Украина обвинила пророссийских сепаратистов в обстрелах через несколько часов после начала перемирия

Командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко сообщил 27 июля на брифинге, что пророссийские сепаратисты нарушили на Донбассе режим прекращения огня, который вступил в силу после полуночи 27 июля.

О перемирии на прошлой неделе договорились представители Украины, России и ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Кравченко, с территории Донбасса, которую контролируют сепаратисты были совершены два обстрела позиций украинских военных. В 00:20-00:45 обстреляли подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты, а около 9:00 в полосе ответственности 79-й бригады было совершено три выстрела.

"Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нанес", – сообщил Кравченко.

Во время встречи на прошлой неделе в Трехсторонней группе стороны решили принять меры по контролю перемирия. Среди прочего, в соглашении были прописаны запрет на работу диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. 26 июля военные ведомства Украины и непризнанных "ДНР" и "ЛНР" сообщили, что издали приказы о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе и заявили о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании "ДНР" уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, тогда под контролем пророссийских сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. В феврале 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко говорил, что с момента начала конфликта в Донбассе Россия "оккупировала 44 тысячи квадратных километров или 7% территории Украины". Прекращение войны на Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского.

В начале июня, во время прошлого перемирия, Зеленский обвинил Россию в потере контроля над наемниками и обострении обстановки на Донбассе: тогда погибли два украинских военных. По мнению Зеленского, "обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня".