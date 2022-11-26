Новости
В Астане в день инаугурации Токаева задержаны десятки человек
По меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана Астане вечером 26 ноября. Несколько часов в городе был недоступен интернет. Утром этого же дня в Астане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.
В социальных сетях и мессенджерах публикуются видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.
По сообщениям казахстанских СМИ, задержанные - сторонники бизнесмена и основателя проекта «Архитекторы будущего» Марата Абиева. Они, как утверждается, собирались провести митинг.
При этом не сообщается, что митинг был каким-либо образом связан с инаугурацией Токаева. Как отмечает Радио Азаттык, по законодательству Казахстана, проведение любых собраний на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.
Абиев - самый молодой казахстанский миллионер по версии Forbes, основатель фонда TDFA, нацеленного на развитие сельского хозяйства. В мае этого года власти уже задержали десятки его сторонников, которые направлялись в Астану, как утверждается, на концерт, проведение которого было запрещено. Ряд СМИ тогда писало, что власти опасались повторения беспорядков, охвативших страну в январе нынешнего года. Абиев заявлял, что его сторонники не собирались совершать противозаконных действий, а сам он не планирует заниматься политикой.
- Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
- «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
Другие новости дня
Активы Венесуэлы в зарубежных банках будут частично разморожены
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд стран Запада, включая США, отказались признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Будут разморожены, как сообщают агентства, около 3 миллиардов долларов, которые будут направлены на финансирование гуманитарных расходов, таких как ремонт электрических сетей или поставки медицинского оборудования и медикаментов. Управление средствами будет осуществляться под эгидой ООН.
Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и социальном кризисе. Массовые протесты оппозиции в 2019 году не привели к падению Мадуро. Однако в связи с санкциями, введенными против его режима странами Запада, власти пошли на переговоры с оппозицией. Они продолжались при посредничестве Мексики и Норвегии несколько лет с перерывами и теперь дали первые результаты.
Соединенные Штаты приветствовали достижение соглашения. Министерство финансов США в субботу объявило о выдаче корпорации Chevron генеральной лицензии, которая позволяет ей экспортировать из Венесуэлы бензин и нефтепродукты, произведенные на ей предприятиях в этой стране, и, в частности, поставлять их в США. Таким образом, компания получила исключение из санкционного режима. Госдепартамент заявил, что Вашингтон готов и далее ослаблять санкции - если власти Венесуэлы продолжать шаги по «облегчению страданий венесуэльского народа и восстановлению демократии».
В Херсоне восстановлено энергоснабжение
Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества - после российских ракетных ударов, в результате которых 23 ноября без света осталась большая часть жителей украинской столицы. «Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», - написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме. Водоснабжение и теплоснабжение, по его словам, практически полностью восстановлено.
По сообщению энергетической компании ДТЭК, в ближайшее время в Киеве будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии, однако компания обещает, что перерывы в электроснабжении не будут превышать 5 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал власти Киева, обвинив их в ошибках при развертывании так называемых пунктов несокрушимости - это общественные места, где есть электричество и теплоснабжение, куда люди могут прийти, если в их домах нет энергии. Ранее власти Киева заявляли, что в городе развернуто около 400 таких пунктов, однако из слов Зеленского следует, что в реальности их меньше.
В Херсоне, который около двух недель был освобожден украинскими войсками, в субботу возобновилась подача электроэнергии. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Электричества в городе не было с момента отступления российских войск 11 ноября, при котором был подорван ряд инфраструктурных объектов.
Страны ЕС в последние дни увеличивают усилия с целью помочь Украине справиться с энергетическим кризисом. В страну отправляют генераторы, трансформаторы и обогреватели. В частности, Литва в субботу сообщила, что отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.
Во Франции участники съезда чеченской диаспоры заявили о создании своего движения
25 и 26 ноября во Франции прошел первый международный съезд объединенной диаспоры непризнанной Чеченской республики Ичкерия, на нем было объявлено о создании движения «Единая сила».
Участниками съезда – в том числе дистанционно – стали порядка 200 представителей чеченской диаспоры из разных стран, среди них 80 делегатов, избранных местными диаспорами, передает корреспондент Кавказ.Реалии.
На съезде был учрежден постоянно действующий совет, председателем которого избран руководитель комитета «Толам» Джамбулат Сулейманов, а его заместителем – Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии (1997-2002) Аслана Масхадова.
