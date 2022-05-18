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Российский военный на суде в Киеве признал вину в убийстве 62-летнего безоружного украинца
Российский военнослужащий Вадим Шишимарин во время судебного процесса в Киеве полностью признал вину, пишет украинское издание "Ґрати". Это первое дело о военных преступлениях российских военных в Украине, которое дошло до суда с 24 февраля 2022 года.
Шишимарину 21 год, он сержант российской армии и командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. По версии следствия, 28 февраля он убил 62-летнего Александра Шелипова, который был без оружия.
Прокурор Андрей Синюк ранее сообщил, что обвиняемый во время следствия признал вину, а Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором сержант говорит, что инцидент произошел после того, как колонну российской техники обстреляли украинские военные.
По словам Шишимарина, отступая, он и его сослуживцы захватили гражданский автомобиль "Фольксваген". По дороге они увидели безоружного мужчину, который разговаривал по телефону. "Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь, он упал, мы поехали дальше", – сказал он.
Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Шишимарин ответил: "Да". "Полностью?" – уточнила судья. Российский военный ответил утвердительно.
Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что вещественными доказательствами обвинения являются телефон, по которому говорил потерпевший, и пять автоматов. "Сторона обвинения готова доказывать вину Шишимарина. Мы вызовем в суд свидетелей, представим протоколы проведения следственных действий и другие доказательства", – приводит его слова издание.
Шишимарина защищает адвокат Виктор Овсянников.
Суд позже отложили на 19 мая из-за большого количества журналистов. По словам судьи, на заседание суда пришли более 150 представителей СМИ.
Другие новости дня
Встреча Столтенберг-Гарибашвили прошла в резиденции генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что переговоры все же состоятся, но без представителей СМИ.
Как пишет Столтенберг в соцсети Twitter, на встрече обсудили «незаконную войну России в Украине».
«НАТО полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны выбирать свой собственный путь, включая евроатлантические устремления Грузии», – пишет Столтенберг.
По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече было подчеркнуто, что евроатлантические устремления Грузии – важнейший приоритет внешней политики и безопасности страны. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде.
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Таджикистан объявил о начале «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области
Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), передает таджикская служба Радио Свобода.
По данным МВД, в Рушанском районе страны произошли столкновения между правительственными войсками и местными жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.
"17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма на участке автодороги в Рушанском районе", – утверждает ведомство.
МВД Таджикистана не сообщает о жертвах в Рушане, однако, по некоторым данным, ранения получили несколько человек.
Ведомство сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, отметив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации". О каких конкретно организациях идет речь, МВД не говорит.
По информации местных СМИ, в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно, в настоящее время интернет в ГБАО отключен, отмечает Радио Озоди.
14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова, освобождении активиста Амриддина Аловатшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов.
Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, 16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.
По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщают, что ранения получили и несколько участников протеста.
Прокуратура ГБАО возбудила по факту протестов уголовное дело. Организаторам акций пригрозили уголовным делом о терроризме. Представитель прокуратуры Парвиз Орифзода заявил, что, если Мамадбокиров и его сторонники будут пытаться организовать новые протесты, власти будут жестко пресекать эти попытки как террористический акт.
Близ грузинского села Зардианткари возобновилась т.н. бордеризация
Близ села Зардианткари в Горийском муниципалитете Грузии возобновилась т.н. бордеризация. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя мэрии в селе Мераба Махарашвили.
В СГБ Грузии информацию подтвердили, заявив, что незаконные работы ведутся на оккупированной территории.
В Пограничной службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что работы по одностороннему обустройству де-факто границы ведутся на участке протяженностью около 700 метров в окрестностях населенного пункта Хелчуа.
«Следует отметить, что указанная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законодательством республики в пограничной сфере, а также общепринятыми нормами международного права и имеет целью, прежде всего, обеспечить безопасность местных жителей и локализовать противоправные устремления к государственной границе и на подступах к ней. С учетом данных аспектов считаем деструктивными действия отдельных лиц, в интересах создания благоприятных условий для своей контрабандной и иной противоправной деятельности, препятствующих работе пограничных органов республики», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского КГБ.
