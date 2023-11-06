«Укроборонпром» начал производство украинского аналога «Шахедов»

«Укроборонпром» начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов «Шахед». Об этом заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с «Экономической правдой».
По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника – 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше, чем у иранских «Шахедов», которые использует российская армия в войне против Украины.
«Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками», – заявил генеральный директор «Укроборонпрома».
- Ударные беспилотники «Шахед», которые в России обозначают как «Герань-2», начали использоваться на фронте в конце прошлого года. Иран отрицал их поставки, но впоследствии заявил, что поставил России их небольшую партию ещё до 24 февраля 2022 года. В нынешнем году сборка беспилотников была налажена в городе Елабуга (Татарстан). По имеющимся данным, для ударов по Украине только за последние три месяца было использовано более 600 таких дронов.