Основной задачей съезда Сулейманов называет укрепление международных связей и защиту интересов чеченцев как на родине, так и за границей.
«За рубежом проживает полмиллиона чеченцев – это четверть этноса. Но в отличие от находящихся на территории Чечни, мы можем открыто заявлять свою позицию и отстаивать права», – рассказал он.
Среди гостей съезда были представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT. Также в работе съезда участвовали депутаты Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха, Александр Мережко, Егор Чернев, Муса Магомедов и Алексей Гончаренко, украинский общественный деятель Дмитрий Кончинский.
Другая часть чеченской диаспоры 27 ноября проводит в Брюсселе конференцию сторонников независимости Чеченской республики Ичкерия. В ее программе заявлены не только члены правительства непризнанной республики за рубежом, но и нечеченские политики, среди них: члены Европарламента Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, депутаты Верховной рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, американские аналитики Януш Бугайски и Пол Гобл, Дэвид Сэттер.
- На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и за само обсуждение возможного отделения ее субъектов.
- Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
В день памяти Голодомора Зеленский объявил инициативу «Зерно из Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 26 ноября - когда в стране отмечается день памяти жертв Голодомора - объявил о международной инициативе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.
Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Помимо Зеленского, в нем приняли участие лидеры нескольких европейских стран, в том числе премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии и президент Венгрии.
Суть программы «Зерно из Украины» состоит в том, что страны-участницы проекта - их более 20 - покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода, таким как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен. Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.
Зеленский подчеркнул, что Украина не случайно запускает программу в день памяти жертв Голодомора, чувствуя свою ответственность как нация, в свое время пережившая голод.
Ранее было объявлено о продлении так называемой продовольственной сделки под эгидой ООН, согласно которой Россия не препятствует транспортировке зерна и других продуктов из нескольких украинских портов.
В своем выступлении, посвященном годовщине Голодомора, Зеленский провел параллели между 1932-33 годами и нынешней российской агрессией против Украины. «Тогда нас хотели уничтожить голодом, сейчас тьмой и холодом», - сказал он, имея в виду российские удары по инфраструктурным объектам, после которых многие жители Украины остались без света и тепла. В подобном духе высказались и другие украинские лидеры, подчеркнув, что Украина выстоит.
Внимание привлек визит в Киев президента Венгрии Каталины Новак. Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными, Новак стала первым высокопоставленным представителем Венгрии, посещающим Украину с начала войны.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах – был вызван политикой коллективизации и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году.
Государственное агентство сообщило о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Сообщение опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Макей, как сообщается, скончался скоропостижно. «Ничего не предвещало» - заявил пресс-секретарь. Других подробностей пока нет.
Владимиру Макею было 64 года. После карьеры в МИД Беларуси стал главой администрации Александра Лукашенко. С 2012 года стал министром иностранных дел.
Не сообщалось о том, что Владимир Макей был чем-либо болен. Еще на этой неделе он посещал саммит ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а накануне, как сообщается, встречался с представителем Ватикана.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея».
В российских прокремлевских СМИ и телеграм-каналах Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Александра Лукашенко - в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.
Из стран Запада санкции против Макея ввела только Канада - но не США и ЕС.
В абхазский Верховный суд направлено дело по факту убийства Беслана Дзыба
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Гудалия Игоря Енварбеевича и Зухба Аслана Игоревича в совершении умышленного убийства Дзыба Беслана Леонидовича, а также в соучастии с Авидзба Гарри Хиударовичем и Гудалия Артуром Шамеловичем в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Уголовное дело накануне, 25 ноября, было направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу, сообщает агентство «Апсныпресс».
Как установлено материалами уголовного дела, расследованного сухумской прокуратурой, 17 июля 2021 года, примерно в 20:00, Игорь Гудалия с родным братом Русланом с целью урегулирования конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с Бесланом Дзыба, прибыли вместе с Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия на автомашине марки «Nissan Skyline» (с регистрационным знаком О336ОМ АВН) под управлением Зухба, вооруженные автоматом Калашникова «АКМ», калибра 7,62 мм, с боеприпасами, пистолетом Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, в пивной бар продуктового магазина «Моква», расположенного на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е сентября.