В рамках процесса бордеризации югоосетинские власти и российские пограничники обычно устанавливают заграждения из колючей проволоки и заборы, роют рвы. Зачастую эти преграды проходят прямо по сельскохозяйственным угодьям местных жителей. Нередко за ограждениями оказываются кладбища и источники воды, которыми пользуются целые села.
Минобороны РФ: из «Азовстали» вышли 959 украинских военных
Министерство обороны России заявило, что 959 украинских военных были вывезены с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 80 раненых. Украинские военные доставлены на территорию, подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам. По терминологии российского ведомства, они "сдались в плен".
Украинские власти пока не комментировали последнее заявление Минобороны России. Однако ранее они подтвердили, что военные покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно.
Украинские военные начали покидать "Азовсталь", последний удерживаемый ими объект в Мариуполе, 16 мая. Накануне не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода в сопровождении пророссийских вооруженных сил. Позднее Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".
Дальнейшая судьба украинских военных, вывезенных из Мариуполя, неясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с "Азовстали" планируют вернуть домой через процедуру обмена.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего "обмен нацистских преступников". Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка "Азов" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.
В Следственном комитете России сообщили о планах допросить украинских военных, выехавших на территорию "ДНР".
- Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Китай резко сократил экспорт технологий в Россию
В марте экспорт китайских технологий в Россию снизился в несколько раз. Вероятно, Китай опасается нарушить санкции, введённые США в отношении России. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.
По сравнению с февралём, в марте поставки смартфонов из Китая в Россию упали на 67%, ноутбуков — на 40%, а экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования сократился на 98%. Это следует из последних данных о торговле Китая, сообщила Раймондо. Она назвала падение китайского экспорта в Россию "признаком осторожности Пекина относительно нарушения торговых запретов, введённых США".
Американские санкции, наложенные на Россию из-за войны с Украиной, запрещают продажу компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авиационной и морской техники российским компаниям. Запрет должны соблюдать все предприятия, которые используют американское оборудование или программное обеспечение. В противном случае на них могут быть наложены вторичные санкции: в частности, США могут ограничить продажу своих технологий таким компаниям.
Раймондо сообщила, что экспорт техники в Россию сократили и другие страны. В частности, поставки из США снизились на 86%, из Южной Кореи — на 62%, из Финляндии — на 60%.
В марте о приостановке продаж в России заявили американская компания Apple и южнокорейская фирма Samsung. Китайский Huawei, один из крупнейших производителей телекоммуникационного сетевого оборудования в мире, отказался сообщить The Washington Post, сократил ли он поставки в Россию. Ещё одна крупная китайская компания Xiaomi не ответила на вопрос журналистов.
По данным исследований торговых сетей, на конец 2021 года компании Samsung, Xiaomi и Apple занимали лидирующие места по продажам смартфонов в России.
В Брюсселе сегодня пройдет встреча генсека НАТО и премьер-министра Грузии
Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили пройдет сегодня в Брюсселе.
Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что она все же состоится, но без представителей СМИ.
Телекомпания «Имеди» сообщила, что первоначально встреча, возможно, была отменена по состоянию здоровья Столтенберга. Около недели назад сообщалось, что у генсека НАТО выявили коронавирус.
При этом сегодня утром Столтенберг принял послов Швеции и Финляндии, которые передали ему официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
В рамках визита в Брюссель накануне Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европарламента Робертой Метсола.
На войне в Украине погибли еще двое уроженцев Южной Осетии
Еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Рес».
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли два друга, уроженцы Южной Осетии Ацамаз Джиоев и Ацамаз Бестаев», – говорится в сообщении.
Ранее в Украине погибли уроженцы Южной Осетии – Алан Тедеев, Алим Лохов, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
HRW: российская армия причастна к преступлениям под Киевом
Российские войска, контролировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины с конца февраля по март 2022 года, подвергали мирных жителей внесудебным казням, пыткам и совершали другие преступления, которые, очевидно, являются военными преступлениями. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
Расследователи организации посетили в апреле 17 деревень и небольших городов.
