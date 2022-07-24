Украинская полиция открыла более 1000 уголовных производств о коллаборационизме с начала полномасштабного вторжения России в конце февраля. Задержаны как минимум 1530 человек, заподозренных в причастности к диверсионной работе. Об этом в фейсбуке рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, уведомления о статусе подозреваемого по делам о коллаборационизме получили 174 человека. Сколько всего человек являются подозреваемыми или обвиняемыми по этим делам - он не уточнил.

Два закона о запрете сотрудничества с российскими властями, для чиновников и остальных жителей, были внесены в Верховную раду в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля и подписаны президентом Владимиром Зеленским в середине марта.

Они запретили не только сотрудничество с российскими властями, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержку и работу с российскими администрациями оккупированных украинских регионов, пропаганду в интересах России.

Самое мягкое наказание по этим статьям законам - запрет на работу на определенных должностях. Самое суровое - лишение свободы вплоть до пожизненного срока, отмечал канал «Настоящее время».