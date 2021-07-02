Уроженка Дагестана сбежала в Швецию, спасаясь от замужества

Шведские власти и российские правозащитники помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане. Об этом сообщила "Открытым медиа" адвокат Ольга Гнездилова из "Правовой инициативы" (организация внесена властями России в список "иностранных агентов").

По её словам, к юристам проекта обратились шведские власти. По их данным, уроженку Дагестана, которая с девятилетнего возраста жила в Швеции, имела российское и шведское гражданство и недавно приехала в Россию навестить своих родных, насильно удерживали в доме родственники, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Имя девушки не раскрывается из соображений безопасности. Когда она отказалась, её стали избивать и угрожать "убийством чести", так как отказ выйти замуж за человека, с которым договорились родственники, означает позор для семьи. На свадьбу, которая была назначена на 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. В распоряжении "Правовой инициативы" есть документы, в которых указано, кто сколько выделил на свадьбу.

Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швецию и попросить его о помощи. Молодой человек сразу же сообщил в полицию и посольство Швеции в России.

Со слов адвоката, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана, и 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Она дала показания о том, что её насильно пытаются выдать замуж, избивают и угрожают убийством. Утром она ушла из полиции, после чего ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию обратились её родственники, МВД возбудило дело о похищении человека по их заявлению. Девушка добралась до Москвы и вечером 1 июля вылетела в Швецию.