"Многочисленные зверства российских сил на оккупированных территориях северо-восточной Украины в начале войны отвратительны, незаконны и жестоки. Эти преступления против мирных жителей являются очевидными военными преступлениями, который должны быть быстро и беспристрастно расследованы", — заявил представитель организации Георгий Гогиа.
Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений, сообщил главный прокурор суда Карим Хан. Это крупнейшая группа, направленная на расследование, с начала работы офиса в 2003 году.
По последним данным ООН, с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины погибли более трех тысяч человек.
Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.
Канада запретила въезд Путину, Лаврову и ещё почти тысяче человек
Канада расширила ограничения для граждан России, Беларуси и Украины, которые находятся под канадскими санкциями из-за войны на территории Украины. Среди них — президент России Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь они и члены их семей не смогут въехать в Канаду. Об этом во вторник заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.
Как поясняет Агентство пограничных служб Канады, правительство примет поправки в закон об иммиграции. Согласно изменениям, лица из санкционных списков и члены их семей не смогут посетить Канаду, получить канадскую визу и могут быть высланы из страны.
В санкционных списках Канады находится почти тысяча человек, большинство из них — граждане России.
Ранее Путину и другим высшим должностным лицам России запретили въезжать в Австралию и Новую Зеландию.
Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции лидера партии Владимира Жириновского. Вчера Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Жириновского.
Сообщается, что высший совет ЛДПР определит нового лидера на съезде 27 мая.
Слуцкий является депутатом Госдумы с 2000 года от партии ЛДПР, с 2016-го он занимает должность председателя Комитета по международным делам.
В 2018 году депутат оказался в центре скандала: корреспондентка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и на тот момент журналистка RTVi Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Депутат отверг обвинения в свой адрес, а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого. После этого решения журналисты начали отказываться освещать работу парламента.
В сентябре этого года Радио Свобода нашло аккаунт дочери Слуцкого в TikTok, благодаря которому стало известно о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, и о его связях с кланом горских евреев из Азербайджана.
В 2019 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование об имуществе семьи Слуцкого: у депутата и его родственников нашли незадекларированный гектар земли на Рублевке, "Мерседес Майбах" за 12 миллионов рублей, 825 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, пентхаус за 400 миллионов рублей.
Гимнаст из РФ дисквалифицирован на год за букву Z на форме
Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила от соревнований на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Комиссия пришла к выводу, что 20-летний российский спортсмен нарушил устав Международной федерации гимнастики, её дисциплинарный и этический кодексы, а также технический регламент. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч франков.
Российский гимнаст имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.
На соревнованиях в Дохе (Катар) Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в "спецоперации" в Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – спортсмен из Казахстана Милад Карими.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
США помогут Украине доставить пшеницу на рынок без учёта мнения РФ
США совместно с западными странами планируют помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, заблокированных на складах из-за нападения России портов, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. Позиция России при разработке планов учитываться не будет, говорят собеседники CNN.
"До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", — заявил один из источников.
Из-за войны в мире прогнозируется продовольственный кризис. В ООН говорят, что в ближайшие два месяца у Украины могут закончиться складские помещения и фермерам негде будет хранить урожай.
По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортёром кукурузы и пятым в мире экспортёром пшеницы.
Продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины зерна у Киева. Организация предупредила о серьезном продовольственном кризисе, если порты Украины не будут открыты для вывоза сырья.
Страны "Группы семи" на недавней встрече заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента "гибридной войны".
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Amnesty International: приговор Нике Гварамия – «политически мотивированное преследование»
Вынесение приговора гендиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамия – это вопиющий акт политически мотивированного преследования в отместку за его инакомыслие и критику властей. Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
«Теперь ему грозит несколько лет за решёткой, ведь правительство страны наращивает усилия для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Ника Гварамия должен быть немедленно освобождён», – сказала она.
В Amnesty International глубоко обеспокоены политическими мотивами этого дела, которое, по оценке организации, ставит целью «задушить свободу выражения мнений».
«Организация обеспокоена тем, что вменяемое правонарушение не достигает порога уголовного преступления, что подтвердили Transparency International и омбудсмен Грузии, наблюдавшие за судебным процессом. Поскольку это дело будет передано в апелляцию, эти вопросы должны быть разрешены», – добавила Стразерс.