В помещении пивного бара между Русланом Гудалия, Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Бесланом Дзыба произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Аслан Зухба произвел два выстрела из пистолета системы Макарова «ПМ» в Беслана Дзыба. С целью оказания сопротивления Беслан Дзыба из пистолета системы Макарова ранил Аслана Зухба и Руслана Гудалия.
Наблюдавший за происходящим из салона автомашины марки «Nissan Skyline» Игорь Гудалия забежал в помещение пивного бара и из автомата системы Калашникова произвел не менее 7 выстрелов в направлении Беслана Дзыба. В результате полученных ранений Дзыба скончался.
Самхарадзе: РФ продолжает дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях
Глава делегации Грузии в ПА ОБСЕ, председатель Комитета Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе принял участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Выступая с трибуны Парламентской ассамблее ОБСЕ, Николоз Самхарадзе осудил бомбардировки Россией объектов гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов.
«Бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры и энергетики направлена на создание гуманитарной катастрофы в Украине. Эта попытка России очень похожа на сценарий, реализованный ею на оккупированных территориях Грузии, где она создала гуманитарную катастрофу в виде недопущения возвращения в свои дома до 250 тысяч этнических грузин. Грузинским детям не дают права на обучение на грузинском языке, кроме того в оккупированных районах идет постоянный процесс по уничтожению грузинского наследия.
Сегодня Российская Федерация установила в оккупированных регионах режим апартеида, где продолжается дискриминация грузин по этническому признаку. Этот факт подтвердил Европейский суд по правам человека, где Грузия выиграла судебный процесс против Российской Федерации. Грузия также выиграла тяжбу в Международном уголовном суде Грузии, согласно которому граждане России были признаны виновными в совершении военных преступлений», - отметил в ходе своего выступления Николоз Самхарадзе.
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии рассказал о помощи, оказываемой Грузией Украине, в том числе, чтобы Украина могла выигрывать споры против РФ в международных уголовных судах. По его словам, Грузия была страной, посредством которой Украина подала иск против России в Гааге.
«Грузия помогла Украине, которая не является членом Международного уголовного суда, подать иск против России, и Грузия и в дальнейшем будет оказывать аналогичную помощь нашему другу Украине», - сказал Николоз Самхарадзе.
В Киеве без электричества остаются 130 тысяч человек
По состоянию на утро субботы, 26 ноября, 130 тысяч жителей Киева остаются без электричества, сообщает военная администрация города.
Водоснабжение полностью восстановлено, продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна практически по всему Киеву, локальные перебои возможны только в районах без электричества. В администрации заявили, что планируют завершить все восстановительные работы в течение суток.
23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области. Погибли минимум шесть человек, 36 получили ранения, в том числе один ребенок. В Киеве были зафиксированы отключения электричества, было приостановлено водоснабжение всего города.
Bloomberg: Кремль запретит продажу нефти странам, которые ввели потолок цен
В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено «любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты». В Кремле пока не комментировали информацию о предполагаемом указе.
Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе.
- 5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
- В случае неспособности стран – членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.
- Россия уже заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
NYT: треть переданных Украине западных гаубиц выведены из строя
Треть из примерно 350 западных гаубиц, поставленных Украине, постоянно находятся в небоеспособном состоянии из-за активного использования или полученных в бою повреждений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники.
Сейчас украинские военные используют от 2 тысяч до 4 тысяч снарядов в день, а российская армия часто делает еще больше артиллерийских выстрелов. Такие темпы приводят к быстрому износу гаубиц, они теряют точность и дальность стрельбы. В публикации также отмечается, что некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.
Для восстановления поврежденного вооружения Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую. Как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
Токаев добавил, что республика будет «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.
Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, пять его соперников получили по 2–3%. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.
Наблюдатели сообщали о десятках нарушениях своих прав: их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней.
В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против «выборов без выбора». Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция.
- Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок «обнулился». По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.
Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на продажу
Тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи, сообщает РБК. Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.
Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8. Для передачи комплекса «Дом.РФ» это право будет прекращено.
«Кресты» находятся на участке площадью 4,2 гектара на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка, основной из них (3,9 га) передадут «Дом.РФ». Но компания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих зданий выходят на набережную.
Как следует из протокола, «Дом.РФ» должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести). 80% выручки госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.
«Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», – рассказали в «Дом.РФ».
