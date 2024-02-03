Военная разведка Украины сообщила о покушении на командира экипажа российского стратегического бомбардировщика. В 40-летнего майора российской армии, как утверждается, стреляли в Энгельсе в Саратовской области, в глубоком тылу России.

Главное управление разведки назвало пилота Олега Стегачева военным преступником, причастным к атакам на гражданские цели. Разведка не сообщила прямо о своей причастности к покушению, однако в сообщении ГУР содержатся угрозы другим российским военным. «Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки», - говорится в тексте.

В субботу 3 февраля телеканал «Саратов 24» сообщил, что вечером в пятницу в Энгельсе была слышна стрельба на улице Петровская. Полиция сообщила корреспонденту канала, что проводит проверку. Официально об инциденте не сообщалось, как и об атаках на российских военных в тылу.

Стегачев, согласно попавшим в сеть базам данных, был прописан на Петровской. ГУР опубликовала фотографию внедорожника Toyota Land Cruiser - такой же был зарегистрирован на Стегачева.

Военная разведка Украины и Служба безопасности Украины неоднократно намекала на свою причастность к убийствам перешедших на российскую сторону украинских гражданских чиновников, политиков и представителей силовых структур.

В числе убитых - бывший кандидат на пост президента Украины Игорь Кива, дочь российского философа и идеолога евразийства Александра Дугина Александра и принимавший участие в российском вторжении провоенный блогер Владлен Татарский.

В июле 2023 года ГУР сообщала об убийстве российского офицера флота Станислава Ржицкого, бывшего командира двух подводных лодок. Спецслужба назвала его причастным к ракетным обстрелам Украины. Родственники заявили, что Ржицкий вышел в отставку до начала войны 2022 года.