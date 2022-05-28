Украинские пограничники не выпустили в Польшу Петра Порошенко

Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 104-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

По случают праздника премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном, представителями высшего руководства страны и руководителями аккредитованных в Республике Армения дипломатических ведомств посетил Мемориальный комплекс Сардарапата.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра, Никол Пашинян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения.

Премьер-министр в Национальном музее этнографии армян присутствовал на церемонии вручения государственных наград. В своем поздравительном обращении, обнародованном пресс-службой премьер-министра, Никол Пашинян назвал основание Первой Республики одним из самых важных событий в армянской истории.

«Почему этот день так важен для нас? По трем причинам. Во-первых, потому что у нас появилась государственность после более чем 500-летнего перерыва. Вторая причина в том, что у нас впервые была Республика, то есть государственный строй, при котором власть формируется в результате выбора народа. Третья причина заключается в том, что Республику, государство, являющееся высшим институтом организации любого народа, мы смогли создать в момент отчаяния, когда смертоносное колесо Геноцида армян продолжало крутиться», - заявил он.

Премьер напомнил, что Первая Армянская Республика была провозглашена 28 мая 1918 года после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе.

«Это был период, когда казалось, что уже все закончилось, уже невозможно не только иметь государственность, но и сохранить свою идентичность, язык и культуру. Однако наш народ смог в решающий момент выступить единым кулаком, объединить силы и построить Первую Республику. В этом деле бесспорна роль Арама Манукяна, Товмаса Назарбекяна, Мовсеса Силикяна, Дро, Нжде, Даниела и Погоса Бек-Пирумянов, командира езидского кавалерийского отряда Джангира-аги и сражающихся с оружием в руках священнослужителей.

Сакральная независимость, завоеванная усилиями этих великих людей и тысяч других соотечественников, была утрачена всего через два с половиной года. Этому предшествовали война, трагические территориальные и человеческие потери. Это произошло потому, что за два года Первая Армянская Республика не сумела добиться политической, международной, региональной институциональной стойкости, установить мир вокруг себя.

И сегодня наша страна сталкивается с аналогичными вызовами, и для их преодоления нам нужны исключительная гибкость ума, железная воля и вера с горчичное зерно. У отцов-основателей Первой Республики даже не было времени сделать новорожденное государство стойким к глобальным вызовам. Мы потеряли ужасно много времени в эпоху Третьей Республики.

Однако герои Сардарапата, отцы-основатели Первой Республики постоянно вдохновляют нас. А государство, независимость, суверенитет – отныне неотъемлемая часть нашего национального самосознания. Государство, государственность должны стать предметом нашей ежедневной работы, нашей заботливости и уважения, и мир должен стать той средой, в условиях которой мы должны из века в век передавать полученную от отцов-основателей Первой Республики государственность.

С 28 мая! С Днем возрождения Армянской государственности!» - подчеркнул в своем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.