- Официально «Кресты» назывались Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Несколько лет комплекс не используется как СИЗО. В декабре 2017 года в пригороде Петербурга Колпино построили новый изолятор – «Кресты-2». Он стал самым крупным следственным изолятором в Европе.
Экс-мэр Краснодара назначен «главой правительства» в оккупационной администрации Херсонской области
Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост мэра Краснодара, назначен «главой правительства» в российской оккупационной администрации Херсонской области. До этого Алексеенко некоторое время возглавлял «совет министров» в оккупационной администрации Харьковской области.
О назначении Алексеенко сообщил телеграм-канал оккупационной администрации. В публикации Алексеенко называют «настоящим профессионалом своего дела», который «добился всего своим упорным трудом».
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что Алексеенко, прибывшего Харьковскую область 21 августа, вывезли из региона вместе с разведывательным батальоном десантников 11 сентября – во время наступления ВСУ, которое привело к освобождению территории Харьковской области. Продолжая наступательные операции, ВСУ освободили Херсон и вошли в город 11 ноября, однако под контролем российских войск остается значительная часть территории области. Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, включая Херсонскую область – соответствующие законы президент Путин подписал 5 октября.
- Андрей Алексеенко возглавлял администрацию Краснодара на протяжении десяти месяцев – гордума утвердила его отставку в августе, за несколько дней до прибытия Алексеенко в Харьковскую область Украины.
- В декабре 2021 года Алексеенко в качестве подозреваемого доставили на допрос по уголовному делу о получении крупной взятки. Как считает следствие, в 2018 году застройщик Мисак Казарян за заключение о соответствии многоквартирного дома нормативам передал чиновнику ружье стоимостью 1,6 млн рублей.
- Следственный комитет опубликовал видео, на котором мэру сообщали о задержании и его причине, однако спустя несколько часов удалил его и откорректировал пресс-релиз о деле Алексеенко. В мае 2022 года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ответ на запрос СМИ сообщил, что возбужденное в декабре 2021 года уголовное дело в отношении мэра ведется, «решение о прекращении уголовного преследования Алексеенко следователями аппарата СУ СК России по краю не принималось».
- После скандала с уголовным делом в отношении Алексеенко СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на его семью. На странице в социальной сети, предположительно принадлежащей сыну Алексеенко Игорю, обнаружены фото с криминальными подписями.
В Хашури неизвестные напали на женский монастырь
Несколько человек ворвались накануне вечером, 25 ноября, на территорию женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета, в центральной части Грузии.
Предположительно, целью было ограбление, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
Настоятельница монастыря и прихожане оказали сопротивление. Одна монахиня была избита, она доставлена в больницу Хашури, где ей оказали первую помощь, но затем врачи решили перевезти женщину в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о задержании двух человек.
Житель Западной Грузии, поджегший бывшую жену, скончался в больнице
Житель Западной Грузии, обливший бывшую жену горючим и поджегший ее, скончался в больнице. Леонид Звиададзе был помещен в ожоговый центр в Кутаиси. Он получил 70% ожогов и находился на искусственной вентиляции легких, пишет SOVA.
Как поясняют в клинике, состояние больного было тяжелым, спасти его не удалось. Он скончался в ночь на 26 ноября.
Напомним, инцидент произошел два дня назад в одном из супермаркетов небольшого городка Терджола. Звиададзе облил бывшую жену бензином и поджег ее, затем совершил попытку суицида. 37-летняя женщина скончалась на месте.
Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ до исключения из нее России
Украинская делегация решила бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В ПА ОБСЕ не смогли изменить правила, чтобы удалить российских представителей из своего состава. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.
«Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», – написала Кравчук.
Накануне украинская делегация предложила внести правки в регламент ассамблеи, позволяющий лишить Россию полномочий. В четверг президент Украины Владимир Зеленский также призвал исключить Россию из состава организации. В ПА ОБСЕ, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе, входят представители 57 государств. В том числе – России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Сегодня последний день 20-й сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Российские делегаты в ней не участвуют, так как Польша не выдала им визы. По словам главы польской делегации Барбары Бартус, допуск россиян «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это почти 30 международных организаций исключили Россию из своих составов. В их числе Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация ООН, Совет Европы и Международный газовый союз.
