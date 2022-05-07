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Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет
На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах.
Об этом в субботу, 7 мая, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.
Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы в 1957 и 1965 годах. Участвовал и побеждал во множестве международных турниров.
Юрий Авербах встречался за доской со многими чемпионами мира, включая Макса Эйве, завоевавшего этот титул в 1935 году.
В историю шахмат Юрий Авербах вошел как непревзойденный знаток и теоретик эндшпиля. Гроссмейстер подготовил восемь фундаментальных трудов по различным типам шахматных окончаний, на которых учились многие поколения шахматистов, отмечает «Немецкая волна».
Другие новости дня
Туристка погибла во время сплава по реке на северо-востоке Грузии
Туристка погибла, сопровождавший ее малолетний ребенок серьезно пострадал во время сплава по реке Арагви на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня в поселке Пасанаури в Душетском муниципалитете. По существующей информации, лодка, в которой находились четверо граждан Индии, перевернулась, когда один из членов группы встал, чтобы сфотографировать окрестности.
Все четверо туристов, включая 7-летнего ребенка, оказались в воде. Из реки Арагви, сильно разбушевавшейся из-за непогоды, спасли троих. Тело 23-летней иностранки обнаружили после многочасовой поисковой операции.
Несовершеннолетний был госпитализирован. По информации «Мтавари», состояние пациента тяжелое, и врачи борются за его жизнь.
В настоящее время полиция допрашивает инструктора, проводившего водный поход.
МО РА: В результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана ранен сотрудник Соткского золотого рудника
Сегодня, примерно в 13:50, ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь в направлении боевых позиций ВС Армении, размещенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, подтвердило Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, в результате стрельбы огнестрельное ранение получил один из сотрудников рудника, его жизнь вне опасности.
В ведомстве добавили, что «в результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь».
В сообщении Минобороны также отмечается, что по положению на 16:30 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.
О стрельбе в направлении Соткского рудника Радио Азатутюн ранее сообщила представитель компании «Геопромайнинг голд» Рузанна Григорян, отметив, что огнестрельное ранение получил один из бурильщиков рудника, 35-летний Армен Матевосян.
«Стрельба началась вчера вечером, сегодня днем она снова усилилась. И, к сожалению, у нас есть раненый, наш сотрудник, который работает на Сотском руднике, он ранен в левую руку, к счастью, повреждений внутренних органов нет», - сказала Григорян, добавив, что раненый сотрудник находится в военном госпитале Вардениса, его оперируют, и врачи оценивают его состояние как стабильное.
Представитель компании также сообщила Радио Азатутюн, что рудник прекратил работу. «В данный момент Соткский рудник прекратил работу, была проведена эвакуация для обеспечения безопасности сотрудников», - сказала Рузанна Григорян.
Между тем, Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение об обстреле рудника. «Мы категорически это отрицаем», -заявил официальный Баку.
Глава укрупненной общины Гегамасар сообщил Радио Азатутюн, что рудник обстреливался азербайджанскими ВС на протяжении нескольких часов. Акоп Аветян подчеркнул, что обстрелов в направлении села Сотк и других приграничных населенных пунктов Гегаркуникской области не было.
На Соткском золотом руднике работают 670 человек. После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, когда Карвачарский (Кельбаджарский) район, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России, перешел под контроль Азербайджана, граница была проведена прямо по территории рудника.
При взрыве в отеле в Гаване погибли и пострадали десятки людей
По меньшей мере, 25 человек погибли и свыше 60 были госпитализированы после сильного взрыва в пятизвездочном отеле в столице Кубы Гаване 6 мая.
Предположительно, загорелась припаркованная у здания Saratoga Hotel, в старой части города, цистерна с бензином. В результате произошел взрыв, из-за которого оказались разрушены несколько этажей гостиницы.
Продолжаются спасательные работы по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Как отмечает «Би-би-си», через четыре дня отель планировал вновь открыться для приема гостей после пандемии коронавируса.
Побывавший на месте взрыва президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что это была не бомба и не теракт, а несчастный случай. Saratoga Hotel находится напротив одного из правительственных учреждений.
Отель «Саратога», занимающий здание 19 века, одна из достопримечательностей столицы Кубы. При президенте США Бараке Обаме, когда было некоторое потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, именно в «Саратоге» останавливались такие знаменитости как Мадонна, Мик Джаггер, Бейонсе. В период пандемии COVID-19 объект оставался закрытым на реконструкцию.
Зурабишвили поздравила Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Мои сердечные поздравлению Эммануэлю Макрону с днем инаугурации в качестве президента Франции на второй срок. Грузия надеется, что вы возглавите сильную Францию в сильной Европе, которая открыта для своих соседей», - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
- Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Он победил во втором туре президентских выборов правопопулистского кандидата Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля.
Власти Украины сообщили об эвакуации с «Азовстали» всех женщин и детей
В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода «Азовсталь» всех женщин, детей и пожилых людей.
Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из
Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», - сообщила в соцсети Верещук.
Днем ранее в Офисе президента Украины сообщили об эвакуации из Мариуполя и с территории «Азовстали» примерно 500 человек. Впоследствии Ирина Верещук проинформировала о вывозе еще 50 человек. которые укрывались на территории металлургического комбината, напоминает Украинская служба Радио Свобода.
- Помимо гражданских лиц на «Азовстали» находятся бойцы полка «Азов» и морские пехотинцы. Это последний оплот украинских сил в городе, который осажден российской армией с начала марта. Власти РФ призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие сделать это отказались.
- На прошлой неделе при посредничестве ООН и Красного Креста началась эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали». Несмотря на эти усилия 3 мая поступила информация о начале штурма завода российскими военными. По данным украинского Генштаба, при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они начали прорываться на территорию комбината. Ранее российская сторона заявляла, что завод намерены лишь заблокировать – такой приказ дал президент России Владимир Путин.
Власти РФ заявили о попытке теракта против российских журналистов в ФРГ
В Берлине полиция расследует инцидент, связанный с обнаружением подозрительного предмета в доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей.
По сведениям издания Berliner Zeitung, предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством, обнаружили в электрошахте здания. Его исследование экспертами продолжается, отмечает «Немецкая волна».
Сотрудники полиции были вызваны на место из-за брошенной в здание бутылки. После этого в доме начался обыск. Представляла ли подозрительная находка в шахте опасность, следствие пока сказать не может. Об этом заявил журналистам представитель полиции Тило Кальбитц. В здании, помимо жилых квартир, также находятся офисы разных компаний.
МИД России назвал произошедшее попыткой теракта «против корреспондентов российских СМИ в Берлине». Москва потребовала от властей ФРГ, а также других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов, находящихся на их территории.
Российское посольство в Берлине заявило о предотвращении в столице ФРГ 6 мая «вероятной попытки осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей».
«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», - говорится в комментарии на сайте посольства России. Также в тексте отмечается, что прибывшие на место полицейские подтвердили, что предмет может быть самодельным взрывным устройством. Из-за опасности перемещения его обезвредили на месте. Никто не пострадал.
Посольство России направило в министерство иностранных дел Германии ноту с требованием провести расследование и обеспечить «нормальные условия работы» российских сотрудников. Дипмиссия назвала призошедшее «вопиющим актом», подчеркнув, что он может быть связан «с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».
С начала российского вторжения в Украину это уже не первый случай, когда российские власти заявляют о предотвращении покушений и терактов против сотрудников российских медиа. В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила «нападение и убийство одного из известных российских журналистов». Позже спецслужба отчиталась о пресечении покушения на нескольких журналистов и медиаменеджеров. По данным ФСБ, планировалось убийство Владимира Соловьева, пишет «Коммерсантъ».
NBC: Байден потребовал от спецслужб остановить утечки в прессу
Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб остановить утечки данных в СМИ об обмене разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. По их данным президент США заявил это в телефонном разговоре с директорами ЦРУ и национальной разведки, а также с главой Минобороны.
По мнению Байдена, утечки отвлекают от намеченных целей, а публикации в СМИ контрпродуктивны, утверждают собеседники NBC.
В мае сразу несколько американских СМИ со ссылками на источники сообщили, что Вашингтон поделился с Киевом данными, благодаря которым в апреле украинские войска нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва».
The New York Times также писала, что благодаря информации США украинские военные смогли убить несколько российских генералов. Пентагон эту информацию отверг.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ, сказал, что передача данных и поставки оружия «не способствуют быстрому завершению операции», но и не мешают достижению поставленных Россией целей.
Киев сообщил об ударе по российскому десантному катеру вблизи Змеиного
Украинские военные утверждают, что им удалось потопить еще один российские корабль в Черном море, вблизи острова Змеиный.
По сведениям Минобороны Украины, беспилотный летательный аппарат «Bayraktar TB2» уничтожил десантный корабль типа «Серна», а также два зенитных ракетных комплекса «Тор». Ведомство опубликовало в твиттере видео, отметив, что на нем запечатлен удар по судну.
Это сообщение в условиях войны не может быть оперативно проверено. Когда был нанесен удар, не ясно. В Минобороны России сведения не комментировали.
Остров Змеиный в Одесской области стал широко известен после того, как группу украинских военных наградили за героизм после отказа от требования сдаться, поступившего с флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» в первые дни российского вторжения. Позднее, в середине апреля, этот крейсер затонул. Киев утверждает, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара. В США подтвердили версию украинских властей о случившемся с «Москвой».
2-го мая командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинская армия уничтожила вблизи Змеиного два российских катера типа «Раптор».
Среди прочего, 7-го мая поступили сообщения о новом обстреле Одессы. Две российские ракеты попали в уже поврежденную ранее взлетно-посадочную полосу аэропорта города. Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее данным, в результате попадания еще четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе Одессы. После ракетного удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет. Наталья Гуменюк добавила, что по Одессе ракетный удар нанесен шестью ракетами посредством стратегической авиации, ориентировочно с Каспийского направления.
В Красноярском крае введен режим ЧС из-за пожаров
В субботу власти Красноярского края из-за многочисленных пожаров и штормового ветра ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, на сегодняшний день в красноярских селах погибли пять человек.
В регионе горят сразу несколько районов. Огонь уничтожил около сотни строений, в поселке Белый Яр полностью сгорела улица. Как сообщает Сибирь.Реалии, пожары добрались и до столицы региона: в Красноярске огонь пришлось тушить посетителям парка. Местные жители и очевидцы пожаров отмечают, что для тушения огня не хватает людей и техники.
Эксперты, опрошенные электронной рассылкой Axios, считают, что из-за войны с Украиной и западных санкций России может не хватить ресурсов для борьбы с пожарами. Пожарных расчетов, которые комплектуются военной авиацией, в Сибири не хватало и в мирное время, а теперь военнослужащих отправляют на войну. Кроме того, санкции США и Европы препятствуют международному сотрудничеству в области мониторинга и изучения пожаров.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России. США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
В результате полицейской операции в Тбилиси задержаны два человека
Два человека были задержаны в результате полицейской операции на улице Шуамта в тбилисском районе Варкетили. По данным СМИ, они прятались в квартире на 12-м этаже жилого дома. На месте работали сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями, а также группа спецназа.
Задержанные – 31-летний Г.С. и 25-летний Б.С., сообщает агентство «Новости-Грузия». Следствие установило, что Б.С., у которого нет водительских прав, 15 апреля умышленно наехал на полицейского, управляя легковым автомобилем марки «Тойота», а затем скрылся с места вместе с сопровождавшими его лицами – Г.Ш. и М.Х.
Случай произошел недалеко от Мцхета, на 39-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В результате ДТП пострадал глава линейного управления Мцхета-Мтианети департамента патрульной полиции Давид Микиашвили.
