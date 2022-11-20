Украина будет расследовать видео с предполагаемым расстрелом пленных

Украина впервые отреагировала на распространившееся в интернете видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны будут расследовать событие, попавшее на видеозаписи.

Она добавила, что из настолько коротких видеороликов (один из них длится 36 секунд и имеет следы монтажных склеек, длительность второго - 8 секунд. - РС) затруднительно сразу сделать те выводы, к которым пришла российская сторона.

Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.

До заявления Стефанишиной украинская сторона не комментировала видеозаписи. Пообещав расследовать инцидент, вице-премьер добавила, что Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в ее интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военнопленные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.