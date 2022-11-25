Украина заявила об убийстве иранских советников, помогавших России

Хотя ОДКБ и не сделала политического заявления и не осудила агрессию Азербайджана в отношении Армении, сегодня премьер-министр Никол Пашинян оценил обсуждения в ходе вчерашнего саммита организации как «открытые, искренние и положительные», пишет Радио Азатутюн.

Накануне Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, мотивируя это тем, что документ не доработан. В Армении надеются, что документы будут подписаны после внесения поправок. Пашинян не раскрыл, какие конкретные предложения сделала армянская сторона.

В беседе с Радио Азатутюн спикер Национального собрания Ален Симонян выразил надежду, что государства-члены ОДКБ «одумаются» и хотя бы дадут политическую оценку агрессии, осуществленной Азербайджаном в отношении Армении в сентябре этого года. Ален Симонян раскрыл некоторые скобки, заявив, что Пашинян вчера отказался подписывать документ, поскольку ОДКБ не оправдала даже ожидания армянской стороны о том, что она сделает политическое заявление. По словам спикера, причина недовольства армянской стороны также была связана с вопросом относительно требования вывода азербайджанских войск, поскольку войска третьей страны сейчас находятся на территории ОДКБ.

«Оценка, которая была дана, для нас недостаточна. Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, у нас было ожидание политической оценки от военно-политического союза, и это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы. Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении – это также граница ОДКБ», – подчеркнул спикер парламента.

По убеждению Симоняна, ОДКБ не осудила агрессию Азербайджана против Армении, поскольку у государств-членов ОДКБ очень теплые отношения с Азербайджаном. Но, как заявил он, это не должно сказываться на обязательствах в рамках межгосударственных договоров. Теперь, по мнению Симоняна, сама ОДКБ должна доказать свое существование и дееспособность.

Председатель парламента подчеркнул, что когда Армения присоединялась к этой структуре, она делала это, чтобы защитить себя от возможной агрессии со стороны тандема Турции и Азербайджана, и, как заметил он, если ОДКБ не работает в случае этой опасности, то почему Армения должна оставаться членом этой структуры?

Несмотря на сложившуюся ситуацию, на уровне исполнительной власти в Армении пока воздерживаются от прямого заявления о выходе из структуры.

«Очевидно, не правда ли, что власти Армении не смирились и не смирятся с сегодняшним бездействием [ОДКБ], но если сделать заявление сейчас, то оно будет воспринято как очень резкое», – сказал Ален Симонян.

На вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, правильно ли понимать, что «на данный момент мы пока не заявляем, что покинем эту структуру, если в ближайшее время не будет такой политической оценки», спикер армянского парламента ответил так: «Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что ОДКБ вышла из нашего региона, что они ушли отсюда, и мы хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это, что их больше нет в этом регионе, что они больше не действуют здесь и что у ОДКБ здесь уже нет границы».