В США умер первый человек, которому пересадили сердце свиньи

В США скончался 57-летний Дэвид Беннет, которому два месяца назад пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, сообщается на сайте медицинского центра Университета Мэриленда.

Состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. После того как стало понятно, что ему на станет лучше, мужчине была оказана паллиативная помощь. Он смог поговорить со своей семьей в последние часы своей жизни, говорится в сообщении. Врачи пока не назвали точную причину смерти.

У Беннета была аритмия, и впервые он стал пациентом больницы в октябре 2021 года. Пересадить человеческое сердце ему не представлялось возможным, поэтому пересадка сердца генетически модифицированной свиньи была единственным вариантом. При этом Дэвид Беннет был проинформирован о рисках процедуры. Десятого января 2022 года университетский центр сообщил, что через три дня после трансплантации сердца Беннет чувствует себя хорошо.

В США провели первую в мире операцию по пересадке человеку сердца свиньи:

"Мы опустошены потерей мистера Беннета. Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца", – отметил доктор Бартли Гриффит, который проводил операцию по пересадке сердца.

По словам сына Беннета, его семья надеется, что это поможет дальнейшим усилиям по решению вопроса нехватки органов для пересадки. "Мы благодарны за каждый инновационный момент, за каждую сумасшедшую мечту, за каждую бессонную ночь, которая привела к этому историческому шагу, – цитирует слова Дэвида Беннета-младшего The Guardian. – Мы надеемся, что эта история может стать началом надежды, а не концом".