Украина обвинила Россию в гибели мирных жителей под Купянском

Служба безопасности Украины обвинила российских военных в обстреле колонны гражданских автомобилей на северо-востоке Харьковской области. Утверждается, что в результате обстрела погибли не менее 24 человек, в том числе 13 детей.

По данным главы Харьковской администрации Олега Синегубова, погибли 20 человек.

Еще в четверг в российских телеграм-каналах появились сообщения об обстреле колонны в Купянском районе и гибели мирных жителей, ответственность при этом возлагалась на Украину. Официально при этом об обстреле представители российского командования или властей не сообщали.

Обе стороны утверждают, что обстрел произошел в так называемой «серой зоне» - районе, где не было ни украинских, ни российских военных. Речь идет о территории к востоку от города Купянск, который недавно в ходе наступления перешел под контроль украинских войск. Судя по опубликованным фото и сообщениям украинских официальных лиц, сейчас этот район перешел под контроль Украины, что позволило начать расследование.

Накануне власти Украины сообщили о гибели более 20 человек в результате обстрела гражданской автоколонны в Запорожской области. Стороны и в этом случае обвинили друг друга в стрельбе по мирным жителям.