5 мая один из фигурантов дела – Г.Ш. – был задержан в Зугдиди по обвинению в недонесении о преступлении. Это же вменяется в вину Г.С., а Б.С. – «нападение на полицейского или другого представителя власти».
Следствие продолжается по статьям 353 и 376 Уголовного кодекса Грузии.
В Приднестровье заявили об ударах с дронов на границе с Украиной
МВД самопровозглашенного Приднестровья заявило о взрывах, недалеко от украинской границы. По данным ведомства, удары нанесли с дронов. Пострадавших нет.
С конца апреля власти непризнанной республики неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. В частности, 26 апреля были атакованы здание Министерства госбезопасности и вышка «Маяк», которая транслировала российское радио.
Молдавские власти считают ответственными за провокации местные военные группировки. Президент Майя Санду сегодня в очередной раз заверила, что угроз стране нет.
Обострение произошло спустя несколько дней после заявлений российского генерала о том, что одна из целей вторжения на территорию Украины – захват юга страны в Одесской области и выход в Приднестровье. Там, по его словам, притесняют русскоязычное население.
На этом фоне Евросоюз пообещал выделить Кишиневу дополнительную военную помощь.
Карл Харцель: Ответственность за здоровье Саакашвили возлагается на власти Грузии
«На власти Грузии возлагается ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, в том числе за обеспечение надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав, и именно этого мы от них ожидаем», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает Общественный вещатель.
«Я хочу еще раз отметить, что мы подчеркиваем то, что является фундаментальным для Европейского союза. В частности, то, что ответственность за здоровье Михаила Саакашвили, включая оказание надлежащей медицинской помощи и защиту его основных прав, лежит на властях Грузии, и именно этого мы от них ожидаем. Мы ожидаем от них действий, соответствующих оценке его состояния. Я много раз говорил, что я не врач, я не знаток фактов, но я приветствую то, что решения и действия принимаются на основе независимой медицинской оценки», - сказал Карл Харцель.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
Тинатин Зоидзе: Никто из граждан Украины, находящихся в Батуми, не останется на улице
«Ни один гражданин Украины не останется на улице в Батуми», - заявила в интервью Общественному вещателю глава департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе в связи с заявлением Народного защитника по вопросу размещения беженцев из Украины в Грузии.
По словам Зоидзе, граждане Украины, проживающие в отелях класса люкс, останутся в них до тех пор, пока для них не будет найдено альтернативное жилье.
«Не соответствует действительности информация о том, что граждан Украины начнут спонтанно выселять из гостиниц. Все останутся на местах, пока не будет найдена альтернативная площадь. Процесс начался, люди расселены частично в Гонио, Чакви и Батуми. Потребность в жилье очень возросла, и мы не можем говорить о долгосрочных планах, потому что никто не знает, сколько продлится война в Украине, и с какими реалиями и проблемами мы столкнемся. Частный сектор бескорыстно поддерживает граждан Украины. Когда они не в состоянии размещать граждан Украины, то связываются с нами, и мы переводим людей в альтернативное жилье», - сказала Тинатин Зоидзе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария распространила сегодня заявление по поводу размещения граждан Украины. В заявлении говорится, что «на основании обращения вынужденно перемещенных в результате российской военной агрессии граждан Украины и из сообщений СМИ, Народному защитнику Грузии стало известно, что граждане Украины, проживающие в гостиничном секторе за счет государственного финансирования, получили уведомления об освобождении номеров в ближайшие дни, из-за чего они могут остаться на улице».
В одном из районов Тбилиси проходит полицейская спецоперация
Полицейская спецоперация проходит на улице Шуамта в тбилисском районе Варкетили, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественный вещатель.
Согласно предварительной информации, двое подозреваемых укрываются в квартире жилого дома на 12-м этаже. Очевидцы рассказали, что один из них угрожал взорвать гранату в случае появления полицейских.
Периметр оцеплен полицией. На месте мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Некоторое время назад у дома появилась супруга одного из подозреваемых, которая вступила в словесную перепалку с полицейскими.
