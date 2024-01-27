Украина подтвердила имена из списка 65 пленных. Их готовили к обмену

Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными, который возглавляет руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, подтвердил в пятницу, что список из 65 человек, опубликованный ранее российской стороной, действительно содержит имена украинских военнопленных, которых 24 января планировалось обменять на российских пленных. Об этом говорится в информационном сообщении о встрече с родственниками украинских пленных, которая в пятницу 26 января прошла в Координационном центре.

Обмен 24 января не состоялся. В тот же день в Белгородской области произошла катастрофа российского военно-транспортного самолета Ил-76. Вскоре после катастрофы российские официальные лица заявили, что самолет был сбит Украиной, а на его борту, кроме членов экипажа и сопровождающих, находились 65 украинских военнопленных. Утверждается, что все бывшие на борту погибли.

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских пленных, которые, по ее утверждению, были на борту. Такой же список опубликовал в частности украинский оппозиционный (в Киеве его называют пророссийским) блогер Анатолий Шарий.

Представители властей Украины, включая президента Владимира Зеленского, не подтвердили и не опровергли российскую версию случившегося с самолетом и пленными, которых должны были обменять. Они подтвердили то, что обмен действительно готовился и не состоялся, обвинили Россию в том, что она использует вопрос о судьбе пленных для того, чтобы воздействовать на общественное мнение в Украине, и призвали к международному расследованию катастрофы. Ряд украинских СМИ и официальные лица, в частности уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец, утверждали, что в опубликованном списке есть пленные, которых уже обменяли ранее. Из сообщения Координационного совета следует, что это не так.

В сообщении отмечается, что украинская сторона по-прежнему не обладает достоверной информацией о том, что случилось с самолетом и кто мог быть на его борту. Подчеркивается, что родственникам пленных были показаны видеоматериалы, которые ранее распространил российский Следственный комитет. На них есть фрагменты тел погибших, как утверждается, в результате катастрофы Ил-76. Как сказано в сообщении, родственники по этим фрагментам не смогли идентифицировать тела.

Накануне катастрофу прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он выступил с утверждением, что самолет был сбит Украиной - случайно или намеренно - а на борту были пленные. Путин заявил, что Следственный комитет должен будет обнародовать результаты расследования. Российский Следственный комитет ведет дело по статье о теракте. Ведомство утверждает, что первоначальные результаты следственных действий «позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины».

Анализ фотографий и видео с обломками позволяет предположить, что самолет по всей вероятности был сбит зенитной ракетой, какой именно - по опубликованным материалам понять невозможно.

Соединенные Штаты заявили, что пока не могут сделать вывод о том, что случилось с самолетом, и подчеркнули, что не имеют отношения к его катастрофе.