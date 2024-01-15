Украинский омбудсмен: в Украину из России вернули 517 детей

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину были возвращены 517 детей, которых незаконно вывезли и удерживали в России. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на форуме в Давосе в воскресенье, 14 января.

Возращены также 2828 взрослых, среди которых 150 гражданских, добавил правозащитник.

«А наша задача – вернуть всех», – заявил Лубинец, призвав международное сообщество «немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении».

По официальным данным украинских властей, по состоянию на конец 2023 года из Украины были вывезены в Россию и остаются там 19 546 детей. Это только те случаи, которые удалось зафиксировать официально.

Незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию стала основанием для выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.

Жена президента Украины Елена Зеленская, выступая в ПАСЕ, отметил, что МУС назвал лишь двух подозреваемых, хотя «на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление, а целый специально созданный механизм», нацеленный на похищение украинских детей.

Кремль отвергает обвинения в насильственной депортации. Российские власти утверждают, что «спасали детей» от боевых действий и готовы вернуть тех, за кем обратятся их родители и опекуны.