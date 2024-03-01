Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Украина и Нидерланды в пятницу заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долговременной поддержке Украины. Протокол подписали в Харькове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как сообщил Владимир Зеленский, в рамках соглашения Украина получит в текущем году военную помощь от Нидерландов объемом в два миллиарда евро. Далее Нидерланды будут оказывать Украине поддержку в течение ближайших 10 лет. Особый упор будет сделан на поддержку военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, флота и дальнобойной артиллерии. Нидерланды также обязуются соблюдать санкции против России как страны-агрессора и поддерживать возможное вступление Украины в НАТО.

В ходе визита в Харьков Марк Рютте посетил брифинг с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Украины Рустема Умерова и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Это уже седьмое двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве, которое Украина заключила со странами-союзниками. Ранее подобные договоры с ней подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия и Канада. В соглашениях, помимо собственно субсидий военной помощи Украине и поставок ей оружия, зафиксированы позиции стран-союзниц в отношении санкций против России и механизмы возможных экстренных консультаций по вопросам российской агрессии в будущем.