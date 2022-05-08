Украинские военные отошли от города Попасная, где 2 месяца велись бои

Украинские военные вышли из города Попасная Луганской области, в котором около двух месяцев велись уличные бои. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее», - сказал он в эфире телемарафона.

Генштаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России - ее занятие. Однако накануне ряд российских СМИ опубликовали фото и видео из центра города с утверждениями, что он под контролем российских военных и сепаратистов так называемой «ЛНР». При этом на окраинах, как утверждается, продолжаются бои.

На фото - как и на опубликованных ранее - видно, что город сильно разрушен. В опубликованном 8 мая видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города «не осталось даже пепла».

После взятия Попасной в Луганской области под контролем Украины остаются 2 крупных города - Северодонецк и Лисичанск. Ожидается усиление натиска на эти города. По словам Гайдая, 8 мая после российских авиаударов в них пропало электроснабжение.