие через Босфор. В частности, упоминался рейс, который перевозил военную технику из сирийского порта Тартус в Новороссийск.
Российского посла критикуют в Абхазии из-за позиции по госдаче «Пицунда»
Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» (председатель – герой Абхазии Вианор Ашба) критикует посла России в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина из-за позиции, высказанной в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».
Дипломат, в частности, заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».
Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».
В общественном союзе «Аиааира» считают, что российской дипломат занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» посла.
«Некомпетентность и недальновидность, с которой действующая власть Абхазии в унисон с вами – послом Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем пытаются обосновать необходимость передачи в собственность госдачи «Пицунда», способствует формированию антироссийских настроений и подталкивает абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией.
Это рассматривается нами как очередная угроза национальной безопасности Республики Абхазия и её граждан, в связи с чем оставляем за собой право обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как к единственному гаранту союзнических и стратегических абхазо-российских отношений с просьбой пересмотреть полномочия представлять Российскую Федерацию в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем», – сказано в заявлении.
В общественном союзе утверждают, что более 80 % граждан Абхазии являются противниками передачи в собственность 186 Га особо ценных земель, на которых расположена госдача «Пицунда».
Ранее стало известно, что группа женщин–активисток Абхазии обратилась к российскому послу с просьбой о встрече, которая, по имеющейся информации, пройдет сегодня, 29 августа.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.