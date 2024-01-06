Умер четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

В Рио-де-Жанейро в возрасте 92 лет умер бразильский футболист и тренер Марио Загалло. Он был единственным в истории четырехкратным чемпионом мира по футболу, получив это звание дважды как игрок, а затем как главный тренер и помощник главного тренера сборной Бразилии.

Загалло родился в 1931 году. Играл в бразильских клубах «Америка», «Фламенго» и «Ботафого», был левым крайним нападающим. Сыграл 36 матчей за сборную Бразилии, с которой выиграл первенства мира 1958 и 1962 годов. Завершил игровую карьеру в 34 года и вскоре стал главным тренером сборной Бразилии, которую привел к победе на чемпионате мира 1970 года, став первым в истории человеком, выигравшим чемпионский титул как игрок и тренер. Играл вместе с «королем футбола» Пеле, а затем тренировал сборную с его участием. В 1974 году сборная Бразилии под его руководством заняла на чемпионате мира 4-е место.

В 1991 году Загалло занял пост координатора сборной Бразилии и одновременно ассистента главного тренера Карлоса Алберто Паррейры. Сборная выиграла чемпионский титул на турнире 1994 года. Для Загалло, как и для Бразилии, это был четвертый чемпионский титул. После этого Загалло вновь стал главным тренером бразильцев и в 1998 году вывел сборную в финал, где она проиграла французам. В 2006 году Загалло также был помощником главного тренера, но в этом году бразильская команда не добилась успеха. Таким образом, всего в разном качестве Загалло участвовал в семи мировых чемпионатах и в четырех из них добился успеха. Он тренировал также ряд клубных команд и других сборных, в том числе Кувейта и ОАЭ.