По её словам, осуждение Ники Гварамия «укрепляет растущую озабоченность по поводу ограничений свободы СМИ в Грузии и демонстрирует растущее влияние правительства на суды в ряде дел, возбуждённых с целью заткнуть рот критикам и оппонентам властей».
- 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Нику Гварамия к трём годам и шести месяцам лишения свободы за «злоупотребление служебным положением» во время работы на телеканале «Рустави-2».
- Осуждение Ники Гварамии базировалось на утверждении, что он, будучи директором «Рустави-2», приобрёл для телекомпании служебный автомобиль в рамках рекламного контракта и использовал его в личных целях. Обвинение также утверждало, что его недобросовестность в отношении этой сделки нанесла ущерб финансовым интересам компании и была приравнена к растрате.
- Ника Гварамия – адвокат бывшего президента Михаила Саакашвили, критик правящей партии «Грузинская мечта». Первоначально обвинение было предъявлено ему 6 сентября 2020 года вместе с Кахой Дамения, бывшим финансовым директором «Рустави-2», и Зурабом Иашвили, директором «Интер Медиа Плюс», сказано в пресс-релизе Amnesty International.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
18 мая в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации.
Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и приняли решение присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину.
Накануне заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день аналогичную заявку практически единогласно одобрил парламент Финляндии, а затем подписал президент.
Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации.
Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
Как пишет сегодня Bloomberg, Турция готова пойти на уступки при выполнении ряда условий. Как сообщили агентству источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.
Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.
Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
Турция назвала условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция назвала условия, при выполнении которых эта страна готова одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
Как сообщили агентству Bloomberg источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.
Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.
Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
Швеция и Финляндия собираются 18 мая совместно подать заявки на вступление в НАТО. Их должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке.
Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО этих двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами. В то же время советник президент Турции Ибрагим Калин заявил, что страна не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего – о прекращении поддержки курдских сепаратистов.
Президент Финляндии Саули Ниинистё также выразил надежду на урегулирование позиции Турции по этому вопросу, не уточняя, что может стать предметом обсуждения.
США запретят американцам получать выплаты по российским облигациям
Белый Дом намерен со следующей недели запретить американским держателям российсих государственных облигаций получать по ним выплаты. Этот шаг будет предпринят в рамках санкций в отношении России, введенных ранее.
25 мая заканчивается льготный период, в течение которого такие выплаты допускались. Его решили не продлевать. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.
Это решение, по данным американских СМИ, было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что последствия для американской экономики будут минимальными. Внешний долг России сравнительно невелик. Он составляет 75 миллиардов долларов. Более важно символическое значение этого шага. Несмотря на замораживание ее золотовалютных запасов в зарубежных банках Россия продолжала обслуживать свои долги. Она попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились. Москва угрожала обращением в суды в попытке предоствратить дефолт.
По разным оценкам, ее годовые доходы от экспорта энергоресурсов составят 200 миллиардов долларов.
Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
На церемонии открытия Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.
Зеленский заявил, что украинцы продолжат сражаться за свою свободу, потому что у них нет другого выбора. Президент провел параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы «Великий диктатор» с Чарли Чаплиным и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. «Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» - заявил Зеленский.
В начале апреля видеообращение Зеленского показали перед участниками церемонии вручения музыкальной награды «Грэмми». В нем президент Украины призвал поддержать его страну в войне с Россией «любым способом». «Что меньше всего похоже на музыку, – спросил зрителей Зеленский и сам же ответил на этот вопрос: – Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей». «Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», – сказал президент Украины.
Песков: Россия не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии
«Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме», - сообщил ТАСС сегодня, 17 мая, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Комментируя решение действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется».
На вопрос, считают ли в Кремле уместным такой референдум в текущей ситуации, Песков ответил, что «это вопрос прежде всего жителей республики, нынешнего руководства республики, и здесь скорее нужно ориентироваться на их точку зрения».
- Югоосетинский Центризбирком 13 мая утвердил и направил действующему президенту Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Тот своим указом назначил референдум на 17 июля.
- Бибилов заявлял 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Одержавший победу на президентских выборах Алан Гаглоев в интервью ТАСС говорил, что «референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время».
