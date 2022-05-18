Российский военный на суде в Киеве признал вину в убийстве 62-летнего безоружного украинца

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин во время судебного процесса в Киеве полностью признал вину, пишет украинское издание "Ґрати". Это первое дело о военных преступлениях российских военных в Украине, которое дошло до суда с 24 февраля 2022 года.

Шишимарину 21 год, он сержант российской армии и командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. По версии следствия, 28 февраля он убил 62-летнего Александра Шелипова, который был без оружия.

Прокурор Андрей Синюк ранее сообщил, что обвиняемый во время следствия признал вину, а Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором сержант говорит, что инцидент произошел после того, как колонну российской техники обстреляли украинские военные.

По словам Шишимарина, отступая, он и его сослуживцы захватили гражданский автомобиль "Фольксваген". По дороге они увидели безоружного мужчину, который разговаривал по телефону. "Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь, он упал, мы поехали дальше", – сказал он.

Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Шишимарин ответил: "Да". "Полностью?" – уточнила судья. Российский военный ответил утвердительно.

Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что вещественными доказательствами обвинения являются телефон, по которому говорил потерпевший, и пять автоматов. "Сторона обвинения готова доказывать вину Шишимарина. Мы вызовем в суд свидетелей, представим протоколы проведения следственных действий и другие доказательства", – приводит его слова издание.

Шишимарина защищает адвокат Виктор Овсянников.

Суд позже отложили на 19 мая из-за большого количества журналистов. По словам судьи, на заседание суда пришли более 150 представителей СМИ.