Уехавшие из России из-за войны артисты балета подготовили «Воссоединение в танце»

Бывшие танцовщики Большого, Мариинского, Михайловского и других театров, уехавшие из России из-за войны в Украине, подготовили представление «Воссоединение в танце». Единственное выступление состоится сегодня, 12 ноября, в Калифорнии.

«Эта уникальная постановка подчеркивает непреходящую силу балета и стойкость танцовщиков во время колоссальных перемен», говорится в описании представления.

Постановкой руководил бывший премьер Мариинского балета Ксандер Пэриш. Он покинул труппу после вторжения России в Украину. Так же поступили еще более 15 участников «Воссоединения в танце».

«Каждый из нас здесь, в этой группе, обладает уникальной историей. Но эти истории связаны нитью общего опыта отъезда из России и того, что мы там любили», – сказал Пэриш.

По его словам, билеты были распроданы за десять дней, также выступление будет транслироваться снаружи Центра искусств Сегерстром. Зрители увидят премьеру балета в хореографии Пэриша на «Детский альбом» Чайковского, а также фрагменты из классических балетов «Корсара», «Раймонды» и других.

Также Пэриш сообщил, что рассматривает расширение проекта, чтобы показать «то, что они любят, большему количеству людей».