Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции

В аэропорту Гамбурга неизвестный с вечера субботы удерживал в заложниках ребенка - собственную дочь. Как сообщала полиция, подозреваемый был вооружен. Вылеты и прилеты в аэропорт были отменены.

Днем в воскресенье полиция сообщила, что подозреваемый добровольно сдался властям. Девочка не пострадала.

По сведениям газеты Bild, 35-летний мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум у аэропорта и выехал на взлетную полосу, остановившись рядом с самолетом авиакомпании Turkish Airlines. Вместе с ним в машине находилась его четырехлетняя дочь. Подозреваемый по пути он несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

Предположительно, подозреваемый поспорил с бывшей женой из-за опеки над ребенком и потребовал, чтобы ему позволили вылететь с дочерью в Турцию.

Полиция эвакуировала из аэропорта около 3200 пассажиров и встречающих. Все рейсы в него и из него были отменены. Полиция вела переговоры, результатом которых стало то, что подозреваемый вышел из машины вместе с девочкой и сдался - спустя 18 часов после прорыва в аэропорт.