«Укроборонпром» начал производство украинского аналога «Шахедов»

«Укроборонпром» начал серийное производство нового украинского дрона-камикадзе, который является аналогом иранских дронов «Шахед». Об этом заявил генеральный директор концерна Герман Сметанин в разговоре с «Экономической правдой».

По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового беспилотника – 1000 километров. Сметанин утверждает, что это значительно больше, чем у иранских «Шахедов», которые использует российская армия в войне против Украины.

«Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками», – заявил генеральный директор «Укроборонпрома».