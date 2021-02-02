Госсекретарь США пообещал оказывать Украине «серьезную экономическую и военную помощь»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой пообещал Украине экономическую и военную помощь, говорится на сайте департамента.

"Он пообещал, что США продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине", – цитирует Блинкена пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Госсекретарь США также отметил прогресс Украины в экономических реформах, противостоянии коррупции и борьбе за соблюдение законов на территории страны. Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили действия Украины против коронавируса и ее усилия по "достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму".

Глава МИД Украины после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном "начался новый день".

Кулеба отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более "амбициозным".