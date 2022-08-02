В США участника штурма Капитолия приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы

Участника штурма Капитолия Гая Реффитта приговорили к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Это самый максимальный приговор по этому делу на данный момент.

В марте Реффитт был признан виновным по пяти пунктам уголовного обвинения. В частности, его обвинили в том, что он нарушил общественный порядок, пронес пистолет на территорию Капитолия во время беспорядков 6 января 2021 года и препятствовал официальному разбирательству.

"Гай Реффитт пришел в Капитолий 6 января вооруженным и решительно настроенным на провокацию насилия, – сказал прокурор США по округу Колумбия Мэттью Грейвс. – По его собственным словам, его целью было захватить Капитолий "до конца дня". Он и другие способствовали нападению на сотрудников правоохранительных органов, подвергая риску бесчисленное множество людей – включая законодателей".

Житель Техаса Гай Реффитт состоит в ультраправой группировке "Трехпроцентники", которая призывает бороться с федеральными властями США и защищать право на владение оружием.

По версии следствия, до беспорядков в Капитолии Реффитт отправлял сообщения с призывом присоединиться к нему и отправиться в Вашингтон 6 января 2021 года. Утром 6 января Гай Реффитт и еще один житель Техаса поехали на митинг, а затем направились в Капитолий. Они были одеты в бронежилеты и имели при себе пистолеты, наручники и рации. У Реффитта был мегафон, а также шлем с камерой. Согласно доказательствам, одной из его целей была спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вернувшись домой, Гай Реффитт рассказал своей семье о произошедшем, а также угрожал своим детям, чтобы они не сообщили о нем в правоохранительные органы. Его арестовали 16 января 2021 года. При обыске агенты ФБР нашли у него винтовку AR-15, пистолет Smith&Wesson, наручники и другие предметы.

Гай Рефитт – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января 2021 года. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в полтора миллиона долларов. Второй по длительности срок получил сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Роберт Палмер, которого приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения.