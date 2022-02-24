Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную Раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду сообщило издание РБК Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.

"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько посчитают целесообразным…областные комиссии, в которые войдут представители всех органов власти, будут принимать те или иные решения", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.

23 февраля в Украине начался призыв резервистов на военную службу. Ему подлежат граждане от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Зеленский отмечал, что речь идёт о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, и что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.

Министерство внутренних дел Украины объявило в среду о введении "дополнительных временных режимных ограничений" в районах, граничащих с Россией, Беларусью, территориями, которые контролируют пророссийские сепаратисты, а также в районах, примыкающих к морскому побережью. Среди ограничений – пребывание в приграничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, транспорта, принадлежащего силовым структурам, и агротехники), передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. "Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск РФ вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от госграницы Украины после так называемых учений", - сказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин Дудин.

МИД Украины в среду призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию. Ведомство связало рекомендации с усилением "российской агрессии, которая может привести к существенному сокращению возможной консульской помощи украинцам в России".

По данным российской переписи населения на 2010 год, в России проживали около 1,9 миллиона украинцев, во многих случаях речь идёт о семьях, состоящих из граждан России и Украины.