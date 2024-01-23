Комиссия по телевидению и радио Армении сняла запрет на вещание с компании «Тоспа», которая ретранслирует российскую радиостанцию «Sputnik Армения». Возобновить ее эфиры планируется с 25 января.

В декабре эта же комиссия приостановила на 30 дней лицензию на вещание, оштрафовав ретранслятора на 500 тысяч драмов (примерно $1200).

Поводом для такого решения стала авторская передача российского теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Комиссия посчитала, что в выпуске от 17 ноября он говорил об Армении и ее гражданах «в насмешливых и уничижительных выражениях», «призывал к действиям, запрещенным законодательством», а также, задавшись вопросом «останется ли жив премьер Никол Пашинян», фактически призвал к насилию.