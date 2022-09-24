В двух городах Чечни эвакуировали больницы – предположительно, из-за сообщений о бомбах

После объявления 21 сентября в России мобилизации президент Владимир Путин уехал отдыхать, – утверждает со ссылкой на три источника телеграм-канал Faridaily, который ведет журналистка Фарида Рустамова.

В последний раз Путин появлялся на публике вечером 21 сентября, когда выступил в Великом Новгороде. Сразу после концерта, как утверждают источники Рустамовой, у Путина начался перерыв в публичной деятельности, и длиться он будет как минимум неделю. При этом по телевидению по-прежнему показывают сюжеты с участием Путина. Рустамова утверждает, что это так называемые «консервы» – сюжеты, записанные заранее.

По словам одного из источников, Путин отдыхает сейчас в резиденции на Валдае в Новгородской области; об этой резиденции ранее подробно рассказывал ФБК Алексея Навального.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что Путин не пришел в пятницу на концерт в Москве в поддержку референдумов на подконтрольных России территориях Украины (сама Украина и страны Запада считают их нелегитимными). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был занят. Он также отрицает, что Путин в отпуске.

В марте 2022 года Рустамова опубликовала, ссылаясь на свои источники в Кремле, два текста: первый – о шоке, который испытало окружение Владимира Путина от вторжения в Украину, и второй – о том, как спустя несколько недель после вторжения окружение Путина вновь консолидировалось вокруг него.

По данным журналистки, в следующий раз Путин может появиться на публике в четверг 29 сентября, когда у него запланирована поездка в один из регионов. К тому времени так называемые референдумы уже пройдут.

Днем в субботу «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 30 сентября может состояться послание президента Федеральному собранию. С таким посланием по Конституции президент должен выступать раз в год, в нынешнем году его еще не было. Если названная дата верна, в ходе послания Путин, очевидно, прокомментирует результаты референдумов. Ранее он дал понять, что готов поддержать принятие четырех областей Украины в состав России.

Ту же дату, со ссылкой на источники, называет издание «Верстка». Оно не исключает, что в тот же день будут подписаны договоры о принятии территорий в состав России - по аналогии с аннексией Крыма в 2014 году.

Официально о дате послания не объявлялось.