Польша лоббирует наложение санкций на участок нефтепровода «Дружба»
Польша обратилась за поддержкой к Германии, чтобы пролоббировать наложение санкций Евросоюза на польско-германский участок нефтепровода «Дружба». Санкции помогут Польше разорвать контракты с российскими нефтяными компаниями без штрафов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Согласно шестому пакету санкций, 5 декабря страны Евросоюза прекратят импорт российской нефти по морю, однако трубопроводные поставки под эмбарго не подпадут. При этом власти Польши публично обязались полностью отказаться от использования российской нефти к концу 2022 года. Для этого польской нефтеперерабатывающей компании Orlen придется расторгнуть долгосрочные контракты с российскими поставщиками и выплатить им компенсации.
Санкции же позволят разорвать сделку без неустойки. Как сообщает «Коммерсант», Orlen уже подала заявку в «Транснефть» на получение трех миллионов тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В Orlen уточнили, что это техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов. На вопросы Reuters о переговорах по санкциям в Orlen отвечать отказались.
Orlen уже сократила импорт российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии и Норвегии. Также компания намерена наладить поставки из польского портового города Гданьска в германский город Шведт. Маршрут включает в себя участок нефтепровода «Дружба», который в случае наложения на него санкций освободится от российской нефти.
Германия заинтересована в предложении Польши, так как в Шведте находится нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает топливом Берлин. Ранее заводом руководила «Роснефть», однако в сентябре власти Германии взяли ее долю под свой контроль – пока на полгода.
Макаревича признали иноагентом за комментарии в СМИ
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан иноагентом за комментарии в СМИ, в том числе иностранных. Минюст посчитал это «иностранным влиянием». Об этом РБК рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
«Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали иностранным влиянием. Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», – сказал Передрук, который передал копию мнения Минюста журналистам.
Макаревич стал первым, кого включили в список иноагентов не за финансирование, а из-за «иностранного влияния», отмечает юрист Павел Чиков. Закон, по которому иноагентом смогут объявить любого, кто находится под «иностранным влиянием», вступает в силу 1 декабря.
В случае Макаревича «иностранным влиянием» Минюст счел его мартовские интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу «Дождь», где он в частности высказывался о войне в Украине. Также Минюст заявил, что Макаревич в своем телеграм-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию и нацистскую Германию.
- По состоянию на 26 ноября 2022 года, во все пять списков иностранных агентов, которые формирует Минюст, включены более 340 граждан, СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений. Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- Недавно законодательство в отношении «иноагентов» ужесточили. В частности им будет запрещено преподавать несовершеннолетним, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. Любая информация, произведенная «иноагентами», будет запрещена к распространению среди детей.
Глава МИД Эстонии отправит в Гаагу наручники для Евгения Пригожина
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отправит в Гаагу наручники для основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Так он отреагировал на обещание Пригожина отправить в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови в скрипичном чехле.
«Я пришлю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его приспешников за преступления, совершенные в Украине», – заявил Рейнсалу в видеообращении.
Ранее пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» сообщила, что «информационный кейс для отправки в Европарламент» был передан представителю телеграм-канала «КИБЕР ФРОНТ Z», называющего себя «информационными войсками России». Так Пригожин ответил на новость о том, что Европарламента намерен признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией.
Как пишет издание «Сота», убийство кувалдой стало своего рода визитной карточкой «ЧВК Вагнера» еще со времен ее участия в боевых действиях в Сирии. Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, который был завербован ЧВК на войну в Украине, сдался в плен, а потом был обменян.
Напрямую в убийстве Нужина ЧВК не признавалась. В пресс-службе Пригожина тогда опубликовали комментарий от его лица: «Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми». Однако затем, когда вопросы о ролике стали задавать властям, в том числе Кремлю, Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о причастности к гибели бывшего заключенного американских спецслужб.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в войне в Украине. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
Грета Тунберг и ее соратники подали судебный иск против Швеции
Экологическая активистка Герта Тунберг и ее соратники по молодежному движению Auroras подали судебный иск против Королевства Швеция за то, что оно, по мнению активистов, не выполняет своих обещаний в области борьбы с глобальным потеплением. Иск подписали более 600 молодых людей, самым старшим из них – 26 лет. Дело будет рассматривать окружной суд Стокгольма.
Авторы иска указывают, что климатическая политика Швеции нарушает их человеческие права, предпринимая недостаточно действий в борьбе с климатической угрозой. Чтобы подать иск в суд, сотни активистов в пятницу прошли маршем по центру Стокгольма.
