Умер бывший министр иностранных дел Чехии князь Карел Шварценберг

Чешский государственный деятель, дважды занимавший пост министра иностранных дел, князь Карел Шварценберг умер на 86-м году жизни.

Об этом 12 ноября сообщили чешские медиа. По их сведениям, Шварценберг скончался в больнице в Вене спустя примерно неделю после того, как он был перевезен на лечение в Австрию из Чехии, чтобы быть ближе к семье.

Смерть Карела Шварценберга подтвердил в социальной сети X (бывшая Твиттер) его соратник Мирослав Калоусек. Портал Echo24 написал, что политик ушел из жизни в субботу, отмечает издание Novinky.cz.

На протяжении более четырех десятилетий Карел Шварценберг возглавлял одну из богатейших и влиятельных семей бывшей империи Габсбургов – княжеский род Шварценбергов. Как политик он сыграл заметную роль в посткоммунистической Чехословакии, а затем и независимой Чехии, включая руководство президентской канцелярией Вацлава Гавела, участие в работе Сената парламента Чешской республики и пост главы МИД с 2007-го по 2009-й, а затем с 2010 по 2013 годы.

В 2013 году Карел Шварценберг участвовал в первых прямых выборах президента Чехии, проиграв во втором туре Милошу Земану.

На протяжении нескольких лет Шварценберг возглавлял либеральную партию TOP 09, с 2015-го года он считался ее почетным председателем.