- По словам Гаглоева, «воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа», он признался, что всецело поддерживает идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России. В то же время он заверил, что его «действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией».
- Алан Гаглоев также заявил, что Бибилов не согласовал с ним, как с избранным президентом, дату референдума, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо будет выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований.
Reuters сообщает о вывозе с «Азовстали» новой группы украинских военных
Не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в сопровождении пророссийских вооруженных сил, пишет агентство Reuters.
Как сообщил агентству свидетель вывоза военных, не все находившиеся в автобусах выглядели ранеными.
Позднее Reuters, украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР.
Следственный комитет России сообщил вечером 17 мая о планах допросить военнослужащих полка «Азов», вывезенных с «Азовстали» на подконтрольную российским военным территорию. Также СК рассказал о допросе неназванного «британского наемника». Его показания должны, по замыслу следователей, показать вину Киева в «организованной украинским режимом провокации» в Буче.
Ранее в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов «Азова», а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего «обмен нацистских преступников».
Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
Накануне Reuters сообщило, что с «Азовстали» выехали около десятка автобусов, в которых, предположительно, были украинские военные. Оценить количество людей внутри, согласно сообщению агентства, было невозможно. Российский государственный канал RT передавал, что с завода вышли «около 300 боевиков», в том числе около 50 раненых.
В России сняли ограничения на выезд в Грузию через Верхний Ларс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на ТАСС.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.
До последнего времени граждане России могли выехать в Грузию через сухопутную границу только при условии подтвержденных оснований, в том числе наличия близких родственников или работы в Грузии.
Шарль Мишель: ЕС готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией
Сегодня, 17 мая, в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Я обсудил с Ираклием Гарибашвили полную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии. ЕС полностью готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией. Я высказал мнение, что реформы в процессе демократизации и верховенства права нужны как никогда», - написал Шарль Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал после встречи в микроблоге Твиттер: «Сегодня я встретился с большим другом Грузии в Брюсселе, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Полная интеграция Грузии в Евросоюз является высшим приоритетом нашего правительства, а подача заполненного вопросника на членство - еще одно важное этапное событие на этом пути».
Вице-премьер РФ Хуснуллин: У Херсонской области большие перспективы
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, «большие перспективы». По его словам, регион «займет достойное место в российской семье».
Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с «рабочим визитом». Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нем «навсегда».
СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА «Новости», что создание республики там не планируется. По его словам, «Херсон - это Россия» и до конца года оккупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой «спецоперации» будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
Европарламентарии об аресте Гварамия: это ставит под угрозу европейское будущее Грузии
8 депутатов Европарламента выступили с совместным заявлением, осуждающим арест генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия. Происходящее европарламентарии назвали продолжением регресса верховенства закона в Грузии, пишет SOVA.
В опубликованном сообщении говорится, что избирательный подход к правосудию наносит непоправимый удар по репутации Грузии и ее европейскому курсу.
«Вынесенный без убедительных доказательств обвинительный приговор грузинского суда в отношении генерального директора телеканала Ники Гварамия и двух его соратников продолжает подрывать верховенство закона в Грузии. Это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии, которое требует демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и верховенства закона.
К сожалению, сомнительное решение суда перекликается с широко распространенной общей практикой преследований, запугиваний и физических нападений на представителей критически настроенных СМИ.
Необоснованное решение грузинского суда является результатом давно просроченной судебной реформы, провести которую Грузия обязалась в рамках соглашения от 19 апреля, но так и не сделала этого. Избирательное правосудие и дальнейшее ухудшение демократических институтов наносят непоправимый ущерб репутации Грузии и угрожают ее европейскому выбору стать кандидатом и, в конечном итоге, членом Европейского Союза. Это полностью противоречит тому, чего хочет грузинский народ и чего он заслуживает», - говорится в заявлении.
- Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе одержал шестую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада. Чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.
Сегодня, 17 мая, Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми. Теперь, после десяти дней соревнования, у Горгадзе четыре поражения и шесть побед. Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У него пять побед и пять поражений. Лидеры турнира - четверый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.
Тотиносин - профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце. 35 лет.
В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басё 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.
В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки.
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