Движение Auroras разрабатывало иск в течение почти двух лет. Активисты подчеркивают, что недавно избранное новое правительство Швеции, представляющее в большом количестве правые партии, подвергается критике из-за пренебрежения вопросами климатической политики.
Ранее на этой неделе Шведский институт метеорологии и гидрологии опубликовал доклад, в котором утверждается, что с конца XIX века средняя температура в Швеции повысилась примерно на два градуса Цельсия; снежный покров в стране теперь держится на две недели меньше, чем ранее, а число жидких осадков возросло.
- С 6 по 18 ноября в Египте проходил ежегодный климатический саммит, инициированный ООН. В нем приняли участие представители почти 200 стран, включая глав государств и правительств, а также представители более чем 1700 неправительственных организаций. На открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он.
- Страны-участницы договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. Обсуждались также вопросы уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов, отказа от углеводородов и перехода на экологически чистые источники энергии.
Журналисты подтвердили гибель более 9300 военных РФ в войне в Украине
На 25 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 9311 российских военнослужащих, 326 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.
К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). На втором месте – Бурятия (348 человек), на третьем – Дагестан (345 человек).
Из общего числа погибших 1449 человек, то есть 15%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 47 полковников. Более 2500 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К концу девятого месяца войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.
290 мобилизованных погибли в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
«Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек», – говорится в публикации.
Как пишет издание «Важные истории» со ссылкой на источники, военное руководство России прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных могут составить около 100 тысяч человек. По словам одного из источников, к весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. «Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации», – заявил не названный по имени собеседник издания.
По официальным данным российских властей, по мобилизации были призваны чуть более 300 тысяч человек (включая добровольцев). 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих, которые были отправлены на войну в Украине, Владимир Путин на вопрос одной из женщин, не отправится ли ее 17-летний сын на войну, ответил: «Не надо, не надо, хватит». Ранее сам Путин и другие представители российских властей говорили, что призыв по мобилизации закончен. Однако указ о ней не отменен, то есть с юридической точки зрения мобилизация продолжается, и призыв теоретически может быть возобновлен.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
Норвегия выделила 15 миллионов долларов на обучение ВСУ
Норвегия выделила 150 миллионов норвежских крон (это чуть больше 15 миллионов долларов) на миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что Украина зависит от поддержки со стороны других стран, в том числе от достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской агрессии.
Как рассказывает норвежский телеканал TV2, также Норвегия передала украинским военнослужащим 55 тысяч единиц зимней одежды на 250 миллионов норвежских крон, артиллерийскую установку M109, а также 30 тысяч сухих пайков и 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов.
Вооруженные силы Норвегии – одни из самых маленьких в НАТО. В них, включая сухопутные войска, флот и авиацию, служат меньше 24 тысяч человек, из которых половина – призывники и резервисты.
Путин встретился с матерями мобилизованных. Часть из них были чиновницы
Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огареве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – «Комитет солдатских матерей» и «Союз матерей и жен военнослужащих».
Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Интернет он назвал полем информационных атак, одним из «эффективных видов борьбы».
Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.
Телеграм-канал «Можем объяснить» идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече родственники, участвующие в боевых действия в Украине.
- Президент России Владимир Путин объявил о начала всеобщей мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать предполагалось 300 тыс. резервистов. В ходе мобилизации практически из всех регионов страны поступали сообщения о нарушениях правил призыва, а также о проблемах со снабжением, экипировкой и обучением призывников.
- Общественное движение «Совет матерей и жен военнослужащих» на этой неделе провело съезд в Москве. Участницы добивались встречи 23 сентября с чиновниками Минобороны, но министерство отказало им. Лидер движения Ольга Цуканова сообщила, что заметила за собой слежку. Прокремлевская пресса обвинила «Совет» в попытке расколоть общественное мнение и предположила, что он финансируется из-за рубежа.
Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом
Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов - Голодомор - признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг - она может быть принята в следующую среду.
По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, «Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы.» В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.
Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.
- Голодомор - массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах - был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году.
- В июне 2022 года Сенат Ирландии признал геноцидом действия России в Украине в ходе нынешнего военного вторжения. В резолюции отмечалось, что «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него». Сенаторы тогда призывали усилить санкции против России.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум