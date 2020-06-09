В США в феврале началась рецессия, которая могла уже закончиться

В феврале в Соединенных Штатах началась рецессия. Таков официальный вывод экономистов из Национального бюро экономических исследований. Согласно определению, рецессия - это экономический спад, падение валового внутреннего продукта, затягивающееся на несколько месяцев.

По данным бюро экономических исследований, занятость в США, доходы и расходы американцев достигли пика в феврале нынешнего года, а затем началось резкое падение, вызванное пандемией коронавируса. "Беспрецедентный масштаб снижения уровня занятости и производства, распространившийся по всей экономике позволяет характеризовать этот эпизод как рецессию, хотя это может оказаться более короткий спад, чем в прошлом", - говорится в документе, обнародованном экономистами. Это означает, что в феврале завершился самый длительный в истории страны период непрерывного экономического роста, который затянулся на 11 лет. Рецессия заканчивается, когда возобновляется экономический рост. Не исключено, что она уже завершилась, поскольку уровень безработицы в мае несколько понизился до 13,3 процента в сравнении с апрельским уровнем благодаря постепенному возобновлению экономической активности в стране. В пятницу появилась информация о неожиданном росте занятости в США. Работодатели наняли 2,5 миллиона работников.

На Уолл-стрит курсы акций выросли на 44 процента с низшей точки, достигнутой в марте. В понедельник индекс NASDAQ, в котором доминируют акции компаний, работающих в области высоких технологий достиг рекордного уровня, превысив предыдущий пик, достигнутый в феврале. Специалисты считают, что главной причиной стал беспрецедентный уровень финансовой и монетарной поддержки экономики и компаний американской Федеральной системой.

Вместе с тем, в понедельник Всемирный банк обнародовал новый прогноз, согласно которому мировой экономический спад может достигнуть 5,2 процента в нынешнем году, что будет худшим за 75 лет экономическим падением. Миллионы людей по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты.