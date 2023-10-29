Украинский «Нафтогаз» не продлит транзит российского газа в Европу

Украинская компания «Нафтогаз» не продлит договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу. Об этом в интервью украинской службе Радио Свобода заявил глава компании Алексей Чернышев. Текущий договор о транзите действителен до конца 2024 года.

По словам Чернышева, Украина до сих пор продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки стран Евросоюза, которые в нем нуждаются. Однако Евросоюз заявил о том, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года, и Украина «заинтересована в том, чтобы поддерживать и стимулировать это». Он сказал, что страна готова и к досрочному расторжению контракта в любой момент, но в этом случае Европа лишится поставок.

Глава «Нафтогаза» также упомянул, что Украина занимает третье место в Европе по резервам природного газа, и намерена увеличивать собственную добычу, чтобы в ближайшие годы достичь роли нетто-экспортера.

Чернышев сообщил, что сейчас Украина недополучает оплату за транзит российского газа. По его словам, это связано с тем, что одна из двух «точек входа» - ГИС «Сохрановка» - находится на границе российской Ростовской области и оккупированной Россией территории Донбасса, и «Газпром» перестал платить за транзит по этому направлению. Сейчас «Нафтогаз» судится с «Газпромом».