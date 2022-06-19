Украина: Россия снова пытается сделать Харьков «прифронтовым городом»

Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной. Об этом в ходе встречи с президентом Армении Ваагном Хачатряном на полях Петербургского международного экономического форума-2022 17 июня заявил президент России Владимир Путин, передает Радио.Азатутюн.

«Армения не просто наш партнер – наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать», - в частности, заявил Путин, согласно официальном сайту Кремля.

В свою очередь, согласно Кремлю, Хачатрян отметил, что как экономист всегда следил за форумами в Санкт-Петербурге, которые, по его словам, всегда были интересными в экономическом смысле.

Президент Армении, в частности, выразил согласие с выводами, сделанными Путиным во ходе своего выступления. «В действительности это новое время. Вообще-то, наверное, надо задуматься о том, как дальше развиваться в новых условиях, которые дают новые возможности. И я согласен, например, с теми выводами, которые сделала руководитель Центрального банка [России]: не надо задумываться, что эта ситуация изменится, санкции прекратятся или в скором времени окончатся, – надо просто привыкать к этому и готовить экономику к совсем другим испытаниям. Я уверен, что экономика России выдержит, исходя из того, какие ресурсы есть, какие возможности есть и учитывая два месяца, которые прошли. Те ожидания, предсказания, которые – Вы тоже об этом сказали – были даже со стороны российских специалистов, финансистов и экономистов, не сбылись», - в частности, заявил Ваагн Хачатрян.

Президент Армении также подчеркнул роль Путина в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Я думаю, армянский народ ценит Ваши усилия в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я могу Вам сказать, что то, что Вы делали во время военных действий, Ваши усилия, при помощи которых война остановилась, – это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит.

В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] еще – мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась.

И после этого Ваши усилия, чтобы никаких военных действий не произошло, чтобы эти договоренности между Вами, премьер-министром [Армении] и президентом [Азербайджана] в действительности закрепились и соблюдались, – это тоже очень важно для нас», - отметил Хачатрян, согласно официальному сайту Кремля.

По словам Хачатряна, то, что между армянским и русским народами существуют «братские отношения», решили предки двух народов.

«Это, между прочим, не я решил – это 200 лет назад или больше наши предки решили, что мы должны жить вместе, использовать наши совместные усилия для того, чтобы просто развиваться. Это моя позиция как гражданина и как человека. Сейчас как президенту это, конечно, тоже мне помогает, потому что я понимаю, что правительство и лично премьер-министр тоже настроены именно так .

Я уверен, что наши дальнейшие отношения, конечно, будут развиваться. Надо только руководству страны, я имею в виду Армении, просто помогать, если какие-то проблемы есть – просто искоренить эти проблемы, создать нормальные условия.

Тем более я тоже, когда был министром, уже успел встретиться и с министрами России, и особенно с представителями военно-промышленного комплекса. Я понял, что для нас в разговорах никаких ограничений, границ нет: мы можем обо всем открыто говорить, вместе, если какие-то программы есть, осуществить», - подчеркнул президент Армении.