В аэропорту Гамбурга неизвестный захватил в заложники ребенка

В аэропорту Гамбурга неизвестный удерживает в заложниках ребенка. Как сообщает полиция, подозреваемый вооружен. Вылеты и прилеты в аэропорт отменены, он заблокирован, идет полицейская операция.

По сведениям газеты Bild, 35-летний мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум у аэропорта и выехал на взлетную полосу, остановившись рядом с самолетом авиакомпании Turkish Airlines. Вместе с ним в машине находится его четырехлетняя дочь. Подозреваемый вооружен: по пути он несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

Предположительно, подозреваемый поспорил с бывшей женой из-за опеки над ребенком и требует, чтобы ему позволили вылететь с дочерью в Турцию.

Полиция эвакуировала из аэропорта около 3200 пассажиров и встречающих. Все рейсы в него и из него отменены. На 6 утра по местному времени полиция сообщает, что с подозреваемым ведутся переговоры.