По существующей информации, оба подозреваемых числятся во внутригосударственном розыске. Известно, что 15 апреля их пытались задержать недалеко от Мцхета. Тогда во время преследования произошло ДТП, пострадал полицейский. Злоумышленникам удалось скрыться.
США объявили об очередном пакете военной помощи Украине
Минобороны США объявило о новом, девятом, пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 150 миллионов долларов.
В очередной пакет помощи войдут 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, три противоартиллерийские системы, оборудование для создания радиоэлектронных помех и запчасти для техники. По мнению Пентагона, новые поставки покроют критические потребности Украины, на фоне наступления российской армии на востоке страны.
С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США уже выделили Украине около четырех с половиной миллиардов долларов помощи. Большую часть Киев получил после начала российского вторжения.
Ранее Байден попросил у конгрессменов еще 33 миллиарда долларов на помощь Киеву. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что администрация президента практически исчерпала все возможности для новой поддержки Украине. Вместе с тем Вашингтон призвал партнеров вместе с США обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов Украине.
Москва поставки оружия Украине критикует и утверждает, что они не способствуют переговорам о мире.
Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад о конфликте в Грузии
Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад, в котором рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с октября 2021 года по март 2022 года.
Согласно документу, в отчетный период сохранялись опасения по поводу ухудшения ситуации с правами человека в регионах, а также ограничения права на жизнь, свободу передвижения, собственность и получения образования на родном языке, передает Civil.ge.
В докладе отмечается, что в Абхазии Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Программой развития ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста были предприняты гуманитарные усилия, в том числе в виде финансовой помощи и обеспечения продовольствием.
Отмечается также, что, несмотря на ограниченный доступ, правительство Грузии также реализует программу вакцинации от Covid-19, материальную помощь и информационные медицинские кампании для жителей Абхазии.
В документе также говорится, что официальный Тбилиси предлагал помощь людям, проживающим в Южной Осетии, но югоосетинские власти не приняли это предложение. Отмечается, что гуманитарной миссией в Цхинвали занимается только Международный комитет Красного Креста. В то же время МККК продолжает работу по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, и оказанию помощи их семьям.
Согласно документу, никакого прогресса в возвращении временно перемещенных лиц ни в Абхазию, ни в Южную Осетию достигнуто не было.
На войне в Украине погиб еще один житель Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один житель самопровозглашенной республики Южная Осетия – 46-летний Алан Тедеев. Об этом сообщили в югоосетинских Telegram-каналах.
Обстоятельства смерти военного не сообщаются. Тедеева похоронят в Цхинвали завтра, 8 мая.
Как сообщалось ранее, в Украине погибли уроженцы Южной Осетии – Алим Лохов, командир взвода российской 4-й военной базы Инал Кортиев, сержант Андрей Бакаев, а также добровольцы Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
«Единое нацдвижение» потребовало освободить задержанных в Батуми активистов
Оппозиционное «Единое национальное движение» потребовало немедленно освободить активистов, задержанных на акции в поддержку Михаила Саакашвили в Батуми. В партии сообщают, что среди задержанных оказались также депутаты батумского сакребуло (городского собрания) и Верховного Совета Аджарии. Всех их в ЕНД считают «пленниками» «Грузинской мечты», пишет SOVA.
Член «Единого национального движения» Мирдат Камададзе призвал международные организации и Народного защитника изучить события возле Дома правительства Аджарии: «Вчера полиция разогнала протестующих, задержав практически всех депутатов [от ЕНД] Батумского горсовета, а также троих депутатов Верховного Совета. Вчера полиции получила прямое указание – не дать продолжиться этому протесту, требующему обеспечения защиты здоровья и жизни третьего президента страны. Именно поэтому полиция пыталась разогнать акцию протеста, разогнать мирных протестующих».
По словам оппозиционера, это свидетельствует лишь о том, что все разговоры «Грузинской мечты» о демократии – «полная ложь».
«В этой стране больше нет демократии, в этой стране окончательно установилась диктатура. Свободы слова больше нет и люди лишены права на мирные собрания и демонстрации, поэтому мы либо принимаем это, либо продолжаем борьбу. С таким рабством нельзя мириться и надо продолжать бороться», - добавил Камададзе.
В свою очередь другой член «Единого национального движения», депутат Верховного Совета Аджарии Элгуджа Багратиони пообещал, что акции протеста сторонников Саакашвили будут продолжены: «Вчера мы видели советских милиционеров, которые разгоняли, били не только мужчин, но и женщин. Их таскали за волосы и перевели в отделение».
В Грузии украинских беженцев выселяют из бесплатного жилья - омбудсмен требует объяснений
Граждан Украины, прибывших в Грузию после начала войны, попросили покинуть финансируемые правительством гостиничные номера, однако власти предпочли не афишировать это решение. Об этом говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии.
Правительство предложило бесплатное размещение всем гражданам Украины, въехавшим в страну в феврале. Номера для них выделили в гостиницах, которые до недавнего времени использовались в качестве ковид-клиник. По состоянию на 24 марта, соответствующей помощью воспользовались до 350 граждан Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На основании обращений граждан Украины и распространившейся в СМИ информации Народному защитнику стало известно, что граждан Украины, размещенных в финансируемых государством гостиницах, предупредили освободить жилплощади с 6 мая», - говорится в заявлении.
Как указывает омбудсмен, одновременно в СМИ распространилась информация о том, что правительство приняло решение назначить украинцам денежную помощь, которая, в том числе, будет покрывать расходы на жилье. Тем не менее, «законодательного решения по данному финансированию не принималось», а «официальное объявление не было размещено на сайте какого-либо соответствующего ведомства».
«Народный защитник призывает правительство Грузии и должностных лиц принять все необходимые меры для принятия конкретных решений как можно скорее и проинформировать как отдельные ведомства, так и беженцев из Украины о том, как, когда и куда они будут переселены», - сказано в заявлении.
Согласно информации посольства, по состоянию на 3 апреля 2022 года в Грузии находились более 20,7 тысячи граждан Украины.
Абрамович продает «Челси» за четыре миллиарда фунтов
Английский футбольный клуб «Челси» будет продан консорциуму бизнесменов с участием миллиардера Тодда Бели. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
Сумма сделки – более четырех миллиардов фунтов стерлингов (более пяти миллиардов долларов). Ее должны одобрить британское правительство и Английская футбольная премьер-лига. Вырученные средства поступят на замороженный счет Абрамовича в Великобритании. Затем их направят на благотворительность.
СМИ ранее писали, что Абрамович вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов.
Тодд Бели – совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
- После российского вторжения на территорию Украины Великобритания ввела в отношении Абрамовича санкции.
- У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
В Южной Осетии наступил «день тишины» перед вторым туром президентских выборов
Запрет на предвыборную агитацию перед президентскими выборами, которые пройдут 8 мая, вступил в силу в самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 7 мая.
Согласно избирательному законодательству республики, 7 мая в 00.00 истек отведенный законом срок предвыборной агитации, - это касается теле- и радиоэфиров, всех печатных СМИ, расклеивания листовок и вывешивания баннеров, а также встреч кандидатов с избирателями. За период предвыборной кампании перед повторным голосованием на местном телевидении между кандидатами прошли три раунда дебатов.
Как пояснила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, в «день тишины» любая агитация запрещена, лишь агитационные баннеры большого размера, которые вывешены до «дня тишины», останутся висеть на прежних местах. Все избирательные участки готовы ко дню голосования.
В республику прибывают наблюдатели от российской Госдумы, Совета Федерации, Общественной палаты, представители самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР и ЛНР, всего порядка 25 человек. Выборы в республике будут освещать представители российских и югоосетинских СМИ.
За пост главы республики во втором туре поборются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.
