Умер основатель «Билайна», филантроп Дмитрий Зимин

Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), основатель благотворительного фонда «Династия», Дмитрий Зимин умер на 89 году жизни. Об этом в своем фейсбуке сообщил его сын Борис.

Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 году. В 1957 году закончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, затем работал инженером в Проблемной лаборатории при кафедре профессора Михаила Неймана.

В 1962 году Зимин стал работать в Радиотехническом институте Академии наук СССР.

В 1992 году вместе с Константином Кузовым основал «Вымпел-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. Через 10 лет Зимин создал фонд поддержки фундаментальной науки «Династия», куда передал большую часть своего состояния, а в 2016 году вместе с сыном стал создателем некоммерческой организации Zimin Foundation. Она занимается поддержкой образования. Помимо прочего Зимин выступил соучредителем премии «Просветитель».

В 2012 году Дмитрий Зимин получил благодарность президента России за активную благотворительную и общественную деятельность. Обладатель специальной премии Министерства образования «За покровительство российской науке».

Фонд «Династия» в 2015 году был признан в России НКО-иностранным агентом. Организация не согласилась с этим и закрылась.