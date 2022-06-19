В Крыму снесут автосервис, отказавший российским военным в ремонте

Власти аннексированного Крыма распорядились снести автосервис, который ранее отказался обслуживать российскую военную технику.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых утверждалось, что сотрудники отказали в починке военному грузовику с буквой Z на бортах. После этого «внезапная» проверка заключила, что автосервис был построен незаконно и должен быть снесен в ближайшие две недели.

Как следует из видеозаписей, российские военные обратились в автосервис в поселке Видное Красногвардейского района Крыма с просьбой провести вулканизацию шин. Сотрудники автосервиса отказались их обслуживать, несмотря на то, что военные были готовы оплатить услугу. Позже владелец сервиса Вилен Сейтосманов объяснил, что отказ не был основан на идеологических причинах: сервис рассчитан преимущественно на легковые машины и не может обслуживать тяжелые армейские грузовики.

Однако вскоре после появления видеороликов в интернете в автосервис пришла проверка, которая пришла к выводу, что предприятие было построено в Видном с нарушением законодательства и должно быть ликвидировано в течение 14 дней.

Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую подоплеку и должно послужить предпринимателю Сейтосманову «уроком патриотизма». «Пользуется благами гражданина великой державы - пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить - насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становиться. И другим подобным не советую», - заявил Константинов. Он также посоветовал владельцу сервиса уехать в Украину.