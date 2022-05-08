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Украинские военные отошли от города Попасная, где 2 месяца велись бои
Украинские военные вышли из города Попасная Луганской области, в котором около двух месяцев велись уличные бои. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
«Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее», - сказал он в эфире телемарафона.
Генштаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России - ее занятие. Однако накануне ряд российских СМИ опубликовали фото и видео из центра города с утверждениями, что он под контролем российских военных и сепаратистов так называемой «ЛНР». При этом на окраинах, как утверждается, продолжаются бои.
На фото - как и на опубликованных ранее - видно, что город сильно разрушен. В опубликованном 8 мая видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города «не осталось даже пепла».
После взятия Попасной в Луганской области под контролем Украины остаются 2 крупных города - Северодонецк и Лисичанск. Ожидается усиление натиска на эти города. По словам Гайдая, 8 мая после российских авиаударов в них пропало электроснабжение.
Другие новости дня
Огонь в Сибири уничтожил сотни домов, есть погибшие
В регионах Сибири масштабные природные пожары уничтожили сотни домов. Люди остались без жилья. Есть пострадавшие, погибли, по последним данным, более 10 человек.
Как сообщает Сибирь.Реалии, самая тяжелая ситуация в Красноярском крае. Там введен режим ЧС. По последним данным, погибли от пяти до семи человек, пострадали около 20. Шесть пожарных были госпитализированы в больницы с отравлением угарным газом и ожогами. Кроме того, разрушения получили более 800 зданий (более 500 жилых домов, 300 строений и 60 автомобилей). Огнём охвачены несколько районов региона.
По данным властей Красноярского края на 7 утра 8 мая, гореть продолжает около 1 тысячи гектаров территории. Как пишет издание НГС.24, на встрече с погорельцами в Уяре представитель губернатора Владимир Шаешников заявил, что 95% сгоревших домов – «это старые маленькие домики». По данным журналистов, людей возмутило такое заявление.
Следственный комитет возбудил по факту пожаров в регионе два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ранее власти заявляли, что основными причинами пожаров стали перехлест проводов на ЛЭП и короткие замыкания, вызванные штормовым ветром, а также палы травы и неосторожное обращение с огнем.
В Омской области пожары уничтожили около 100 жилых домов и десятки нежилых строений. Там также есть погибшие. Больше всего пострадал город Называевск. Там задержан начальник региональных электрических сетей Евгений Шаламов. Сообщается также о задержании мэра города Виктора Лупиноса.
В Иркутской области, согласно данным МЧС, огонь в двух поселках уничтожил 41 дом и школу. Сообщается о гибели двух человек. В столице Хакасии Абакане от пожара пострадали 30 зданий и повреждены более 500 садовых участков, как минимум одни человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. В Кузбассе при тушении загоревшихся домов в Тяжинском районе пожарные обнаружили тела троих человек. Всего там сгорело более 50 домов.
В Красноярский край вылетели врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Минприроды Александр Козлов. В Минприроды сообщают, что затем они отправятся в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области.
Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов
Кандидат в президенты, действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в повторном голосовании на президентских выборах. Как и ранее, во втором туре выборов Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке №17 в цхинвальской спортшколе. Поддержать кандидата пришли и члены его семьи.
«Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Республики Южная Осетия и ближе к полуночи мы увидим», - сказал Бибилов.
Он отметил, что к выборам нужно подходить с более позитивным настроем.
«Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее», - дополнил действующий президент, пишет агентство «Рес».
Напомним, что во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Явка к 12:00 на президентских выборах в Южной Осетии составила 25,5%
Член ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Фатима Джиоева сообщила о ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 12:00. По ее словам, явка избирателей на участки для голосования составила 25,5% от общего числа граждан, включенных в списки избирателей.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
Доход Рамзана Кадырова за прошлый год сократился в 14 раз
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам прошлого года заработал 26,5 миллионов рублей, такие сведения содержатся в официальной декларации о доходах чиновника. В 2020 году зарплата регионального политика составила более 381 миллиона рублей – за год она сократилась в 14 раз, пишет Кавказ.Реалии.
Список имущества Кадырова не изменился – он по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью более 32 тысяч квадратных метров и жилым домом в 2,3 тысячи квадратов. В пользовании главы указан также дом площадью 300 квадратных метров.
