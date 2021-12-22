В Афганистане закрылось 231 СМИ, 6400 журналистов потеряли работу

В Афганистане с момента прихода к власти "Талибана"* закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Об этом говорится в отчёте организации "Репортёры без границ" и Ассоциации свободных журналистов Афганистана.

Согласно данным отчёта, больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. В отчёте говорится, что "Талибан" навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.

Из 543 СМИ, которые работали в Афганистане до прихода к власти талибов, в конце ноября функционировали только 312. То есть за три месяца в стране было закрыто 43 процента СМИ. В Кабуле, где сосредоточено наибольшее количество афганских средств массовой информации, закрыто каждое второе СМИ. Ранее в большинстве афганских провинций было по крайней мере десять частных СМИ, теперь в некоторых регионах никаких местных СМИ почти не осталось.

В апреле этого года Афганистан занял 122-е место из 180 стран в Мировом рейтинге свободы прессы "Репортёров без границ".