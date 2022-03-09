Украина попросила МАГАТЭ сменить персонал на Чернобыльской АЭС

Украина попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) произвести замену персонала Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская АЭС с первых дней вторжения России на территорию Украины находится под контролем российской армии. С тех пор на станции дежурит одна и та же смена из 210 человек.

По данным украинского регулятора, у персонала станции ограничен доступ к воде, еде и лекарствам. Связь с сотрудниками поддерживается только по электронной почте. Работа с ядерными материалами на АЭС приостановлена.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данных от систем мониторинга станции.

В начале марта под контроль российских военных после боя перешла Запорожская АЭС в городе Энергодар. Возник пожар в одном из зданий. Власти Украины обвинили Россию в угрозе ядерной безопасности. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов.

Руководство организации заявило о готовности посетить АЭСЮ, чтобы получить гарантии по поддержке безопасности всех ядерных объектов Украины от конфликтующих сторон.