Супруга политика Медни Кадырова заработала в 2021 году 1,5 миллиона рублей, на 75 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. В ее собственности указана квартира площадью почти 210 квадратных метров. Ни Рамзан Кадыров, ни его жена официально не имеют никаких транспортных средств.
В декларации также указаны 11 несовершеннолетних детей супружеской пары – за прошлый год они доход не получили.
- Ранее сведения об имуществе и доходах депутатов за 2021 год опубликовали члены парламента Чечни. Спикер парламента и один из приближенных к главе республики Магомед Даудов задекларировал доход в 3,2 миллиона рублей, его супруга заработала 419 тысяч. У семьи Даудовых официально нет абсолютно никакой собственности и даже машины, зато она живет в двух крупных домах площадью в 350 и 718 квадратных метров. Семья воспитывает 11 детей.
- Доход дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, работающей министром культуры республики, в 2021 году вырос 50 раз – до 44 миллионов рублей. 23-летняя чиновница и работающий в ее подчинении супруг владеют огромным особняком.
Югоосетинский ЦИК огласил первые данные о ходе голосования на президентских выборах
В международном пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия огласили данные о ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 10.00 по местному времени.
По информации ЦИК, в Цхинвали проголосовало 8,9 процентов избирателей, Квайсе – 18,4%, Ахалгорском районе – 6,3%, Знаурском районе – 15,5%, Цхинвальском районе – 11,4%, Ддавском районе – 15,5%.
По словам члена ЦИК Фатимы Джиоевой, общий процент проголосовавших на территории республики составил 10,87 процентов, передает информагентство «Рес».
На высший пост республики претендуют действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Зеленский: В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Зло вернулось
В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором сказал, что сейчас, спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны, вопреки словам «Никогда снова», война вернулась на украинскую землю.
«Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова! Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки...
В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Мы слышим «Никогда снова» иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине», – сказал Зеленский. Видеообращение он записал на фоне разрушенной девятиэтажки в городе Бородянка под Киевом, ставшей одним из символов разрушений и жестокости нынешней войны. Он напомнил, что 250 бойцов из этого города погибли на фронтах Второй мировой.
По словам Зеленского, российское вторжение убрало из лозунга «Никогда снова» первую часть. Осталось только «Снова»: «Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму». По словам президента Украины, российские власти стремятся даже превзойти нацистов и «установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести».
«Мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло», - сказал Зеленский, отметив при этом, что те народы, которые помогают сейчас Украине, не забыли об ужасах войны. «К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге. Тот, кто позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки» - сказал президент Украины, прямо не обратившись к россиянам. «Никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере», – отметил он.
- 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также «денацификации» и «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин распорядился о широкомасштабном вторжении в Украину. Российские власти называют это «специальной военной операцией». Более двух с половиной месяцев продолжаются жестокие бои. Действия России осудило большинство стран мира.
- День памяти и примирения отмечается в Украине с 2014 года 8 мая – когда большинство стран мира отмечает победу над нацизмом во время Второй мировой войны. День победы также остался праздником, он традиционно отмечается в Украине 9 мая, как и в России.
- В Киев на памятные мероприятия прибыла 8 мая глава германского Бундестага Бербель Бас.
Алан Гаглоев проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов на избирательном участке №23, который располагается в цхинвальской первой школе. После голосования Гаглоев отметил, что в целом выборы проходят без особых нарушений.
«Люди ждут, чтобы в республике действовал закон и порядок, и тогда можно идти вперед», - сказал Гаглоев.
На избирательном участке №23 к тому времени уже проголосовало более 150 человек. Об этом информагентству «Рес» сообщила председатель участковой избирательной комиссии Русудан Гобозова.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
На выборах в Северной Ирландии впервые победили сторонники единой Ирландии
В Северной Ирландии - впервые за 100-летнюю историю - победу на выборах в местную законодательную ассамблею победу одержала партия ирландских националистов «Шинн Фейн», выступающая за выход Ольстера из состава Соединенного Королевства и объединение Ирландии.
Согласно предварительным итогам голосования, «Шинн Фейн» получила 27 мест в ассамблее из 90, став тем самым крупнейшей фракцией. Партия имеет право выдвинуть своего кандидата в первые министры Северной Ирландии. Лидер партии Мишель О'Нил уже назвала 5 мая - день голосования - «историческим днем».
