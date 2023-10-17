Украина получила от США все обещанные танки «Абрамс»

Соединенные Штаты направили Украине 31 танк «Абрамс». Это все обещанные Киеву машины, сообщил Голосу Америки представитель армии США в Европе и Африке Мартин ОʼДоннелл.

По словам ОʼДоннелла все украинские военнослужащие, которые проходили обучение на «Абрамсах» с войсками США в Германии, вернулись на родину. Киев также получил боеприпасы и запчасти для танков. «Мы выполнили свою часть сделки», - сказал О’Доннелл.

Американские военные чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем «Абрамсы» будут отправлены на поле боя, поскольку военнослужащие должны решить, где и когда использовать машины для достижения максимального эффекта в боях против российских войск.

«Танк «Абрамс» - это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете, главное - это решимость Украины добиться прорыва», - отметил ОʼДоннелл.

Первые «Абрамсы» были поставлены Украине в сентябре. Машины дополнят имеющийся у ВСУ арсенал западных танков. Украинская армия уже использует немецкие «Леопард-2» и британские «Челленджер-2».

С начала войны России против Украины США оказали Киеву помощи на сумму около 44 миллиардов долларов, напоминает Голос Америки. У Пентагона есть еще примерно пять миллиардов долларов, одобренные Конгрессом, для помощи Украине.