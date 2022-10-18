Уволен глава кибербезопасности Германии

МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом сообщает Der Spiegel. Шёнбома негласно подозревают в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство.

Deutsche Welle предполагает, что решение об увольнении Арне Шёнбома было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно, связанной с российскими спецслужбами. В частности, как утверждается в расследовании ZDF, входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была «дочкой» российской компании ИнфоТеКС («Информационные технологии и коммуникационные системы») - разработчиком оборудования для защиты информации, основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

«Совет по кибербезопасности» отверг эти обвинения, назвав их абсурдными и заявив, что всегда занимал политически нейтральную позицию.

Помимо увольнения, в отношении Шёнбома начато дисциплинарное расследование. Чиновник сообщил, что сам попросил возбудить расследование против себя, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в должностном несоответствии и получить открытую и официальную оценку своей деятельности. Причины своей отставки он не комментирует.

Ещё в 2017 году Шёнбом предупреждал правительство Германии о возможной угрозе со стороны российских хакеров - в частности, об их возможном вмешательстве в выборы в Бундестаг.