«Шинн Фейн» в переводе с ирландского означает «Мы сами». Организация с таким названием возникла еще в начале XX века, когда Ирландия боролась за независимость. В годы конфликта в Северной Ирландии «Шинн Фейн» называли политическим крылом Ирландской республиканской армии. Как отмечает Би-би-си, сейчас во главе «Шинн Фейн» стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии.
«Шинн Фейн» действует как в Республике Ирландия, так и в остающейся в составе Соединенного королевства Северной Ирландии. Несколько депутатов от нее регулярно избираются в британский парламент, однако по традиции не участвуют в его работе. Главная политическая цель «Шинн Фейн» - проведение референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного королевства. Также партия придерживается социалистической ориентации. Наблюдатели отмечают, что ее нынешняя предвыборная кампания была основана именно на экономических вопросах, а не на вопросе статуса Ольстера.
Согласно так называемым соглашениям Страстной пятницы, положившим конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии, референдум о возможном выходе из состава Великобритании может быть назначен, если по опросам большинство жителей Северной Ирландии будут поддерживать такую идею. Сейчас это не так. «Шинн Фейн», однако, рассчитывает, что общественное мнение может измениться в течение ближайших 5 лет.
Власти Луганской области: в Белогоровке погибли около 60 человек
В поселке Белогоровка Луганской области, по утверждению главы областной администрации, могли погибнуть около 60 жителей поселка, которые находились в местной школе.
Как утверждает глава администрации Луганской области Сергей Гайдай, по школе нанесла удар российская авиация. На опубликованных фото видео, что здание практически полностью разрушено.
Подтверждена гибель двух человек, около 30 смогли спастись. Как пишет Гайдай, судьба еще 60 неизвестна, скорее всего, они остались под завалами и погибли.
Российские военные не комментировали утверждения об авиаударе по Белогоровке. Ранее Минобороны России отрицало причастность российских военных к резонансным случаям гибели мирных жителей во время войны - в частности, в роддоме и драмтеатре в Мариуполе и на вокзале в Краматорске.
Белогоровка находится к западу от городов Лисичанск и Северодонецк, на которые наступает сейчас российская армия и сепаратисты.
По данным ООН, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля погибли более 3 тысяч мирных жителей. Подчеркивается, что это неполные данные, поскольку крайне затруднительно подсчитать число погибших в тех местах, где идут активные боевые действия.
Пенитенциарная служба: состояние Саакашвили стабильное
В Специальной пенитенциарной службе Грузии состояние третьего президента Михаила Саакашвили оценили как стабильное и заявили, что политик, находящийся в заключении с осени прошлого года, прошел все необходимые обследования.
В Службе отметили, что в случае необходимости Саакашвили будут проведены дополнительные процедуры и оказано лечение за пределами тюрьмы, пишет SOVA.
«Мы призываем политически ангажированные структуры воздержаться от спекуляций в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, от создания представления, радикально отличающегося от реальности, и введения общественности в заблуждение», - говорится в заявлении, которое было опубликовано сегодня, 8 мая.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
В Южной Осетии проходит второй тур президентских выборов
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 8 мая, проходит второй тур президентских выборов. Как сообщила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков с отдаленных сел, процесс голосования там начался без эксцессов».
МВД несет службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.
На пост главы республики претендуют два кандидата, вышедшие во второй тур - это действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Всего открыто 76 избирательных участков в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Джавском, Знаурском и Ахалгорском. Кроме того, два участка открыты в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми. ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В стране зарегистрировано более 32 тысяч избирателей.
Избирательные участки закроются в 20.00 воскресенья.
Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся,в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.
За выборами будут следить наблюдатели из России, самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Абхазии. Аккредитацию на выборы получили более 25 наблюдателей. Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвали в 9 утра открылся информационный центр ЦИК. Первый брифинг ЦИК запланирован на 10:00 по местному времени.
Туристка погибла во время сплава по реке на северо-востоке Грузии
Туристка погибла, сопровождавший ее малолетний ребенок серьезно пострадал во время сплава по реке Арагви на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня в поселке Пасанаури в Душетском муниципалитете. По существующей информации, лодка, в которой находились четверо граждан Индии, перевернулась, когда один из членов группы встал, чтобы сфотографировать окрестности.
Все четверо туристов, включая 7-летнего ребенка, оказались в воде. Из реки Арагви, сильно разбушевавшейся из-за непогоды, спасли троих. Тело 23-летней иностранки обнаружили после многочасовой поисковой операции.
Несовершеннолетний был госпитализирован. По информации «Мтавари», состояние пациента тяжелое, и врачи борются за его жизнь.
В настоящее время полиция допрашивает инструктора, проводившего водный поход.
Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет
На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах.
Об этом в субботу, 7 мая, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.
Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы в 1957 и 1965 годах. Участвовал и побеждал во множестве международных турниров.
Юрий Авербах встречался за доской со многими чемпионами мира, включая Макса Эйве, завоевавшего этот титул в 1935 году.
В историю шахмат Юрий Авербах вошел как непревзойденный знаток и теоретик эндшпиля. Гроссмейстер подготовил восемь фундаментальных трудов по различным типам шахматных окончаний, на которых учились многие поколения шахматистов, отмечает «Немецкая волна».
МО РА: В результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана ранен сотрудник Соткского золотого рудника
Сегодня, примерно в 13:50, ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении боевых позиций ВС Армении, размещенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, подтвердило Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, в результате стрельбы огнестрельное ранение получил один из сотрудников рудника, его жизнь вне опасности.
В ведомстве добавили, что «в результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь».
В сообщении Минобороны также отмечается, что по положению на 16:30 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
О стрельбе в направлении Соткского рудника Радио Азатутюн ранее сообщила представитель компании «Геопромайнинг голд» Рузанна Григорян, отметив, что огнестрельное ранение получил один из бурильщиков рудника, 35-летний Армен Матевосян.
«Стрельба началась вчера вечером, сегодня днем она снова усилилась. И, к сожалению, у нас есть раненый, наш сотрудник, который работает на Сотском руднике, он ранен в левую руку, к счастью, повреждений внутренних органов нет», - сказала Григорян, добавив, что раненый сотрудник находится в военном госпитале Вардениса, его оперируют, и врачи оценивают его состояние как стабильное.
Представитель компании также сообщила Радио Азатутюн, что рудник прекратил работу. «В данный момент Соткский рудник прекратил работу, была проведена эвакуация для обеспечения безопасности сотрудников», - сказала Рузанна Григорян.
Между тем, Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение об обстреле рудника. «Мы категорически это отрицаем», -заявил официальный Баку.
Глава укрупненной общины Гегамасар сообщил Радио Азатутюн, что рудник обстреливался азербайджанскими ВС на протяжении нескольких часов. Акоп Аветян подчеркнул, что обстрелов в направлении села Сотк и других приграничных населенных пунктов Гегаркуникской области не было.
На Соткском золотом руднике работают 670 человек. После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, когда Карвачарский (Кельбаджарский) район, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, перешел под контроль Азербайджана, граница была проведена прямо по территории рудника.
При взрыве в отеле в Гаване погибли и пострадали десятки людей
По меньшей мере, 25 человек погибли и свыше 60 были госпитализированы после сильного взрыва в пятизвездочном отеле в столице Кубы Гаване 6 мая.
Предположительно, загорелась припаркованная у здания Saratoga Hotel, в старой части города, цистерна с бензином. В результате произошел взрыв, из-за которого оказались разрушены несколько этажей гостиницы.
Продолжаются спасательные работы по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Как отмечает «Би-би-си», через четыре дня отель планировал вновь открыться для приема гостей после пандемии коронавируса.
Побывавший на месте взрыва президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что это была не бомба и не теракт, а несчастный случай. Saratoga Hotel находится напротив одного из правительственных учреждений.
Отель «Саратога», занимающий здание 19 века, одна из достопримечательностей столицы Кубы. При президенте США Бараке Обаме, когда было некоторое потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, именно в «Саратоге» останавливались такие знаменитости как Мадонна, Мик Джаггер, Бейонсе. В период пандемии COVID-19 объект оставался закрытым на реконструкцию.
Зурабишвили поздравила Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Мои сердечные поздравлению Эммануэлю Макрону с днем инаугурации в качестве президента Франции на второй срок. Грузия надеется, что вы возглавите сильную Францию в сильной Европе, которая открыта для своих соседей», - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
- Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Он победил во втором туре президентских выборов правопопулистского кандидата Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля.
Власти Украины сообщили об эвакуации с «Азовстали» всех женщин и детей
В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода «Азовсталь» всех женщин, детей и пожилых людей.
Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из
Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», - сообщила в соцсети Верещук.
Днем ранее в Офисе президента Украины сообщили об эвакуации из Мариуполя и с территории «Азовстали» примерно 500 человек. Впоследствии Ирина Верещук проинформировала о вывозе еще 50 человек. которые укрывались на территории металлургического комбината, напоминает Украинская служба Радио Свобода.
- Помимо гражданских лиц на «Азовстали» находятся бойцы полка «Азов» и морские пехотинцы. Это последний оплот украинских сил в городе, который осажден российской армией с начала марта. Власти РФ призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие сделать это отказались.
- На прошлой неделе при посредничестве ООН и Красного Креста началась эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали». Несмотря на эти усилия 3 мая поступила информация о начале штурма завода российскими военными. По данным украинского Генштаба, при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они начали прорываться на территорию комбината. Ранее российская сторона заявляла, что завод намерены лишь заблокировать – такой приказ дал президент России Владимир Путин.
Власти РФ заявили о попытке теракта против российских журналистов в ФРГ
В Берлине полиция расследует инцидент, связанный с обнаружением подозрительного предмета в доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей.
По сведениям издания Berliner Zeitung, предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством, обнаружили в электрошахте здания. Его исследование экспертами продолжается, отмечает «Немецкая волна».
Сотрудники полиции были вызваны на место из-за брошенной в здание бутылки. После этого в доме начался обыск. Представляла ли подозрительная находка в шахте опасность, следствие пока сказать не может. Об этом заявил журналистам представитель полиции Тило Кальбитц. В здании, помимо жилых квартир, также находятся офисы разных компаний.
МИД России назвал произошедшее попыткой теракта «против корреспондентов российских СМИ в Берлине». Москва потребовала от властей ФРГ, а также других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов, находящихся на их территории.
Российское посольство в Берлине заявило о предотвращении в столице ФРГ 6 мая «вероятной попытки осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей».
«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», - говорится в комментарии на сайте посольства России. Также в тексте отмечается, что прибывшие на место полицейские подтвердили, что предмет может быть самодельным взрывным устройством. Из-за опасности перемещения его обезвредили на месте. Никто не пострадал.
Посольство России направило в министерство иностранных дел Германии ноту с требованием провести расследование и обеспечить «нормальные условия работы» российских сотрудников. Дипмиссия назвала призошедшее «вопиющим актом», подчеркнув, что он может быть связан «с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».
С начала российского вторжения в Украину это уже не первый случай, когда российские власти заявляют о предотвращении покушений и терактов против сотрудников российских медиа. В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила «нападение и убийство одного из известных российских журналистов». Позже спецслужба отчиталась о пресечении покушения на нескольких журналистов и медиаменеджеров. По данным ФСБ, планировалось убийство Владимира Соловьева, пишет «Коммерсантъ».
NBC: Байден потребовал от спецслужб остановить утечки в прессу
Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб остановить утечки данных в СМИ об обмене разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. По их данным президент США заявил это в телефонном разговоре с директорами ЦРУ и национальной разведки, а также с главой Минобороны.
По мнению Байдена, утечки отвлекают от намеченных целей, а публикации в СМИ контрпродуктивны, утверждают собеседники NBC.
В мае сразу несколько американских СМИ со ссылками на источники сообщили, что Вашингтон поделился с Киевом данными, благодаря которым в апреле украинские войска нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва».
The New York Times также писала, что благодаря информации США украинские военные смогли убить несколько российских генералов. Пентагон эту информацию отверг.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ, сказал, что передача данных и поставки оружия «не способствуют быстрому завершению операции», но и не мешают достижению поставленных Россией целей.
Киев сообщил об ударе по российскому десантному катеру вблизи Змеиного
Украинские военные утверждают, что им удалось потопить еще один российские корабль в Черном море, вблизи острова Змеиный.
По сведениям Минобороны Украины, беспилотный летательный аппарат «Bayraktar TB2» уничтожил десантный корабль типа «Серна», а также два зенитных ракетных комплекса «Тор». Ведомство опубликовало в твиттере видео, отметив, что на нем запечатлен удар по судну.
Это сообщение в условиях войны не может быть оперативно проверено. Когда был нанесен удар, не ясно. В Минобороны России сведения не комментировали.
Остров Змеиный в Одесской области стал широко известен после того, как группу украинских военных наградили за героизм после отказа от требования сдаться, поступившего с флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» в первые дни российского вторжения. Позднее, в середине апреля, этот крейсер затонул. Киев утверждает, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара. В США подтвердили версию украинских властей о случившемся с «Москвой».
2-го мая командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинская армия уничтожила вблизи Змеиного два российских катера типа «Раптор».
Среди прочего, 7-го мая поступили сообщения о новом обстреле Одессы. Две российские ракеты попали в уже поврежденную ранее взлетно-посадочную полосу аэропорта города. Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее данным, в результате попадания еще четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе Одессы. После ракетного удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет. Наталья Гуменюк добавила, что по Одессе ракетный удар нанесен шестью ракетами посредством стратегической авиации, ориентировочно с Каспийского направления.
В Красноярском крае введен режим ЧС из-за пожаров
В субботу власти Красноярского края из-за многочисленных пожаров и штормового ветра ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, на сегодняшний день в красноярских селах погибли пять человек.
В регионе горят сразу несколько районов. Огонь уничтожил около сотни строений, в поселке Белый Яр полностью сгорела улица. Как сообщает Сибирь.Реалии, пожары добрались и до столицы региона: в Красноярске огонь пришлось тушить посетителям парка. Местные жители и очевидцы пожаров отмечают, что для тушения огня не хватает людей и техники.
Эксперты, опрошенные электронной рассылкой Axios, считают, что из-за войны с Украиной и западных санкций России может не хватить ресурсов для борьбы с пожарами. Пожарных расчетов, которые комплектуются военной авиацией, в Сибири не хватало и в мирное время, а теперь военнослужащих отправляют на войну. Кроме того, санкции США и Европы препятствуют международному сотрудничеству в области мониторинга и изучения пожаров.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России. США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
В результате полицейской операции в Тбилиси задержаны два человека
Два человека были задержаны в результате полицейской операции на улице Шуамта в тбилисском районе Варкетили. По данным СМИ, они прятались в квартире на 12-м этаже жилого дома. На месте работали сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями, а также группа спецназа.
Задержанные – 31-летний Г.С. и 25-летний Б.С., сообщает агентство «Новости-Грузия». Следствие установило, что Б.С., у которого нет водительских прав, 15 апреля умышленно наехал на полицейского, управляя легковым автомобилем марки «Тойота», а затем скрылся с места вместе с сопровождавшими его лицами – Г.Ш. и М.Х.
Случай произошел недалеко от Мцхета, на 39-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В результате ДТП пострадал глава линейного управления Мцхета-Мтианети департамента патрульной полиции Давид Микиашвили.
5 мая один из фигурантов дела – Г.Ш. – был задержан в Зугдиди по обвинению в недонесении о преступлении. Это же вменяется в вину Г.С., а Б.С. – «нападение на полицейского или другого представителя власти».
Следствие продолжается по статьям 353 и 376 Уголовного кодекса Грузии.
В Приднестровье заявили об ударах с дронов на границе с Украиной
МВД самопровозглашенного Приднестровья заявило о взрывах, недалеко от украинской границы. По данным ведомства, удары нанесли с дронов. Пострадавших нет.
С конца апреля власти непризнанной республики неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. В частности, 26 апреля были атакованы здание Министерства госбезопасности и вышка «Маяк», которая транслировала российское радио.
Молдавские власти считают ответственными за провокации местные военные группировки. Президент Майя Санду сегодня в очередной раз заверила, что угроз стране нет.
Обострение произошло спустя несколько дней после заявлений российского генерала о том, что одна из целей вторжения на территорию Украины – захват юга страны в Одесской области и выход в Приднестровье. Там, по его словам, притесняют русскоязычное население.
На этом фоне Евросоюз пообещал выделить Кишиневу дополнительную военную помощь.
Карл Харцель: Ответственность за здоровье Саакашвили возлагается на власти Грузии
«На власти Грузии возлагается ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, в том числе за обеспечение надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав, и именно этого мы от них ожидаем», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает Общественный вещатель.
«Я хочу еще раз отметить, что мы подчеркиваем то, что является фундаментальным для Европейского союза. В частности, то, что ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, включая оказание надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав, лежит на властях Грузии, и именно этого мы от них ожидаем. Мы ожидаем от них действий, соответствующих оценке его состояния. Я много раз говорил, что я не врач, я не знаток фактов, но я приветствую то, что решения и действия принимаются на основе независимой медицинской оценки», - сказал Карл Харцель.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
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