Всего будет открыто 76 избирательных участков, из них четыре участка откроются в столицах России, Абхазии и Северной Осетии: по одному в Москве и Сухуми и два - во Владикавказе в ДК «Металлург» и во Дворце молодежи. По данным ЦИК, в республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, напечатано 40 тысяч бюллетеней. Победитель определится простым большинством голосов.
Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Глава республики избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет.
Более 20 сторонников Саакашвили задержаны на протестной акции в Батуми
По меньшей мере, 20 сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержаны во время протестной акции в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода.
В пятницу в центре Батуми прошел митинг с требованием перевода Саакашвили на лечение за границу. Участники акции объявили о начале бессрочных протестов и установили палатки у дома правительства Аджарии. Полиция не оказывала им сопротивления, однако после полуночи сотрудники потребовали убрать палатки и освободить проезжую часть. Словесная перепалка переросла в стычки, начались задержания.
«На митинге не было такого количества людей, чтобы улица по-прежнему оставалась перекрытой», - разъяснил начальник аджарской полиции организаторам акции.
Один из организаторов акции, член Верховного Совета Аджарии от «Национального движения» Элгуджа Багратиони считает, что полиция действовала незаконно. По его словам, он заранее уведомил мэрию Батуми о проведении митинга и сообщил им, что улица будет перекрыта.
«Выходит, я не могу провести акцию на улице? Получается, что место проведения митинга должна определять полиция?», - возмущался Багратиони в беседе с журналистами.
Среди задержанных есть депутаты Верховного Совета Аджарии и члены сакребуло (горсовета) Батуми от оппозиции. В пресс-службе МВД Грузии до сих пор не уточнили, что вменяется этим людям. От палаток протестующих улицу освободили, однако несколько участников акции все же пожелали остаться на месте. Ситуация там больше не обострялась.
«Самолет Судного дня» пролетит над Красной площадью на параде Победы
«Самолет Судного дня», Ил-80, пролетит 9 мая над Красной площадью в Москве на параде в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. На это сообщение Минобороны России обратило внимание агентство Reuters.
Как отметили в Минобороны, этот самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны, а также для управления Вооруженными силами РФ в условиях полномасштабного боевого конфликта, в том числе ядерной войны.
Минобороны сообщило, что всего в авиационной части военного парада будут участвовать 77 самолетов и вертолетов – по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z – символа российского вторжения в Украину.
- В конце апреля стало известно, что в этом году на парад Победы не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный», сообщил представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко. Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад.
Приписываемая Путину яхта арестована в Италии
В пятницу власти Италии наложили арест на суперъяхту «Шехерезада», находящуюся в итальянском порту Марина ди Каррара, предположительно принадлежащую Владимиру Путину.
Согласно заявлению итальянских властей, в результате расследования финансовой полиции Италии было обнаружено, что судно «связано с высокопоставленными элементами в российском руководстве и людьми, подвергнутыми санкциям Евросоюзом». Имя владельца яхты в заявлении не указывается.
На 140-метровом судне, стоимость которого по независимым оценкам, составляет около 700 миллионов долларов, в течение нескольких месяцев проводился ремонт, который должен был закончиться в начале будущего года. Однако во вторник, как сообщила газета new The York Times, яхта покинула сухой док и была готова к выходу в море. Итальянские власти задержали ее в порту до принятия окончательного решение о судьбе судна.
Соратники оппозиционного лидера Алексея Навального в результате расследования пришли к выводу, что владельцем яхты является Владимир Путин. Итальянская газета La Stampa называет хозяином судна бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Хуйданатова. Источник газеты The Guardian в итальянской финансовой полиции говорит, что выявить истинного владельца суперяхты невероятно сложно из-за огромного числа компаний, связанных с ней.
В последние недели в портах Евросоюза в рамках санкций против России за вторжение в Украину было арестовано несколько суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, среди которых Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг.
В конце апреля в Соединенных Штатах был внесен законопроект, которым предусматривается конфискация активов олигархов, связанных с Кремлем, в том числе яхт, и направить выручку от их продажи на закупки оружия и гуманитарной помощи для Украины.
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